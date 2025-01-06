Göz sağlığının tek kahramanı havuç değil: İçinde A, C vitamini var; kataraktı önlüyor, retinayı koruyor

ISPANAK

Ispanak, gözlerinizi zararlı UV ışınlarından ve mavi ışık hasarından koruyan iki antioksidan olan lutein ve zeaksantin ile doludur. Bunlar, maküla dejenerasyonunu ve kataraktı önlemek için gereklidir. 2013 yılında yapılan bir araştırmaya göre, 4 haftalık bir süre boyunca diyette ıspanak ve kara lahana tüketiminin artırılması, Maküler Pigment Optik Yoğunluğunu %4-5 oranında artırdı.



Her gün bir su bardağı pişmiş ıspanak yemeyi hedefleyin. Besin dolu bir öğün için smoothielere, çorbalara veya sotelere ekleyebilirsiniz.



