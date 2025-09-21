Göz sağlığını iyileştiren en iyi besin: Zengin C vitamini kaynaklarından biri
İyi görme, kaybolmaya başlayana kadar genellikle hafife alınır. Gözlükler, kontakt lensler veya göz muayeneleri günlük yaşamın bir parçası haline gelir, ancak gerçek şu ki beslenme, görmeyi korumada birçok kişinin fark ettiğinden çok daha büyük bir rol oynar. Kuruluğu önlemekten yaşa bağlı göz rahatsızlıkları riskini azaltmaya kadar, tabağa konan yiyecekler gözlerin performansını doğrudan etkiler. Peki, hangi besinler göz sağlığını korumaya yardımcı olur?
HAVUÇ
Havuçlar, vücudun A vitaminine dönüştürdüğü beta-karoten sayesinde nesillerdir göz sağlığı için ünlüdür. Ancak dahası da var; retinayı zararlı ışıktan koruyan bir pigment olan lutein de içerirler.