Günde 2 bardaktan fazla içmek karaciğeri zehirliyor: Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz
Yeşil çay, vücuda faydaları nedeniyle bitki çayları arasında en sık tercih edilen içecek olarak biliniyor. Yeşil çayın, vücuda pek çok yararı bulunuyor. Ancak yeşil çayla ilgili bazı doğru bilinen yanlışlar da var.
Uzun bir süredir yeşil çay, kanser önlemeden kilo vermeye kadar tüm sağlık yararları nedeniyle övülen mucizevi bir içecek olarak karşımıza çıkıyor. Ancak yeşil çay tüketimiyle ilgili bazı doğru bilinen yanlışlar var.