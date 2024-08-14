Günde 10 bin adım atma kuralı tarihe mi karışıyor? Yapılan araştırma şaşırttı

İDEAL ADIM SAYISI 4 BİN

İncelemede, kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler hastalıklardan ölme riskinin, günde en az 2 bin 300 adım atıldığında azaldığı görüldü. Araştırmacılara göre günde 10 bin atma tavsiyesinin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor çünkü insanlar hala 'ne kadar çok adım atarsam o kadar çok sağlıklı olurum' zihniyetine sahip. 10 bin adım atmanın elbette bir zararı yok ancak daha az adım atarak da sağlıklı bir vücuda sahip olunabilir. Bazı uzmanlar ise ideal adım sayısını 4 bin olarak açıkladı.