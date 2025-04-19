Gözlerinizi hemen kontrol edin: Karaciğer sağlığınız alarm veriyor olabilir

Göz görüntülemede hızla ilerleyen Remidio gibi şirketler, yapay zeka destekli göz muayenelerinin karaciğer hastalığı riskinin erken teşhisine nasıl yardımcı olabileceğini araştırıyor.

Gözlerdeki bu ince ancak önemli değişiklikler göz ardı edilmemelidir, çünkü bunlar vücudun karaciğer sıkıntısının erken uyarı işaretleri olabilir. Zamanında değerlendirme ve müdahale hem göz hem de karaciğer sağlığını korumada önemli bir rol oynayabilir. Yani bir dahaki sefere göz muayenesi olduğunuzda, bu sadece görmenizi değil, karaciğerinizi de koruyabilir.