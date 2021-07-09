Günde 17 dakika cep telefonu kullanmak, kanser riskini yüzde 60 artırıyor

"CEP TELEFONU ENDÜSTRİSİ ARAŞTIRMALARI ENGELLİYOR"

Bununla birlikte Moskowitz, cep telefonu kullanımı ile kanser arasındaki bağlantıyı inceleyen çalışmaların tartışmalı olduğunu, çünkü bunun 'son derece hassas bir siyasi konu' olduğunu söyledi.

Zararlarını duyurmanın güçlü cep telefonu endüstrisi için önemli ekonomik sonuçları olduğunu belirten bilim insanı, şirketlerin konuyla ilgili bir dizi çalışmayı da finanse ettiğini söyledi.