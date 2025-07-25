Göz kanserinin erken belirtisi

Göz kanseri, göz dokusu içinde veya çevresinde kontrolsüz hücre büyümesi sonucu ortaya çıkan ciddi bir sağlık sorunu olarak dikkat çekiyor. Üç ana türü bulunan göz kanseri; yetişkinlerde yaygın olan göz içi melanomu, çocuklarda sık rastlanan retinoblastom ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde görülen lenfomayı kapsıyor. Kanser, iris, retina ve göz çevresindeki dokularda gelişebiliyor.

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Göz kanserinde semptomların yavaş ilerlemesi, hastalığın erken evrede fark edilmesini zorlaştırıyor. Uzmanlar, düzenli göz muayenelerinin önemine vurgu yaparken, erken belirtilerin bilinmesinin hastaların zamanında tıbbi destek almasını sağladığını belirtiyor.

BULANIK VE BOZUK GÖRME

Göz kanserinin en erken belirtilerinden biri, görme kalitesindeki değişikliklerdir. Hastalar, bulanık görme, nesnelerin bozuk ya da çarpık görünmesi, düz çizgilerin eğri algılanması gibi sorunlar yaşayabilir. Bu durum tek veya her iki gözü etkileyerek zamanla kötüleşir. Bazı kişiler renkleri daha soluk algılar veya görüş alanlarında gölgeler görür.

UÇUŞAN CİSİMLER

Ani ışık parlamaları, koyu lekeler ve dalgalı çizgiler şeklinde algılanan uçuşan cisimler, göz kanserinin bir diğer önemli belirtisi. Bu görsel öğeler sürekli veya aralıklı olabilir. Genellikle göz sıvısında veya retinaya baskı yapan tümör büyümesinde hücre kümelerinden kaynaklanır.


SAĞLIK HABERLERİ

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GÖZDE KOYU LEKELER

İris ya da gözün beyaz kısmında ortaya çıkan koyu lekeler dikkatle takip edilmeli. Bu lekeler zamanla büyüyüp şekil değiştirerek, kabarık ve pürüzlü bir doku oluşturabilir. Kanserli lekeler genellikle hızlı büyür ve düzensiz sınırlarıyla normal çillerden ayrılır.

GÖZBEBEĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Gözbebekleri her iki gözde de eşit boyutta ve dairesel olmalıdır. Ovalleşme, düzensiz şekil veya ışığa tepkide azalma varsa, bu durum tümör varlığını işaret edebilir. Gözbebeği kaslarını etkileyen tümörler kalıcı boyut değişikliklerine neden olur.


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GÖRÜŞ KAYBI

Çevresel görüşte azalma veya yanlardaki nesnelerin görünmemesi, retinaya ya da optik sinire zarar veren kanserin sonucu olabilir. Bu durum özellikle düşük ışıkta görmeyi zorlaştırır ve kaza riskini artırır.


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ŞİŞKİNLİK VE KIZARIKLIK

Göz veya çevresinde şişlikler, göz küresinin öne itilmesi, kalıcı kızarıklık ve ağrı göz kanserinin ilerlemiş belirtileri arasında yer alıyor. Bu tür belirtiler ihmal edilmemeli, hemen uzman kontrolüne gidilmelidir.


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NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURMALI?

Gözde yukarıdaki belirtilerden herhangi biri ortaya çıkarsa, özellikle iyileşme göstermiyor veya kötüleşiyorsa vakit kaybetmeden göz doktoruna başvurulması hayati önem taşıyor. Erken teşhis, görmenin korunması ve tedavi başarısı açısından kritik rol oynuyor. Özellikle açık renkli gözlere sahip, ailesinde melanom öyküsü bulunan ve yoğun güneş ışığına maruz kalan kişilerin düzenli muayenelerini aksatmaması öneriliyor.

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