Göz kuruluğuna iyi gelen doğal öneriler: Günde 3 kez tekrarlamak yanma ve batmayı önlüyor

Soğutulmuş bir salatalığı ince halkalar halinde dilimleyin.

Dilimleri kapalı gözlerinize koyun ve 10-15 dakika dinlenin.





Kuru gözler için salatalıklar hakkında özel olarak kapsamlı bir araştırma olmasa da, nemlendirici ve serinletici özellikleri onları hafif göz rahatsızlığını gidermek için popüler bir ev ilacı haline getirir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.