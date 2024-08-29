Gözlerinizdeki bu değişim kanserin habercisi olabilir! Hemen aynaya bakıp kontrol edin

GÖZLERDEKİ DEĞİŞİME DİKKAT

NHS Inform'a göre karaciğer kanserinin en yaygın belirtilerinden biri, gözlerinizin beyazlarının sararmaya başladığı sarılıktır.



Bu belirti, cildinizin sarı görünmesine de neden olabilir, ancak bu bazı cilt tiplerinde o kadar belirgin olmayabilir.