Gözlerinizi hemen kontrol edin: Karaciğer sağlığınız alarm veriyor olabilir
Karaciğerinizin alarm verdiğini ilk gözleriniz söylüyor olabilir! Gözlerdeki küçük değişiklikler, ciddi karaciğer sorunlarının erken habercisi olabilir. İşte gözlerin anlattığı sağlık sırları.
SARI GÖZLER
Gözlerde sarımsı renk değişikliği, karaciğer düzgün çalışmadığında bilirubin birikmesi nedeniyle sarılığın birincil göstergelerinden biridir. Gözlerin sararması (sarılık), karaciğer sorunlarının en bilinen belirtisidir.
ŞİŞ GÖZLER
Özellikle sabahları göz çevresinde oluşan şişlik veya torbalanma, karaciğerin yavaş çalışmasından kaynaklanan sıvı tutulumunun belirtisi olabilir.