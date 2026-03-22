Günde 1 bardak süt içince vücudunuzda ne olur? Meğer bu riski yüzde 10 azaltıyormuş
22.03.2026 09:24
NTV - Haber Merkezi
Süt, en güçlü kalsiyum kaynaklarından biri. Düzenli olarak süt içmek kemiklerinizin güçlenmesine, kas kütlenizi korumanıza yardımcı olur. Vücuda sayısız faydası olan sütle ilgili yapılan araştırmalar bilinmeyen bir faydasını daha ortaya çıkardı.
Japonya'da araştırmacılar, günde yalnızca bir bardak süt içmenin inme riskini yüzde 10 oranında azaltabileceğini ortaya koydu.
Yaptıkları çalışma, süt tüketimindeki küçük bir artışın, binlerce felç vakasını ve ölümünü engellemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Araştırma, süt ürünleri tüketiminin, bireylerin sağlıkları üzerinde ciddi faydalar sağlayabileceğini ve felç gibi ciddi hastalıkların önlenmesine katkıda bulunabileceğini vurguluyor.
Japonya'daki bilim insanları, günde ortalama 180 gram (bir bardak büyüklüğünde) süt tüketiminin, 30 ila 79 yaş arasındaki yetişkinlerde inme riskini önemli ölçüde azalttığını belirledi. Nutrients dergisinde yayımlanan bu çalışma, süt tüketiminin artırılmasıyla felç vakalarının nasıl azabileceğini modelledi. Çalışma, günde 180 gram süt tüketilmesi halinde inme riskinin, on yıl içinde yaklaşık yüzde 7 oranında azalacağına, bazı gruplarda ise bu oranın yüzde 10,6'ya kadar yükselebileceğine işaret ediyor.
Araştırma, Japonya'daki mevcut süt tüketim seviyelerinin artırılması durumunda, 10 yıl içinde yaklaşık 123 bin 618 felç vakasının ve 18 bin 721 ölümün önlenebileceğini tahmin ediyor. Mevcut süt tüketim seviyeleriyle, Japonya'da önümüzdeki 10 yıl içinde 1,76 milyon felç vakası ve bunların 267 bin'den fazlasının ölümle sonuçlanacağı öngörülüyor. Bu faydaların, süt ürünlerinin içerdiği kalsiyum, potasyum ve magnezyum gibi besin maddelerinin vücut üzerindeki olumlu etkilerinden kaynaklandığı düşünülüyor.
KAN BASINCINI DÜŞÜREBİLİR
Araştırmacılar, süt içeriğindeki kalsiyum, potasyum ve magnezyum minerallerinin kan damarlarını gevşeterek kan basıncını düzenlemeye yardımcı olduğunu belirtti. Bu minerallerin, inme riskini azaltmada önemli bir rol oynadığı ifade ediliyor. Çalışma, süt ve türevlerinin besin açısından zengin olduğu ve inme riskini etkileyen birçok mikro besin maddesi sunduğu sonucuna varıyor.
SÜT İÇMENİN VÜCUDA FAYDALARI
Süt, sadece kalsiyum açısından zengin bir kaynak olmakla kalmaz, aynı zamanda vücuda ihtiyaç duyduğu dokuz temel amino asidi sağlar. Bu özelliği sayesinde kas kütlesinin korunmasına, egzersiz sonrası toparlanmaya ve tokluk hissinin sağlanmasına yardımcı olur. Ayrıca, B12 vitamini, iyot ve diğer vitamin ve minerallerin sütle alımı, sağlıklı bir yaşam için gereklidir. Kalsiyum, vücudun kemiklerini güçlendirirken, potasyum ve magnezyum kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabilir.
Süt ve süt ürünleri, içerdiği temel besin maddeleriyle sağlık açısından önemli faydalar sunuyor. Araştırmalar, günlük süt tüketiminin artırılmasının, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek felç vakalarının önlenmesine yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bu tür basit ama etkili diyet değişiklikleri, toplumsal sağlık açısından büyük bir fark yaratabilir.
Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.