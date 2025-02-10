Günde 1 limon yersek ne olur? Vücutta meydana gelen 5 değişiklik
Limon şüphesiz herkesin sevdiği ekşi bir besindir. Salatalara suyunu sıkmaktan bir bardak ılık suya eklemeye kadar limon birçok şekilde kullanılır. Ancak eşsiz lezzetinin yanı sıra limonun sağlığa birçok faydası vardır. Bunlar besin açısından zengindir ve vücudu hastalıklardan korur. Peki, her gün 1 limon yediğinizde vücudunuzda neler olur?
İLTİHABI AZALTIR
Limonların en bilinen faydalarından biri, bağışıklık sistemini güçlendirmede önemli bir rol oynayan yüksek C vitamini içeriğidir. Limonlardaki antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin neden olduğu hasardan koruyarak iltihabı azaltır. Limonlar, boğaz enfeksiyonlarını ve soğuk algınlığını önlemeye yardımcı olabilecek antibakteriyel özelliklere sahiptir.
Düzenli olarak hastalanıyorsanız ve enfeksiyon belirtileri gösteriyorsanız, diyetinize limon eklemeye başlayın.