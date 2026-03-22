Günde 1 bardak süt içince vücudunuzda ne olur? Meğer bu riski yüzde 10 azaltıyormuş

Araştırma, Japonya'daki mevcut süt tüketim seviyelerinin artırılması durumunda, 10 yıl içinde yaklaşık 123 bin 618 felç vakasının ve 18 bin 721 ölümün önlenebileceğini tahmin ediyor. Mevcut süt tüketim seviyeleriyle, Japonya'da önümüzdeki 10 yıl içinde 1,76 milyon felç vakası ve bunların 267 bin'den fazlasının ölümle sonuçlanacağı öngörülüyor. Bu faydaların, süt ürünlerinin içerdiği kalsiyum, potasyum ve magnezyum gibi besin maddelerinin vücut üzerindeki olumlu etkilerinden kaynaklandığı düşünülüyor.

KAN BASINCINI DÜŞÜREBİLİR

Araştırmacılar, süt içeriğindeki kalsiyum, potasyum ve magnezyum minerallerinin kan damarlarını gevşeterek kan basıncını düzenlemeye yardımcı olduğunu belirtti. Bu minerallerin, inme riskini azaltmada önemli bir rol oynadığı ifade ediliyor. Çalışma, süt ve türevlerinin besin açısından zengin olduğu ve inme riskini etkileyen birçok mikro besin maddesi sunduğu sonucuna varıyor.