Günde 2 bardaktan fazla içmek karaciğeri zehirliyor: Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz

YEŞİL ÇAY VE KİLO KAYBI

Yeşil çay, tek başına kilo verdirmez, ancak buna yardımcı olabilir. Yeşil çaydaki kateşinler ve kafein metabolizmayı ve yağ yakımını artırabilir; Ancak, önemli kilo kaybı için düzenli egzersiz ve dengeli bir diyet gereklidir. Yeşil çay tek başına bir kilo verme yardımcısı değildir, ancak bunun yararlı bir parçası olabilir.