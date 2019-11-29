Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Merkezinde "insan organları" üretiliyor

Rektör Prof. Erdöl, kişiye özel implant tasarım ve üretimi yapan METÜM'ün, sanayici ve kurumlar için endüstriyel alanda ürün tasarımı ve üretimleri ile bu alanda öncü merkezlerden biri olduğunu vurguladı.



METÜM'ün ayrıca üniversiteler ve araştırmacılar için ARGE projelerine tasarım ve üretim açısından da destek verdiğini anlatan Erdöl, "METÜM'de, kafatası, göğüs, çene, omurga ve yüz gibi bölgelerde kaza, silahla yaralanma ya da doğumsal nedenlerle kaybedilen, veya olmayan organlar aslına bire bir üretilerek hastanın vücuduna yerleştirilebiliyor. Merkezimiz, kamuda medikal anlamda tasarımdan üretime hizmet eden ve sertifika üretimleri yapan tek merkezdir" diye konuştu.