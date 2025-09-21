Göz sağlığını iyileştiren en iyi besin: Zengin C vitamini kaynaklarından biri

İyi görme, kaybolmaya başlayana kadar genellikle hafife alınır. Gözlükler, kontakt lensler veya göz muayeneleri günlük yaşamın bir parçası haline gelir, ancak gerçek şu ki beslenme, görmeyi korumada birçok kişinin fark ettiğinden çok daha büyük bir rol oynar. Kuruluğu önlemekten yaşa bağlı göz rahatsızlıkları riskini azaltmaya kadar, tabağa konan yiyecekler gözlerin performansını doğrudan etkiler. Peki, hangi besinler göz sağlığını korumaya yardımcı olur?

HAVUÇ

Havuçlar, vücudun A vitaminine dönüştürdüğü beta-karoten sayesinde nesillerdir göz sağlığı için ünlüdür. Ancak dahası da var; retinayı zararlı ışıktan koruyan bir pigment olan lutein de içerirler.

Bir kase havuç salatası veya taze havuç salatası, modern ekranların neden olduğu yorgunluğu azaltmaya yardımcı olabilir.

ISPANAK

Bu yapraklı yeşillik, gözlerde yüksek konsantrasyonlarda bulunan iki antioksidan olan lutein ve zeaksantin açısından zengindir. Bu bileşikler zararlı mavi ışığı filtreler ve yaşa bağlı makula dejenerasyonunu geciktirir.

AMLA

Amla, gözlerdeki kolajen üretimi için gerekli olan C vitamininin en zengin kaynaklarından biridir. Düzenli tüketimi göz kılcal damarlarını güçlendirmeye yardımcı olur ve katarakt riskini azaltır. Bir kaşık amla chutney veya bir bardak amla suyu, ferahlatıcı ve göz dostu bir seçim olabilir.

KABAK ÇEKİRDEĞİ

Genellikle göz ardı edilen kabak çekirdeği, çinko açısından zengin bir kaynaktır. Bu mineral, A vitamininin karaciğerden retinaya taşınmasında ve burada gözleri koruyan pigment olan melanin üretimine yardımcı olmasında hayati önem taşır. Bu çekirdekleri bir tutam tuzla kavurmak, onları çıtır çıtır ve sağlıklı bir atıştırmalık haline getirir.

TATLI PATATESLER

Tatlı patatesler, havuçla aynı A vitamini faydalarını taşır, ancak lif ve antioksidan açısından da zengindir. Turuncu renkleri, yüksek beta-karoten içeriğine işaret eder. Akşamları sade bir fırınlanmış tatlı patates sadece açlığı gidermekle kalmaz, aynı zamanda gözleri de besler.

BADEM

Badem beyin sağlığı için iyi bilinir, ancak E vitamini içeriği aynı zamanda gözleri oksidatif stresten korur. Günlük alımı katarakt ve yaşa bağlı görme kaybı riskini azaltabilir. Bir avuç bademi gece boyunca ıslatmak, hem zihni hem de görmeyi destekleyen klasik ve asırlık bir alışkanlıktır.


DOMATES

Domatesler sadece salatalara lezzet katmaz. Retinayı ve lensi ışık kaynaklı hasarlardan koruyan bir antioksidan olan likopen içerirler. Hafifçe pişirmek likopen emilimini artırır, bu yüzden o ekşi domates körisi gözlere beklenenden daha fazla fayda sağlıyor olabilir.


GUAVA

Guava, göz merceğini temiz tutan ve yaşla birlikte bulanıklık riskini azaltan C vitamini açısından zengindir. Ayrıca A vitamini de içerdiğinden görme için çifte nimettir. Öğleden sonra taze bir guava içmek, gözleri korumanın tatlı bir yolu olabilir.

ZERDEÇAL

Mutfakların vazgeçilmezi olan zerdeçal, iltihap giderici özelliklere sahip bir bileşik olan kurkumin içerir. Araştırmalar, gözlerdeki oksidatif stresi azaltarak kuru göz ve glokom gibi rahatsızlıkların tedavisinde yardımcı olabileceğini göstermektedir. Günlük yemeklerde bir tutam zerdeçal kullanmak, göz sağlığı için sessiz ama güçlü bir etki yaratır.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.

