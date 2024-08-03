Gün boyu tok tutuyor, kalori alımını sıfırlıyor! Diyetisyenlerin favorisi, güneşte kurutulan E vitamini deposu
Selendi ilçesinde tütüne alternatif ürünler arasına girip 2009 yılından itibaren dikimine başlanan ve son yıllarda hızla yaygınlaşan badem üretiminde çiftçiler hasat çalışmalarına başladı. Her sabah güne başlarken kavurlmuş badem yemenin vücudunuza çok faydalı olabileceğini biliyor muydunuz? İşte bademin hiç duymadığınız faydaları.
2009 yılından itibaren dikimine başlanan ve son yıllarda hızla yaygınlaşan badem üretiminde çiftçiler hasat çalışmalarına başladı.Pazar sorunu olmayan ve satışı yapılabilen bademler bahçelerden toplanarak kabuklarından ayrılıp güneşte kurutuluyor