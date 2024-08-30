Günde 12 tane yiyince kandaki iltihabı önlüyor! Diyabet, kan basıncı, kalp için 1 numara besin
Kuru erikler, hem mutfak hem de tıbbi amaçlar için kullanılan belirli erik çeşitlerinin besin dolu kurutulmuş meyvesidir. Mikro besin deposu olan kuru erikler tatlı, çiğnenebilir ve yapışkandır ve buruşuk bir şekle sahiptir. Kuru erikler, düşük şeker gıdası olarak sınıflandırıldıkları için diyabet hastaları için mükemmel bir atıştırmalık seçeneğidir. Hem tatlı hem de tuzlu tariflerde kullanılırlar. Kuru eriğin vücuda da pek çok faydası bulunur.
Kuru eriklerle karşılaştırıldığında, kuru erikler daha düşük su yüzdesi nedeniyle daha yüksek karbonhidrat, şeker, nişasta, yağ, protein, lif ve çoklu doymamış yağ içeriğine sahiptir.