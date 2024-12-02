Göz kuruluğuna iyi gelen doğal öneriler: Günde 3 kez tekrarlamak yanma ve batmayı önlüyor

Sürekli bilgisayar ya da telefon ekranına bakmak gözlerde kuruluğuna neden olur. Son derece rahatsız edici olan göz kuruluğunu evde doğal yöntemlerle hafifletebilmeniz mümkün. Ancak, rahatsızlığınız devam ederse veya kötüleşirse, altta yatan sorunları bulmak için mutlaka bir göz doktoruna danışın. Unutmayın, yaşam tarzınızda yapacağınız küçük değişiklikler gözlerinizi sağlıklı ve dinlenmiş tutmak için uzun bir yol kat edebilir.

Göz kuruluğuna iyi gelen doğal öneriler: Günde 3 kez tekrarlamak yanma ve batmayı önlüyor - 1

Kuru gözler, özellikle ekran ağırlıklı bir yaşam tarzında yaygın bir sorundur. Gözler yeterli gözyaşı üretmediğinde veya gözyaşları çok hızlı buharlaştığında ortaya çıkar ve rahatsızlığa, kızarıklığa ve hatta bazen bulanık görmeye neden olur. Kronik kuru gözler için bir doktora danışmak önemli olsa da, bazı etkili ev yapımı çareler rahatlama sağlayabilir ve gözyaşı üretimini iyileştirebilir.

SAĞLIK HABERLERİ

Göz kuruluğuna iyi gelen doğal öneriler: Günde 3 kez tekrarlamak yanma ve batmayı önlüyor - 2

ANINDA RAHATLIK İÇİN SICAK KOMPRES

Sıcak kompres, kuru gözleri rahatlatmanın en basit yollarından biridir. Göz kapaklarındaki tıkalı yağ bezlerinin açılmasına yardımcı olur ve bu bezler, gözyaşının buharlaşmasını önleyen yağlı gözyaşı tabakasını üretmek için çok önemlidir.

Göz kuruluğuna iyi gelen doğal öneriler: Günde 3 kez tekrarlamak yanma ve batmayı önlüyor - 3

Gözlerdeki kuruluk yanma ve batma hissine neden olur. Sıcak kompres gözlerin rahatlamasına yardımcı olur.

Göz kuruluğuna iyi gelen doğal öneriler: Günde 3 kez tekrarlamak yanma ve batmayı önlüyor - 4

Temiz bir bezi ılık suya batırın, fazla suyu sıkın ve 5-10 dakika boyunca kapalı gözlerinizin üzerine koyun.

En iyi sonuçlar için bu işlemi günde 2-3 kez tekrarlayın.

2017 tarihli bir çalışmaya göre, sıcak kompresler gözyaşı filmi stabilitesini iyileştirir ve meibomian bezi disfonksiyonu (kuru gözlerin önde gelen nedeni) olan hastalarda kuru göz semptomlarını azaltır.

Göz kuruluğuna iyi gelen doğal öneriler: Günde 3 kez tekrarlamak yanma ve batmayı önlüyor - 5

OMEGA-3 YAĞ ASİDİ İLE SUSUZ KALMAYIN

Diyetiniz göz sağlığında büyük rol oynar. Balık, keten tohumu ve ceviz gibi besinlerde bulunan Omega-3 yağ asitlerinin iltihabı azalttığı ve gözyaşı kalitesini iyileştirdiği bilinmektedir.

  • Yağlı balık
  • Chia tohumu, keten tohumu veya ceviz
  • Bir sağlık uzmanı tarafından öneriliyorsa takviyeler

2019 tarihli bir çalışma, omega-3 takviyesinin gözyaşı stabilitesini iyileştirerek ve iltihabı azaltarak kuru göz semptomlarını önemli ölçüde iyileştirdiğini göstermektedir.

Göz kuruluğuna iyi gelen doğal öneriler: Günde 3 kez tekrarlamak yanma ve batmayı önlüyor - 6

ALOE VERA JELİNİN GÜCÜNÜ KULLAN

Aloe vera, yatıştırıcı ve iltihap önleyici özellikleriyle bilinir ve göz kapaklarının etrafına haricen uygulandığında kuru gözlerin hafifletilmesine yardımcı olabilir.

Yapraktan taze aloe vera jeli çıkarın.

Göz kapaklarınızın etrafına az miktarda uygulayın (gözlerle doğrudan temasından kaçının).

Suyla nazikçe durulamadan önce birkaç dakika bekletin.

Göz kuruluğuna iyi gelen doğal öneriler: Günde 3 kez tekrarlamak yanma ve batmayı önlüyor - 7

2020'de yapılan bir çalışma, aloe veranın iltihap önleyici etkilerini doğrulayarak, göz bakımı rutininizin bir parçası olarak kullanıldığında tahrişi azaltma ve gözyaşı üretimini iyileştirme potansiyelini göstermiştir.

Göz kuruluğuna iyi gelen doğal öneriler: Günde 3 kez tekrarlamak yanma ve batmayı önlüyor - 8

20-20-20 KURALINI UYGULAYIN

Ekran başında geçirilen uzun saatler, göz kırpma oranınızı önemli ölçüde azaltabilir ve kuru gözlere neden olabilir. Göz kırpma, gözyaşlarının gözlerinize eşit şekilde yayılmasına yardımcı olarak onları nemli tutar.

Göz kuruluğuna iyi gelen doğal öneriler: Günde 3 kez tekrarlamak yanma ve batmayı önlüyor - 9

Özellikle dijital cihazlar kullanırken daha fazla göz kırpmak için bilinçli bir çaba gösterin. - 20-20-20 kuralını izleyin: Her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca 20 fit uzaktaki bir şeye bakın.

2021'de yayınlanan bir araştırma, göz kırpma sıklığını artırmanın ve görsel molalar vermenin dijital göz yorgunluğunu ve kuru göz semptomlarını önemli ölçüde azalttığını buldu.

Göz kuruluğuna iyi gelen doğal öneriler: Günde 3 kez tekrarlamak yanma ve batmayı önlüyor - 10

SALATALIK DİLİMLER

Salatalık dilimleri sadece spa günleri için değildir; gözlerinizi tazelemenin ve kuruluğu azaltmanın hızlı ve etkili bir yoludur.

Göz kuruluğuna iyi gelen doğal öneriler: Günde 3 kez tekrarlamak yanma ve batmayı önlüyor - 11

Salatalıklar, göz çevresindeki cildi nemlendiren ve serinletici bir etki sağlayan su ve antioksidanlar içerir.

Göz kuruluğuna iyi gelen doğal öneriler: Günde 3 kez tekrarlamak yanma ve batmayı önlüyor - 12

  • Soğutulmuş bir salatalığı ince halkalar halinde dilimleyin.
  • Dilimleri kapalı gözlerinize koyun ve 10-15 dakika dinlenin.

Kuru gözler için salatalıklar hakkında özel olarak kapsamlı bir araştırma olmasa da, nemlendirici ve serinletici özellikleri onları hafif göz rahatsızlığını gidermek için popüler bir ev ilacı haline getirir.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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