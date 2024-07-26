Göz renginiz bu hastalıkların habercisi! Bilim insanları açıkladı, tümör riski yüksek olabilir

ELA

Ela kahverengi veya gri-kahverengi gözler, her zaman maceraya hazır olan pozitif insanlardır. Akışa uyan, farklı durumlara kolayca uyum sağlayan ve işler monotonlaştığında her zaman sıkılan bir tipsiniz.

Sen cesur bir kalp ve çok cesur bir insansın. Yeni şeyler denemeye yeni başladınız ve aynı zamanda şehvetli bir yanınız var. Dezavantajı, öfke sorunlarınız olması ve ilişkilerinizin de pürüzsüz olmamasıdır.