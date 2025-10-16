Güçlü doğal antioksidan depolarından biri: Kolesterolü düşürüp, kalbi koruyor



Binlerce yıldır Ayurvedik tıpta yer alan Hint bektaşi üzümü, modern tıbbın da doğruladığı üzere kolesterolü düzenleyici, antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleriyle kalp sağlığını korumada güçlü bir doğal destek sunuyor. Ancak her doğal ürün gibi, uzman kontrolü altında ve doğru formda tüketilmesi kalıcı fayda için şart.



Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.