Gözlerinizi hemen kontrol edin: Karaciğer sağlığınız alarm veriyor olabilir

Karaciğerinizin alarm verdiğini ilk gözleriniz söylüyor olabilir! Gözlerdeki küçük değişiklikler, ciddi karaciğer sorunlarının erken habercisi olabilir. İşte gözlerin anlattığı sağlık sırları.

Gözlerinizi hemen kontrol edin: Karaciğer sağlığınız alarm veriyor olabilir - 1

SARI GÖZLER

Gözlerde sarımsı renk değişikliği, karaciğer düzgün çalışmadığında bilirubin birikmesi nedeniyle sarılığın birincil göstergelerinden biridir. Gözlerin sararması (sarılık), karaciğer sorunlarının en bilinen belirtisidir.

ŞİŞ GÖZLER

Özellikle sabahları göz çevresinde oluşan şişlik veya torbalanma, karaciğerin yavaş çalışmasından kaynaklanan sıvı tutulumunun belirtisi olabilir.


SAĞLIK HABERLERİ

Gözlerinizi hemen kontrol edin: Karaciğer sağlığınız alarm veriyor olabilir - 2

KIRMIZI GÖZLER

Kanlı veya kırmızı gözler, karaciğer toksisitesiyle bağlantılı sistemik iltihabı yansıtabilir. Kronik karaciğer hastalıkları, gözün damarlarından tekrarlayan kanamaya ve kırmızı göze neden olabilen K vitamini bağımlı faktörlerin eksikliğinden kaynaklanan pıhtılaşma veya pıhtılaşma hastalıklarına neden olur.

KURU VE KAŞINTILI GÖZLER

Kuru veya kaşıntılı gözler, genellikle kronik karaciğer rahatsızlıklarıyla ilişkilendirilen zayıf safra akışının işareti olabilir.


Gözlerinizi hemen kontrol edin: Karaciğer sağlığınız alarm veriyor olabilir - 3

GÖZ ALTI MORLUKLARI

Göz altındaki koyu halkalar genellikle uzun süreli karaciğer stresi veya toksin yüklenmesi olan kişilerde görülür. Benzer şekilde, bulanık görme veya görme bozuklukları, özellikle A ve E vitaminlerinde karaciğerle ilgili besin eksikliklerinden kaynaklanabilir.


Gözlerinizi hemen kontrol edin: Karaciğer sağlığınız alarm veriyor olabilir - 4

KARACİĞER SAĞLIĞININ ALARM VERDİĞİNİ GÖSTEREN İŞARETLER

Kronik karaciğer hastalığı ve alkol kötüye kullanımında yaygın olan A vitamini eksikliği gece körlüğüne, kuru göze ve kornea hasarına neden olabilir. Metabolik ve kalıtsal karaciğer hastalıkları katarakta, retina değişikliklerine ve optik sinir hasarına yol açabilir. Hepatit C ve otoimmün hepatit gibi enfeksiyonlar kuru göz hastalığına, göz iltihabına veya hatta görme kaybına neden olabilir.

Görünür belirtilerin ötesinde, yapay zeka araştırması artık insanlar tarafından algılanamayan ince retina değişikliklerinin karaciğer kanseri, siroz ve yağlı karaciğer hastalığının erken göstergeleri olarak hareket edebileceğini ortaya koyuyor.


Gözlerinizi hemen kontrol edin: Karaciğer sağlığınız alarm veriyor olabilir - 5

Göz görüntülemede hızla ilerleyen Remidio gibi şirketler, yapay zeka destekli göz muayenelerinin karaciğer hastalığı riskinin erken teşhisine nasıl yardımcı olabileceğini araştırıyor.

Gözlerdeki bu ince ancak önemli değişiklikler göz ardı edilmemelidir, çünkü bunlar vücudun karaciğer sıkıntısının erken uyarı işaretleri olabilir. Zamanında değerlendirme ve müdahale hem göz hem de karaciğer sağlığını korumada önemli bir rol oynayabilir. Yani bir dahaki sefere göz muayenesi olduğunuzda, bu sadece görmenizi değil, karaciğerinizi de koruyabilir.

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