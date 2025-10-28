Gözleri iyileştiriyor, retina için en güçlü kalkan: Takviyeleri unutun!
Gözlerinizi günlük ekran yorgunluğundan ve yaşa bağlı sorunlardan dört güçlü meyveyle koruyun. Bazı meyveler, görüş netliğini destekleyen, yorgunluğu azaltan ve katarakt ve kuru göz gibi rahatsızlıklara karşı koruyan antioksidanlar, vitaminler ve fitobesinlerle doludur. Bu lezzetli seçenekleri beslenmenize dahil etmek göz sağlığınıza önemli ölçüde fayda sağlayabilir.
Tüm gün ekranlara bakıp doğal ışık döngülerimizi ihmal ettiğimiz bir dünyada, gözlerimiz her zamankinden daha fazla stres altında, ancak iyi haber şu ki doğa genellikle onları korumaya yardımcı olmak için basit ve lezzetli yollar sunuyor.