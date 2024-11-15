Günde 1 fincan Türk kahvesi içince ne olur? Vücuttaki etkisini duyan şaşırıyor

Kahve en sevilen popüler içecekler arasında yer alıyor. Türk kahvesi genellikle yemeklerden ya da kahvaltıdan sonra tüketiliyor. Keyifle içtiğiniz bir fincan Türk kahvesinin sağlığınıza nasıl etki ettiğini hiç düşündünüz mü? İşte her gün 1 fincan kahve içmenin vücuda etkisi.

Günde 1 fincan Türk kahvesi içince ne olur? Vücuttaki etkisini duyan şaşırıyor - 1

Türk kahvesi gün içerisinde en sık tercih edilen içeceklerin başında yer alıyor. Şekerli, sade ya da orta şekerli olarak tüketilen Türk kahvesinin tadına ve lezzetine doyum olmuyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Günde 1 fincan Türk kahvesi içince ne olur? Vücuttaki etkisini duyan şaşırıyor - 2

Türk kahvesi sağlık için de pek çok fayda sağlıyor. Atina Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan bir araştırma, her gün düzenli olarak Türk kahvesi içenlerde uzun yaşama oranının daha yüksek olduğuna işaret ediyor. Peki, her gün 1 fincan Türk kahvesi içince vücudunuzda ne olur?

Günde 1 fincan Türk kahvesi içince ne olur? Vücuttaki etkisini duyan şaşırıyor - 3

KALBİ GÜÇLENDİRİR

Türk kahvesini düzenli tüketmek kalp sağlığına iyi gelir. Kahvenin içeriğindeki antioksidan kalp sağlığına iyi gelir. Günde 1 fincan Türk kahvesi kalp dostu.

Günde 1 fincan Türk kahvesi içince ne olur? Vücuttaki etkisini duyan şaşırıyor - 4

Araştırmalar düzenli olarak tüketilen Türk kahvesinin, damarların iç yüzeylerindeki hücrelerin yapılarını korumaya destek olarak kalp rahatsızlığına yakalanma riskini düşürebildiğini ortaya koyuyor.

Günde 1 fincan Türk kahvesi içince ne olur? Vücuttaki etkisini duyan şaşırıyor - 5

DİYABETİN DÜŞMANI

Türk kahvesi içmek diyabet ve şeker hastalığı riskini azaltabilir. Alman bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre, düzenli olarak içilen günlük 600 ml ve üzerindeki kahve tip 2 diyabete yakalanma riskini yüzde 23 oranında azaltıyor.

Günde 1 fincan Türk kahvesi içince ne olur? Vücuttaki etkisini duyan şaşırıyor - 6

KARACİĞER YAĞLANMASINI ÖNLER

Kafein vücuttaki iltihabı azaltır ve karaciğer yağlanmasına iyi gelir. Günde bir fincan kahve içenlerde karaciğer yağlanması daha az görülür.

Günde 1 fincan Türk kahvesi içince ne olur? Vücuttaki etkisini duyan şaşırıyor - 7

TÜRK KAHVESİ ALZHEIMER İÇİN ETKİLİ Mİ?

Alzheimer dünya genelinde yaygın görülen hastalıklardan biri. Yapılan bazı araştırmalar düzenli Türk kahvesi içmenin Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azalttığını söylüyor.

Günde 1 fincan Türk kahvesi içince ne olur? Vücuttaki etkisini duyan şaşırıyor - 8

ODAKLANMAYI KOLAYLAŞTIRIR

Sabah saatlerinde içilen bir fincan şekersiz kahve, zihinsel fonksiyonları destekleyerek konsantrasyon kabiliyetini ve ezber gücünü artırır. Kakao oranı yüksek bir çikolata ile birlikte tüketildiğinde ise bu yeteneği daha çok artırdığına işaret edilir.

Günde 1 fincan Türk kahvesi içince ne olur? Vücuttaki etkisini duyan şaşırıyor - 9

YAĞ YAKIMINI DESTEKLER

Kilo vermek ve sağlıklı bir şekilde ideal kilonuza kavuşmak istiyorsanız Türk kahvesinden faydalanabilirsiniz. Türk kahvesinin faydalarından biri de yağları eritmesidir. Kafein içeriği ile birlikte spordan yarım saat önce içilen Türk kahvesi spor esnasında yağ yakımını artırır. Kahve, adrenalin hormonu salgılatarak kalp ve dolaşım sisteminin uyarılmasını ve daha fazla enerji yakımını sağlar.

Günde 1 fincan Türk kahvesi içince ne olur? Vücuttaki etkisini duyan şaşırıyor - 10

BOL KÖPÜKLÜ TÜRK KAHVESİ NASIL YAPILIR?

Türk kahvesi yapmak için kahve çekirdekleri çok ince toz gibi çekilmelidir. Çoğu elektrikli öğütücüler, bu kadar ince kahve çekemezler.

1. Yöntem

  • Cezvenin içerisine her fincan kahve için bir fincan su koyun ve her fincan kahve için 1 çay kaşığı kahve ve 1 çay kaşığı şeker koyun.
  • İyice karıştırın, cezveyi kısık ateşe yerleştirin.
  • Yerleştirdikten sonra asla karıştırmayın ve yavaşça kaynama derecesine getirin.
  • Kaynamaya başlayınca üstte oluşan köpüğü fincanlara dağıtın
  • Yeniden kaynatın ve kalanı fincanlara dağıtın.

2. Yöntem

  • Öncelikle köpüklü Türk kahvesinin malzemesi önemlidir. Evet herkesin bildiği gibi su kahve ve şeker üçlüsü pişirilir. Ateşte ama bu işin ayrıntıları işte o kadar basit değildir.
  • Öncelikle buzdolabından buz gibi su çıkarılmalıdır.
  • Eğer kahve sıcak ya da ılık suyla yapılırsa elde edeceğiniz köpük en fazla iki fincanı doldurur. Hatta ikinci zorlanır.




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