Güçlü doğal antioksidan depolarından biri: Kolesterolü düşürüp, kalbi koruyor
Hint bektaşi üzümü (Amla), modern bilim tarafından da kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkileriyle doğrulandı. Yapılan araştırmalar, amlanın kolesterol seviyelerini dengeleyerek kardiyovasküler hastalık riskini azaltabileceğini ortaya koyuyor.
ScienceDirect platformunda yayımlanan altı bilimsel çalışmanın incelemesine göre, amla takviyeleri toplam kolesterolü, LDL’yi (“kötü kolesterol”) ve trigliseritleri düşürürken, HDL’yi (“iyi kolesterol”) artırarak lipit profilini belirgin biçimde iyileştiriyor.