Gözleri iyileştiriyor, retina için en güçlü kalkan: Takviyeleri unutun!

KİVİ: RETİNANIZ İÇİN GÜÇLÜ KALKAN

Kiviyi göz ardı etmeyin. Bu yeşil meyve, retina sağlığını destekleyen, özellikle zamanla görme netliğini etkileyebilecek dejenerasyona karşı koruyucu olan bitki bileşikleri içerir ve daha keskin, sağlıklı bir görüş için karışımın bir parçasıdır. Kivi alışılmadık derecede yüksek C vitamini içerir ve diğerlerinin yanı sıra lutein/zeaksantin içerir.

Hem lens koruması hem de maküla sağlığı için mükemmel bir paket olan antioksidanlar.



Kivi beslenmesiyle ilgili incelemeler, yüksek C vitamini içeriğini ve göz sağlığına ve genel metabolik sağlığa fayda sağlayabilecek destekleyici bir besin profiline sahip olduğunu vurgulamaktadır. Klinik ve gözlemsel kanıtlar, besinsel lutein/zeaksantin (kivi ve yapraklı yeşilliklerde bulunan karotenoidler) ile daha iyi maküla sağlığı arasında bağlantı kurmaktadır.