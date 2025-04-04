Göz kapağı neden seyirir? Göz seyirmesi nedenleri

Günlük hayatın temposu içinde birçok kişinin başına gelen göz kapağı seyirmesi, genellikle zararsız bir durum olarak değerlendirilse de, bazı durumlarda vücudun verdiği önemli bir sinyal olabilir. Göz kapağında oluşan bu istemsiz kas hareketleri, birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürebilir ve çoğunlukla kendiliğinden geçer. Peki, göz kapağı neden seyirir?

Göz kapağı neden seyirir? Göz seyirmesi nedenleri - 1

Kimi zaman göz kapağımızın, kimi zaman bacağımızın üzerinde küçücük bir alanın bazen çok hafif kasıldığını hissederiz. Hatta böyle durumlarda genellikle yanımızdaki kişiye “gözüm seğiriyor, bak pıt pıt atıyor görüyor musun?” diyerek bu hareketi onaylatırız.


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Göz kapağı neden seyirir? Göz seyirmesi nedenleri - 2

Bu türden gözle görülür, küçük kasılmalar fasikülasyon olarak adlandırılır. Fasikülasyon, deri altındaki fasikül adı verilen kas liflerinin rastgele kasılıp gevşemesi sonucu beliren, o sırada derinin söz konusu bölgesinin hafifçe hareket etmesine neden olan hareketlerdir.


Göz kapağı neden seyirir? Göz seyirmesi nedenleri - 3

Kas liflerinin istemsiz hareketi, omurilikteki alt motor sinir hücrelerinden birinin ani iritasyonu sonucunda oluşur. Bu sinir hücreleri belli bir kas bölümünü bütün olarak kontrol ettiklerinden tüm lifler tek seferde kasılır. Fasikülasyonlar herhangi bir tehlike oluşturmadığından, bu konuda yapılmış ayrıntılı bir bilimsel çalışma yok. Ancak uzmanlar yetersiz uyku, magnezyum eksikliği, çok yoğun egzersiz ve fazla kafein tüketiminin bu tip kasılmaları tetikleyebileceğini öne sürüyor.

Göz kapağı neden seyirir? Göz seyirmesi nedenleri - 4

GÖZ SEYİRMESİ NE ZAMAN TEHLİKE İŞARETİ?

Uzmanlar, göz kapağı seyirmesinin çoğunlukla zararsız olduğunu vurgularken, aşağıdaki durumlarda mutlaka bir göz doktoruna başvurulması gerektiğini belirtiyor:

Seyirme birkaç haftadan uzun sürüyorsa,

Göz kapağı tamamen kapanıyor ya da açılmakta zorlanıyorsa,

Seyirme yüzün başka bölgelerine de yayılıyorsa.

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