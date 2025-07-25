Göz kanserinin erken belirtisi
Göz kanseri, göz dokusu içinde veya çevresinde kontrolsüz hücre büyümesi sonucu ortaya çıkan ciddi bir sağlık sorunu olarak dikkat çekiyor. Üç ana türü bulunan göz kanseri; yetişkinlerde yaygın olan göz içi melanomu, çocuklarda sık rastlanan retinoblastom ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde görülen lenfomayı kapsıyor. Kanser, iris, retina ve göz çevresindeki dokularda gelişebiliyor.
Göz kanserinde semptomların yavaş ilerlemesi, hastalığın erken evrede fark edilmesini zorlaştırıyor. Uzmanlar, düzenli göz muayenelerinin önemine vurgu yaparken, erken belirtilerin bilinmesinin hastaların zamanında tıbbi destek almasını sağladığını belirtiyor.
BULANIK VE BOZUK GÖRME
Göz kanserinin en erken belirtilerinden biri, görme kalitesindeki değişikliklerdir. Hastalar, bulanık görme, nesnelerin bozuk ya da çarpık görünmesi, düz çizgilerin eğri algılanması gibi sorunlar yaşayabilir. Bu durum tek veya her iki gözü etkileyerek zamanla kötüleşir. Bazı kişiler renkleri daha soluk algılar veya görüş alanlarında gölgeler görür.
UÇUŞAN CİSİMLER
Ani ışık parlamaları, koyu lekeler ve dalgalı çizgiler şeklinde algılanan uçuşan cisimler, göz kanserinin bir diğer önemli belirtisi. Bu görsel öğeler sürekli veya aralıklı olabilir. Genellikle göz sıvısında veya retinaya baskı yapan tümör büyümesinde hücre kümelerinden kaynaklanır.