Göz sağlığını iyileştirmek için birebir: Şahin gibi keskin gözlerin sırrı bu besinde
Göz sağlığınız için sağlıklı ve dengeli beslenmeyi önemsemeniz gerekir. Göz görüşünü iyileştirmek için bazı gıdaları beslenme listenize ekleyebilirsiniz. Bu besinler gözleri güçlendirerek vücudunuzun daha sağlıklı olmasına yardımcı olabilir.
Sağlıklı beslenme yaşlanma ve katarakt, kuru göz sendromu gibi durumlar nedeniyle oluşan görme kaybını iyileştirebilir.
Yeşil yapraklı sebzelerin veya yağlı balıkların tüketim miktarını artırmak göz sağlığınız için önemli. 10 göz doktorundan 8'i, omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar, vitaminler ve mineraller gibi faktörlerin alımının gözün işleyişi ve yaşa bağlı göz bozukluklarının önlenmesi için oldukça yararlı olduğuna inanıyor.