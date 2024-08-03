Gün boyu tok tutuyor, kalori alımını sıfırlıyor! Diyetisyenlerin favorisi, güneşte kurutulan E vitamini deposu

MAGNEZYUM, KALSİYUM, E VİTAMİNİ ZENGİNİ

Diğer kuruyemişlerle karşılaştırıldığında, bir porsiyon kavrulmuş badem en yüksek miktarlarda lif, protein, tekli doymamış ve çoklu doymamış yağlar, magnezyum, kalsiyum, E vitamini, fitosteroller, fenolik asitler ve daha birçok besin sağlar. Her sabah 6 kavrulmuş badem yemenin bazı faydaları şunlardır:



Aç karnına kavruşmuş badem yemek, besinlerin biyoyararlanımını artırabilen enzimlerin salınmasına yardımcı olur ve vücudunuzun kemikleriniz ve kaslarınız için harika olan E vitamini, magnezyum ve kalsiyum gibi vitamin ve mineralleri emmesini kolaylaştırır.