Günde 12 tane yiyince kandaki iltihabı önlüyor! Diyabet, kan basıncı, kalp için 1 numara besin

4- DİYABETİ ÖNLER

Kuru erikler düşük GI (glisemik indeks) gıdası olarak kabul edilir ve diyabet hastası kişiler tarafından ölçülü olarak tüketilebilir.

Bir araştırmaya göre, bir yıl boyunca günde beş ila 12 kuru erik yiyen postmenopozal kadınlar, yemeyenlere kıyasla bel çevresinin artması gibi herhangi bir olumsuz metabolik etki yaşamamıştır.