Günde 10 bin adım atma kuralı tarihe mi karışıyor? Yapılan araştırma şaşırttı

Yürüyüş yapmak vücudunuzdaki tüm kasların eşit çalışmasına yardımcı olur. Bu sebeple sağlıklı bir ömür sürmek için uzmanlar günde 35-40 dakika yürüyüş yapılması gerektiğini söyler. Hatta son yıllarda sağlıklı bir yaşam için günde 10 bin adım atılması gerektiği vurgulanıyor. Ancak yapılan son araştırmalarla beraber 10 bin adım kuralını değiştirdi.

Günde 10 bin adım atma kuralı tarihe mi karışıyor? Yapılan araştırma şaşırttı - 1

Yürüyüş yapmanın vücudunuza sayısız faydası bulunur. Yürüyüş yapmak ideal kiloyu korumanızı sağlar ve vücuttaki yağın azalmasını sağlar. yüksek tansiyon, felç, kanser, Kalp hastalığı ve tip 2 diyabet gibi çeşitli durumları önlemenize veya yönetmenize destek olur. Kardiyovasküler zindeliği geliştirir.

SAĞLIK HABERLERİ

Günde 10 bin adım atma kuralı tarihe mi karışıyor? Yapılan araştırma şaşırttı - 2

Genellikle uzmanlar sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için günde 10 bin adım atmanız gerektiğinin altını çiziyor. Anak yapılan son araştırmalar bu kuralı tamamen değiştirecek.

Günde 10 bin adım atma kuralı tarihe mi karışıyor? Yapılan araştırma şaşırttı - 3


Avrupa'da 220 binden fazla kişinin katıldığı geniş çaplı bir araştırmada, yaklaşık 4 bin adım atarak da sağlıklı vücuda ulaşıldığı sonucuna varıldı.

Günde 10 bin adım atma kuralı tarihe mi karışıyor? Yapılan araştırma şaşırttı - 4

Çığır açan bilimsel incelemeye katılan 227 bin sağlıklı kişinin, 3 bin 800 adım atarak erken ölüm riskini azalttığı ortaya çıktı. Sağlık uzmanlarının 'hareketsiz' olarak tanımladığı 5 binden az adım atan kişilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Günde 10 bin adım atma kuralı tarihe mi karışıyor? Yapılan araştırma şaşırttı - 5

İDEAL ADIM SAYISI 4 BİN

İncelemede, kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler hastalıklardan ölme riskinin, günde en az 2 bin 300 adım atıldığında azaldığı görüldü. Araştırmacılara göre günde 10 bin atma tavsiyesinin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor çünkü insanlar hala 'ne kadar çok adım atarsam o kadar çok sağlıklı olurum' zihniyetine sahip. 10 bin adım atmanın elbette bir zararı yok ancak daha az adım atarak da sağlıklı bir vücuda sahip olunabilir. Bazı uzmanlar ise ideal adım sayısını 4 bin olarak açıkladı.

Günde 10 bin adım atma kuralı tarihe mi karışıyor? Yapılan araştırma şaşırttı - 6

YÜRÜYÜŞ, OBEZİTE İHTİMALİNİ AZALTIYOR

Günümüzde insan sağlığını tehdit eden sağlık problemleri arasında obezite başı çekiyor. Kemik erimesi, kanser, kalp ve damar hastalıkları, diyabet ve hipertansiyonda hareketsiz ve sağlıksız beslenmenin bir sonucu olarak sağlığımızı tehdit ediyor.

Günde 10 bin adım atma kuralı tarihe mi karışıyor? Yapılan araştırma şaşırttı - 7

Dünyadaki insanların yüzde 25’lik kısmının hareketsiz bir yaşam tarzı sürdürmesi, hastalık risklerini arttırıyor. Günlük olarak yapılan egzersizlerin ve yürüyüşler, bağışıklığımızı güçlendirdiği gibi kilo kontrolüne de destek sağlıyor. Her yaşta yaşam kalitesin yükselten bir egzersiz olan yürüyüş ise yapılması en kolay egzersizlerin başında geliyor.

Günde 10 bin adım atma kuralı tarihe mi karışıyor? Yapılan araştırma şaşırttı - 8

KEMİK SAĞLIĞINA DA İYİ GELİYOR

Düzenli olarak yapılan 30 dakikalık yürüyüşün kardiyovasküler zindeliği artırdığı, vücuttaki yağlanmayı azalttığı ve kemik sağlığına iyi geldiği biliniyor. Bunun yanında tip 2 diyabet, osteoporoz, kalp hastalığı ve bazı kanser türlerinin yaşanma riski de azalıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER