Günde 10 bin adım atma kuralı tarihe mi karışıyor? Yapılan araştırma şaşırttı
Yürüyüş yapmak vücudunuzdaki tüm kasların eşit çalışmasına yardımcı olur. Bu sebeple sağlıklı bir ömür sürmek için uzmanlar günde 35-40 dakika yürüyüş yapılması gerektiğini söyler. Hatta son yıllarda sağlıklı bir yaşam için günde 10 bin adım atılması gerektiği vurgulanıyor. Ancak yapılan son araştırmalarla beraber 10 bin adım kuralını değiştirdi.
Yürüyüş yapmanın vücudunuza sayısız faydası bulunur. Yürüyüş yapmak ideal kiloyu korumanızı sağlar ve vücuttaki yağın azalmasını sağlar. yüksek tansiyon, felç, kanser, Kalp hastalığı ve tip 2 diyabet gibi çeşitli durumları önlemenize veya yönetmenize destek olur. Kardiyovasküler zindeliği geliştirir.