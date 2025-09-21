Göz sağlığını iyileştiren en iyi besin: Zengin C vitamini kaynaklarından biri

ZERDEÇAL

Mutfakların vazgeçilmezi olan zerdeçal, iltihap giderici özelliklere sahip bir bileşik olan kurkumin içerir. Araştırmalar, gözlerdeki oksidatif stresi azaltarak kuru göz ve glokom gibi rahatsızlıkların tedavisinde yardımcı olabileceğini göstermektedir. Günlük yemeklerde bir tutam zerdeçal kullanmak, göz sağlığı için sessiz ama güçlü bir etki yaratır.



Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.