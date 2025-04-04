Göz kapağı neden seyirir? Göz seyirmesi nedenleri
Günlük hayatın temposu içinde birçok kişinin başına gelen göz kapağı seyirmesi, genellikle zararsız bir durum olarak değerlendirilse de, bazı durumlarda vücudun verdiği önemli bir sinyal olabilir. Göz kapağında oluşan bu istemsiz kas hareketleri, birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürebilir ve çoğunlukla kendiliğinden geçer. Peki, göz kapağı neden seyirir?
Kimi zaman göz kapağımızın, kimi zaman bacağımızın üzerinde küçücük bir alanın bazen çok hafif kasıldığını hissederiz. Hatta böyle durumlarda genellikle yanımızdaki kişiye “gözüm seğiriyor, bak pıt pıt atıyor görüyor musun?” diyerek bu hareketi onaylatırız.