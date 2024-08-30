Günde 12 tane yiyince kandaki iltihabı önlüyor! Diyabet, kan basıncı, kalp için 1 numara besin

Kuru erikler, hem mutfak hem de tıbbi amaçlar için kullanılan belirli erik çeşitlerinin besin dolu kurutulmuş meyvesidir. Mikro besin deposu olan kuru erikler tatlı, çiğnenebilir ve yapışkandır ve buruşuk bir şekle sahiptir. Kuru erikler, düşük şeker gıdası olarak sınıflandırıldıkları için diyabet hastaları için mükemmel bir atıştırmalık seçeneğidir. Hem tatlı hem de tuzlu tariflerde kullanılırlar. Kuru eriğin vücuda da pek çok faydası bulunur.

Günde 12 tane yiyince kandaki iltihabı önlüyor! Diyabet, kan basıncı, kalp için 1 numara besin - 1

Kuru eriklerle karşılaştırıldığında, kuru erikler daha düşük su yüzdesi nedeniyle daha yüksek karbonhidrat, şeker, nişasta, yağ, protein, lif ve çoklu doymamış yağ içeriğine sahiptir.

SAĞLIK HABERLERİ

Günde 12 tane yiyince kandaki iltihabı önlüyor! Diyabet, kan basıncı, kalp için 1 numara besin - 2

Kuru eriklerdeki muhteşem besin karışımının vücudu ve zihni iyi beslediği bilinmektedir. Diyabet, kan basıncı, beyin, kalp, bağırsak, kemik sağlığı için iyidir ve K vitamini, kalsiyum, potasyum ve polifenol açısından zengindir ve kolesterol açısından düşüktür.

Günde 12 tane yiyince kandaki iltihabı önlüyor! Diyabet, kan basıncı, kalp için 1 numara besin - 3

Kuru eriklerin beyniniz, kalbiniz ve refahınızın diğer yönleri için harika faydaları şunlardır.

Günde 12 tane yiyince kandaki iltihabı önlüyor! Diyabet, kan basıncı, kalp için 1 numara besin - 4

1- KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

Düzenli olarak kuru erik yemek kalp sağlığınız için harikalar yaratabilir.

Journal of Medicinal Food dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, günde 50 ila 100 gram kuru erik yiyen postmenopozal kadınların (5-12 parça) kolesterol, oksidatif stres ve iltihap gibi kalp hastalığı risk faktörlerini düşürdüğü belirtiliyor.

Günde 12 tane yiyince kandaki iltihabı önlüyor! Diyabet, kan basıncı, kalp için 1 numara besin - 5

2- BEYİN SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Kuru erikler beyninizi keskinleştirebilecek, hafızanızı geliştirebilecek ve beyin yaşlanmasını önleyebilecek mükemmel bir beyin gıdasıdır.

Kuru erikler, sinir sistemi işlevini iyileştirebilen mikro besinler olan potasyum, B6 vitamini ve bakır deposudur. Kuru erikler, mavi bir bitki pigmenti olan yüksek antosiyanin içeriği sayesinde iltihap önleyici ve antioksidan özelliklere sahiptir.

Günde 12 tane yiyince kandaki iltihabı önlüyor! Diyabet, kan basıncı, kalp için 1 numara besin - 6

3- KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Kuru erikler kemik yoğunluğu kaybını önleyebilir ve düzenli olarak tüketildiğinde kemiklerinizi güçlendirebilir.

Nutrients dergisinde yayınlanan bir araştırma, günde 10 ila 12 kuru erik yiyen kadınların, yemeyenlere göre daha fazla kemik mineral yoğunluğunu koruduğunu buldu.

Günde 12 tane yiyince kandaki iltihabı önlüyor! Diyabet, kan basıncı, kalp için 1 numara besin - 7

4- DİYABETİ ÖNLER

Kuru erikler düşük GI (glisemik indeks) gıdası olarak kabul edilir ve diyabet hastası kişiler tarafından ölçülü olarak tüketilebilir.

Bir araştırmaya göre, bir yıl boyunca günde beş ila 12 kuru erik yiyen postmenopozal kadınlar, yemeyenlere kıyasla bel çevresinin artması gibi herhangi bir olumsuz metabolik etki yaşamamıştır.

Günde 12 tane yiyince kandaki iltihabı önlüyor! Diyabet, kan basıncı, kalp için 1 numara besin - 8

5- BAĞIRSAK DOSTU

Kuru erikler, bağırsak sağlığı için iyi olduğu düşünülen yüksek miktarda lif içerir. Bir araştırma, düzenli olarak kuru erik yemenin bağırsak dışkı mikrobiyomunu iyileştirebileceğini öne sürüyor.

Günde 12 tane yiyince kandaki iltihabı önlüyor! Diyabet, kan basıncı, kalp için 1 numara besin - 9

Başka bir inceleme, kuru eriklerdeki lif ve diğer bileşiklerin kemik sağlığını desteklemek için bağırsak mikrobiyomunu değiştirebileceğini gösteriyor. Sağlam bir bağırsak sağlığı, kemik sağlığını iyileştirmeye de yardımcı olur.

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