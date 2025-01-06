Göz sağlığının tek kahramanı havuç değil: İçinde A, C vitamini var; kataraktı önlüyor, retinayı koruyor
Bu sebzeleri günlük diyetinize eklemek, göz sağlığınızı desteklemenin kolay ve doğal bir yoludur. Bu sebzeleri zeytinyağı veya fındık gibi sağlıklı yağlarla eşleştirerek yağda çözünen besinlerin emilimini artırın. Gözleriniz alabilecekleri tüm bakımı hak ediyor, bu yüzden bu canlı sebzeleri bugünden itibaren öğünlerinize eklemeye başlayın ve ömür boyu net ve keskin bir görüşe sahip olun.
İyi görüş, özellikle yaşlandıkça bakım ve beslenmeye ihtiyaç duyan bir nimettir. Havuçlar göz sağlığını iyileştirmekle ünlü olsa da, bu hikayedeki tek kahramanlar onlar değildir.