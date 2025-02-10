Günde 1 limon yersek ne olur? Vücutta meydana gelen 5 değişiklik

YAŞLANMA KARŞITI ETKİ

Limonlar, genç ve sağlıklı bir cilt için gerekli olan C vitamini ve antioksidanlarla doludur. C vitamini kolajen üretimini artırarak cildi sıkılaştırır ve kırışıklıkları azaltır. Limonların detoks özellikleri akne, pigmentasyon ve cilt donukluğunu azaltmaya yardımcı olur.



Cildinizde sivilcelerle mücadele ediyorsanız ve daha parlak ve berrak bir cilt istiyorsanız, diyetinize limon ekleyin.





