Günde 1 kaşık keten tohumu yiyince ne olur? Meğer bu etkisini kimse bilmiyormuş
Keten tohumu zengin besin maddeleri sunar. İyi bir omega-3 ve lif kaynağıdır. Keten tohumu kalp ve sindirim sağlığını destekler. Kilo yönetimine yardımcı olur ve hormonları dengeler. Keten tohumu cilt, saç ve kemik sağlığını iyileştirir. Kan şekerini düzenler ve bağışıklığı artırır. Daha iyi bir sağlık için diyetinize keten tohumu ekleyebilirsiniz. Peki, her gün 1 kaşık keten tohumu tüketince ne olur?
Genellikle "süper besin" olarak adlandırılan keten tohumu, çok sayıda sağlık faydasıyla dolu bir besin kaynağıdır. Günlük rutininize sadece bir kaşık keten tohumu tozu eklemek genel refahınıza önemli ölçüde katkıda bulunabilir.