Gün boyu tok tutuyor, kalori alımını sıfırlıyor! Diyetisyenlerin favorisi, güneşte kurutulan E vitamini deposu

Selendi ilçesinde tütüne alternatif ürünler arasına girip 2009 yılından itibaren dikimine başlanan ve son yıllarda hızla yaygınlaşan badem üretiminde çiftçiler hasat çalışmalarına başladı. Her sabah güne başlarken kavurlmuş badem yemenin vücudunuza çok faydalı olabileceğini biliyor muydunuz? İşte bademin hiç duymadığınız faydaları.

Gün boyu tok tutuyor, kalori alımını sıfırlıyor! Diyetisyenlerin favorisi, güneşte kurutulan E vitamini deposu - 1

2009 yılından itibaren dikimine başlanan ve son yıllarda hızla yaygınlaşan badem üretiminde çiftçiler hasat çalışmalarına başladı.Pazar sorunu olmayan ve satışı yapılabilen bademler bahçelerden toplanarak kabuklarından ayrılıp güneşte kurutuluyor

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Gün boyu tok tutuyor, kalori alımını sıfırlıyor! Diyetisyenlerin favorisi, güneşte kurutulan E vitamini deposu - 2

10 bin dekarlık alanda 300 bin ağaçla 650 üreticinin yüzünü güldüren badem üretimi ilçe ekonomisine de ayrıca katkı sağlıyor. Nonperial, Teksas, Ferragnes ve Ferraduel cinsi üretim yapılan badem satışından bu yıl çiftçiler umutlu olduklarını belirtti.

Gün boyu tok tutuyor, kalori alımını sıfırlıyor! Diyetisyenlerin favorisi, güneşte kurutulan E vitamini deposu - 3

Bu yıl çok verimli olan badem ağaçlarından bademler toplanmaya başladı. Son yıllarda gerek Tarım ve Orman Bakanlığı gerekse Manisa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle hızla artan badem yetiştiriciliği ilçe ekonomisine de katkı sağlıyor. Üretici Kemal Akçan, "Bu yıl badem verimi çok iyi. İnşallah fiyatı da iyi olur. Ailemizin ekonomisi buna bağlı. Bir yıl bu ürüne bakıyoruz" dedi.

Gün boyu tok tutuyor, kalori alımını sıfırlıyor! Diyetisyenlerin favorisi, güneşte kurutulan E vitamini deposu - 4

Badem hasadına katılan İlçe Kaymakamı Mustafa İlker Kara ise "İlçemiz genelinde alternatif ürün grubu içinde, toplamda yaklaşık 10 bin dekar alana sahip olan bademin bu yıl havaların kurak gitmesine rağmen verimi açısından güzel bir sene olacağa benziyor. Hasat sezonumuz üreticilerimiz için hayırlı, bol, bereketli mahsul ve gelir sağlamasını temenni ediyorum" dedi.

Gün boyu tok tutuyor, kalori alımını sıfırlıyor! Diyetisyenlerin favorisi, güneşte kurutulan E vitamini deposu - 5


Her sabah güne başkerken kavrlmuş badem yemenin vücudunuza çok faydalı olabileceğini biliyor muydunuz? Kavrulmuş bademler koletreolden, şekere, hatta sindirim sağlığına kadar pek çok soruna iyi geliyor.

Gün boyu tok tutuyor, kalori alımını sıfırlıyor! Diyetisyenlerin favorisi, güneşte kurutulan E vitamini deposu - 6

MAGNEZYUM, KALSİYUM, E VİTAMİNİ ZENGİNİ

Diğer kuruyemişlerle karşılaştırıldığında, bir porsiyon kavrulmuş badem en yüksek miktarlarda lif, protein, tekli doymamış ve çoklu doymamış yağlar, magnezyum, kalsiyum, E vitamini, fitosteroller, fenolik asitler ve daha birçok besin sağlar. Her sabah 6 kavrulmuş badem yemenin bazı faydaları şunlardır:

Aç karnına kavruşmuş badem yemek, besinlerin biyoyararlanımını artırabilen enzimlerin salınmasına yardımcı olur ve vücudunuzun kemikleriniz ve kaslarınız için harika olan E vitamini, magnezyum ve kalsiyum gibi vitamin ve mineralleri emmesini kolaylaştırır.

Gün boyu tok tutuyor, kalori alımını sıfırlıyor! Diyetisyenlerin favorisi, güneşte kurutulan E vitamini deposu - 7

KALP HASTALIĞI RİSKİNİ AZALTIR

Yüksek bir bitki proteini kaynağı olan bademler ayrıca trans yağ içermez ve sağlıklı tekli doymamış yağlar açısından zengindir. Kötü kolesterol türü olan düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) seviyelerini düşürmeye ve iyi tür olan yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) seviyelerini artırmaya yardımcı olurlar. Bu, kalp sağlığınızı korumanıza ve potansiyel olarak kalp hastalığı riskini azaltmanıza yardımcı olur.

Gün boyu tok tutuyor, kalori alımını sıfırlıyor! Diyetisyenlerin favorisi, güneşte kurutulan E vitamini deposu - 8

BEYİN GELİŞİMİ İÇİN FAYDALIDIR

Bir gecede kavrulmuş bademler, riboflavin ve L-karnitin açısından zengin oldukları için beyin fonksiyonlarını ve bilişsel hafızayı geliştirir. Her sabah sadece altı parça badem tüketmek beyin gücünüzü artırmanıza yardımcı olabilir.

Gün boyu tok tutuyor, kalori alımını sıfırlıyor! Diyetisyenlerin favorisi, güneşte kurutulan E vitamini deposu - 9

TOKLUK HİSSİ SAĞLAR, KALORİ ALIMINI AZALTIR

Altı adet kavrulmuş badem, iyi bir enerji ve antioksidan kaynağıdır ve bu da onları kahvaltınıza eklemek için harika bir seçenek haline getirir. Tokluk hissi sağladıkları ve kalori alımınızı azalttıkları için kilo yönetimine yardımcı olurlar.

DİYABET YÖNETİMİ

Kavrulmuş bademler, düşük karbonhidrat ve yüksek protein, lif ve özellikle kan şekeri yükselmelerini ve insülin direncini önleyen magnezyum açısından diyabet hastaları için harikadır.

Gün boyu tok tutuyor, kalori alımını sıfırlıyor! Diyetisyenlerin favorisi, güneşte kurutulan E vitamini deposu - 10

SİNDİRİM SİSTEMİNİ ÇALIŞTIRIR

Kavurma işlemi bademlerde bulunan ve temel minerallerin emilimini engelleyebilen fitik asidin parçalanmasına yardımcı olur. Bu, bademlerin sindirimini kolaylaştırır ve şişkinliği önler.

Bu nedenle, günde yaklaşık 6 badem (42 kalori) yemenin bir veya iki değil, birden fazla sağlık faydası vardır. Bu nedenle, bir süper gıda olarak kabul edilir. Sabahları bir avuç kavrulmuş badem yemek kesinlikle şiddetle tavsiye edilir.

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