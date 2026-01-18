Göz göre göre büyüyen tehlike. Türkiye'de her dört çocuktan biri mücadele ediyor

Üstelik kültürel olarak çocuklarda kilo sağlık ve tatlılık olarak algılanıyor. Birçok aile çocuğunda obezite riski olduğunun dahi farkında değil.

Doç. Dr. Elvan Bayramoğlu, "O kadar benimsenmiş ki bu durum. Çocuklar zaten obezite olarak gelmiyor. Başka bir şikayetle geldiğinde obez olduğunu fark ediyoruz. Aileler bundan şikayet etmiyorlar." açıklamasında bulundu.