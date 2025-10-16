Güçlü doğal antioksidan depolarından biri: Kolesterolü düşürüp, kalbi koruyor

Hint bektaşi üzümü (Amla), modern bilim tarafından da kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkileriyle doğrulandı. Yapılan araştırmalar, amlanın kolesterol seviyelerini dengeleyerek kardiyovasküler hastalık riskini azaltabileceğini ortaya koyuyor.

ScienceDirect platformunda yayımlanan altı bilimsel çalışmanın incelemesine göre, amla takviyeleri toplam kolesterolü, LDL’yi (“kötü kolesterol”) ve trigliseritleri düşürürken, HDL’yi (“iyi kolesterol”) artırarak lipit profilini belirgin biçimde iyileştiriyor.

ANTİOKSİDAN BAKIMINDAN ZENGİN

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yürütülen araştırmalar, amlanın emblikanin A ve B ile pedunculagin gibi güçlü antioksidan bileşikler içerdiğini gösteriyor. Bu polifenoller, damar tıkanıklığının temel nedeni olan LDL kolesterolün oksidasyonunu önleyerek plak oluşumunu engelliyor. Böylece amla, atardamar sağlığını korumaya ve kalp-damar hastalıklarını önlemeye yardımcı oluyor.

VÜCUTTAKİ İLTİHABI AZALTMAYA YARDIMCI

Kronik iltihap, kalp-damar hastalıklarının en önemli nedenlerinden biri olarak kabul ediliyor. NIH verilerine göre amla, C-reaktif protein (CRP) düzeylerini düşürerek anti-inflamatuar etki gösteriyor. Bu sayede sistemik iltihap azalıyor ve kalp fonksiyonları destekleniyor.

GÜÇLÜ DAMAR FONKSİYONU

Araştırmalar, amlanın endotel fonksiyonunu iyileştirdiğini de ortaya koyuyor. Damar yüzeyini oluşturan bu hücrelerin sağlıklı çalışması, kan akışının düzenli olması ve kalp krizi riskinin azalması açısından büyük önem taşıyor.

NASIL TÜKETİLMELİ?

Uzmanlar, amlanın en yüksek besin değerini taze veya şekersiz meyve suyu formunda almanın önemine dikkat çekiyor.

Taze amla, C vitamini ve polifenoller açısından en zengin formu olup, maksimum antioksidan etki sağlar.

Şekersiz amla suyu, sabahları aç karnına tüketildiğinde kolesterol düşürücü etkisini artırabilir.

Buna karşın, şekerle hazırlanmış “Amla murabba” gibi ürünler fazla kalori içerdiğinden, kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkileri azaltabilir.

Aşağıdaki grupların amla tüketirken dikkatli olması gerekiyor:

Düşük tansiyonu veya düşük kan şekeri olanlar

Kan sulandırıcı ilaç kullananlar

Hamile veya emziren kadınlar

Böbrek rahatsızlığı bulunan kişiler

Aşırı amla tüketimi, mide asidini artırabilir, dehidratasyona veya sindirim sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle doktor onayı olmadan takviye kullanılması önerilmiyor.

Binlerce yıldır Ayurvedik tıpta yer alan Hint bektaşi üzümü, modern tıbbın da doğruladığı üzere kolesterolü düzenleyici, antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleriyle kalp sağlığını korumada güçlü bir doğal destek sunuyor. Ancak her doğal ürün gibi, uzman kontrolü altında ve doğru formda tüketilmesi kalıcı fayda için şart.

