Gözlerinizdeki bu değişim kanserin habercisi olabilir! Hemen aynaya bakıp kontrol edin
Dünya genelinde en sık ikinci ölüm nedenlerinden biri olan kanser yaşamı ciddi anlamda tehdit ediyor. Karaciğer kanseri de en sık görülen kanser türleri arasında. Birincil karaciğer kanserinin belirtileri genellikle hastalık ilerleyene kadar ortaya çıkmıyor. Ancak gözlerinizdeki bu değişim kanserin işareti olabilir.
Kanser, dünya genelinde en sık ikinci ölüm nedeni olarak biliniyor. Dünyada kalp hastalıklarından sonra görülen en sık ölüm nedeni kanser.