Göz kanserinin erken belirtisi

Göz kanserinde semptomların yavaş ilerlemesi, hastalığın erken evrede fark edilmesini zorlaştırıyor. Uzmanlar, düzenli göz muayenelerinin önemine vurgu yaparken, erken belirtilerin bilinmesinin hastaların zamanında tıbbi destek almasını sağladığını belirtiyor.



BULANIK VE BOZUK GÖRME



Göz kanserinin en erken belirtilerinden biri, görme kalitesindeki değişikliklerdir. Hastalar, bulanık görme, nesnelerin bozuk ya da çarpık görünmesi, düz çizgilerin eğri algılanması gibi sorunlar yaşayabilir. Bu durum tek veya her iki gözü etkileyerek zamanla kötüleşir. Bazı kişiler renkleri daha soluk algılar veya görüş alanlarında gölgeler görür.



UÇUŞAN CİSİMLER



Ani ışık parlamaları, koyu lekeler ve dalgalı çizgiler şeklinde algılanan uçuşan cisimler, göz kanserinin bir diğer önemli belirtisi. Bu görsel öğeler sürekli veya aralıklı olabilir. Genellikle göz sıvısında veya retinaya baskı yapan tümör büyümesinde hücre kümelerinden kaynaklanır.





