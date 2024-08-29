Gözlerinizdeki bu değişim kanserin habercisi olabilir! Hemen aynaya bakıp kontrol edin

Dünya genelinde en sık ikinci ölüm nedenlerinden biri olan kanser yaşamı ciddi anlamda tehdit ediyor. Karaciğer kanseri de en sık görülen kanser türleri arasında. Birincil karaciğer kanserinin belirtileri genellikle hastalık ilerleyene kadar ortaya çıkmıyor. Ancak gözlerinizdeki bu değişim kanserin işareti olabilir.

Gözlerinizdeki bu değişim kanserin habercisi olabilir! Hemen aynaya bakıp kontrol edin - 1

Kanser, dünya genelinde en sık ikinci ölüm nedeni olarak biliniyor. Dünyada kalp hastalıklarından sonra görülen en sık ölüm nedeni kanser.

SAĞLIK HABERLERİ

Gözlerinizdeki bu değişim kanserin habercisi olabilir! Hemen aynaya bakıp kontrol edin - 2

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2020 istatistikleri, dünyada her 5 kişiden 1'nin hayatı boyunca kansere yakalandığını, her 8 erkekten 1'inin ve her 11 kadından 1'nin kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor.

Gözlerinizdeki bu değişim kanserin habercisi olabilir! Hemen aynaya bakıp kontrol edin - 3

Karaciğer kanseri, yaşımı ciddi anlamda tehdit eden kanser türleri arasında yer alıyor. Karaciğer kanserinin genellikle sinsi olarak ilerlediği söyleniyor. Ancak bazı semptomlar karaciğer kanseri belirtisi olabiliyor.

Gözlerinizdeki bu değişim kanserin habercisi olabilir! Hemen aynaya bakıp kontrol edin - 4

Özellikle gözlerinizde ortaya çıkan bazı değişiklikler karaciğer kanserinin habercisi olabilir. NHS'ye göre birincil karaciğer kanseri nadir görülen ancak ciddi bir kanser türüdür.

Gözlerinizdeki bu değişim kanserin habercisi olabilir! Hemen aynaya bakıp kontrol edin - 5

Bu durum, karaciğere yayılmadan önce vücudun başka bir yerinde başlayan ikincil karaciğer kanserinden farklıdır.

Gözlerinizdeki bu değişim kanserin habercisi olabilir! Hemen aynaya bakıp kontrol edin - 6

Birincil karaciğer kanserinin belirtileri genellikle hastalık ilerleyene kadar ortaya çıkmaz, bu da erken teşhisi çok önemli hale getirir.

Gözlerinizdeki bu değişim kanserin habercisi olabilir! Hemen aynaya bakıp kontrol edin - 7

GÖZLERDEKİ DEĞİŞİME DİKKAT

NHS Inform'a göre karaciğer kanserinin en yaygın belirtilerinden biri, gözlerinizin beyazlarının sararmaya başladığı sarılıktır.

Bu belirti, cildinizin sarı görünmesine de neden olabilir, ancak bu bazı cilt tiplerinde o kadar belirgin olmayabilir.

Gözlerinizdeki bu değişim kanserin habercisi olabilir! Hemen aynaya bakıp kontrol edin - 8

KARACİĞER KANSERİNİN DİĞER BELİRTİLERİ

Karaciğer kanseri, başlangıçta genellikle belirgin belirtiler göstermeyebilir, bu nedenle hastalık erken evrede teşhis edilemeyebilir. Ancak, ilerledikçe çeşitli belirtiler ortaya çıkabilir.

İşte karaciğer kanserinin bazı yaygın belirtileri:

Gözlerinizdeki bu değişim kanserin habercisi olabilir! Hemen aynaya bakıp kontrol edin - 9

  • Özellikle sağ üst karnınızda ağrı veya rahatsızlık hissi olabilir.
  • Cildin ve gözlerin sararması, karaciğer fonksiyonlarının bozulduğunu gösterir.
  • Açıklanamayan bir şekilde kilo kaybı yaşanabilir.
  • Yeme isteğinde azalma veya iştahsızlık olabilir.
  • Sürekli yorgunluk ve halsizlik hissi yaşanabilir.
  • Mide bulantısı ve kusma sık görülen belirtilerdendir.
  • Karın bölgesinde şişlik veya sıvı birikimi olabilir.
  • İdrarın koyu renkli olması ve dışkının açık renkli olması karaciğer sorunlarına işaret edebilir.
  • Ciltte kaşıntı hissi olabilir.
Gözlerinizdeki bu değişim kanserin habercisi olabilir! Hemen aynaya bakıp kontrol edin - 10

ERKAN TANI HAYAT KURTARIR

Uzmanlar bu belirtilerden herhangi biri olduğunda mutlaka bir doktora danışmanız gerektiğini söylüyor.

Gözlerinizdeki bu değişim kanserin habercisi olabilir! Hemen aynaya bakıp kontrol edin - 11

Çünkü kanserde erken tanı hayati öenm taşıyor. Bunlar "daha yaygın bir rahatsızlığı" gösterebilirken, her zaman kontrole kanserin erken teşhis edilmesi sayesinde hayatınızı kurtarabilir.

Gözlerinizdeki bu değişim kanserin habercisi olabilir! Hemen aynaya bakıp kontrol edin - 12

Uzmanlar; "Daha önce siroz veya hepatit C enfeksiyonu gibi karaciğeri etkilediği bilinen bir rahatsızlık teşhisi konduysa ve sağlığınız aniden kötüleşirse doktorunuza başvurmalısınız."

Karaciğer kanserinin kesin nedenleri bir gizem olarak kalsa da, vakaların çoğu siroz skarlaşması ve karaciğer hasarıyla bağlantılıdır.

Gözlerinizdeki bu değişim kanserin habercisi olabilir! Hemen aynaya bakıp kontrol edin - 13

Genellikle bunun nedeni kronik alkol kötüye kullanımı veya devam eden hepatit B veya C enfeksiyonlarıdır. Ayrıca, aşırı kilolu olmanın ve kötü beslenmenin alkolsüz yağlı karaciğer hastalığına yol açarak karaciğer kanseri riskini artırabileceğinden şüphelenilmektedir.

Şanslarını azaltmak isteyenler için NHS, alkol alımını azaltmayı ve düzenli fiziksel aktiviteyle tamamlanan besleyici, dengeli bir diyete bağlı kalmayı öneriyor.Tedaviye gelince, erken teşhis karaciğer kanserini tamamen ortadan kaldırmanın anahtarı olabilir. Seçenekler arasında cerrahi rezeksiyon veya hatta karaciğer nakli olabilir.

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