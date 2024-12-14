Günde 1 kaşık keten tohumu yiyince ne olur? Meğer bu etkisini kimse bilmiyormuş

SİNDİRİM SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Keten tohumu, hem çözünür hem de çözünmez lifler içeren iyi bir diyet lifi kaynağıdır. Çözünür lif, kan şekeri seviyelerini düzenlemeye ve kolesterolü düşürmeye yardımcı olurken, çözünmez lif sağlıklı bağırsak hareketleri için iyidir.

Günlük bir kaşık keten tohumu tozu kabızlığı tedavi edebilir, bağırsak mikrobiyotasını iyileştirebilir ve genel sindirim sağlığı için iyi olabilir.