Göz renginiz bu hastalıkların habercisi! Bilim insanları açıkladı, tümör riski yüksek olabilir
Almanya'da göz renkleriyle ilgili yapılan bir araştırmada çıkan sonuç herkesi şaşırttı. Göz renklerinin farklılığı vücudunuzdaki bazı hastalıklara yatkınlığınızı ortaya çıkarabilir.
Alman Oftalmoloji Derneği'nden yapılan bir çalışmanın sonucu duyan herkesi şaşırtıyor. Göz renklerindeki farklık bazı hastalıkları gün yüzüne çıkarabiliyor. Yapılan açıklamaya göre gözlerdeki pigment oranının bazı ipuçlarının takibini sağladığı belirtiliyor.