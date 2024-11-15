Günde 1 fincan Türk kahvesi içince ne olur? Vücuttaki etkisini duyan şaşırıyor

Türk kahvesi sağlık için de pek çok fayda sağlıyor. Atina Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan bir araştırma, her gün düzenli olarak Türk kahvesi içenlerde uzun yaşama oranının daha yüksek olduğuna işaret ediyor. Peki, her gün 1 fincan Türk kahvesi içince vücudunuzda ne olur?