Günde 2 litre su içmek gerekiyor mu? Su tüketimiyle ilgili algıları değiştirecek araştırma

Uzun yıllardır sağlıklı yaşamın temel unsurlarından biri olarak kabul edilen günde 2 litre su içme önerisi, bilim insanları tarafından yeniden gözden geçiriliyor. İskoçya’daki Aberdeen Üniversitesi’nden araştırmacılar, bu miktarın çoğu insan için fazla olabileceğini ortaya koyan dikkat çekici bir araştırma yayımladı.

Günde 2 litre su içmek gerekiyor mu? Su tüketimiyle ilgili algıları değiştirecek araştırma - 1

Yapılan yeni bir araştırma, günde önerilen sekiz bardak suyun çok fazla olabileceğini ortaya koydu. Aberdeen Üniversitesi'nden bilim insanları, günde iki litre su içmenin, insanların ihtiyaç duyduğu miktardan fazla olduğunu keşfetti.


SAĞLIK HABERLERİ

Günde 2 litre su içmek gerekiyor mu? Su tüketimiyle ilgili algıları değiştirecek araştırma - 2

Günlük su ihtiyacının yaklaşık yarısının yiyeceklerden geldiği göz önüne alındığında, bilim insanları insanların günde yalnızca 1,5 ila 1,8 litre suya ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyor.

Günde 2 litre su içmek gerekiyor mu? Su tüketimiyle ilgili algıları değiştirecek araştırma - 3

Aberdeen Üniversitesi'nden Prof. John Speakman, BBC Radyo'nun Good Morning Scotland programına yaptığı açıklamada , "Günde iki litre olarak tahmin edilen ilk tahmin, küçük bir yanlış hesaplamadan kaynaklanıyor. İçmemiz gereken su, vücudumuza almamız gereken toplam su miktarı ile yiyeceklerden aldığımız su miktarı arasındaki farktır. Yiyeceklerden ne kadar tükettiklerini tahmin etmek için insanlara ne kadar yediklerini soruyorlardı. İnsanlar ne kadar yediklerini olduğundan az bildirdikleri için yanlış bir tahmin ortaya çıkıyor ve böylece ihtiyaç duyulan su miktarı abartılmış oluyor." ifadelerini kullandı.

Günde 2 litre su içmek gerekiyor mu? Su tüketimiyle ilgili algıları değiştirecek araştırma - 4

SU DIŞINDAKİ YİYECEK VE İÇECEKLER DE SIVI ALIMINA KATKI SAĞLAR

Vücudunuza su sağlayan sadece sade su değildir. Süt ve meyve suyu gibi diğer içecekler de sayılır. Yaygın inancın aksine, kafeinli içecekler ve bira gibi hafif alkollü içecekler de en azından ölçülü tüketildiğinde sıvı alımına katkıda bulunabilir. Yediğiniz yiyeceklerin birçoğunda önemli miktarda su da bulunur.


Günde 2 litre su içmek gerekiyor mu? Su tüketimiyle ilgili algıları değiştirecek araştırma - 5

Yiyeceklerden ne kadar su aldığınız, yediğiniz su açısından zengin yiyeceklerin miktarına bağlıdır. Meyve ve sebzeler özellikle su açısından zengindir ve et, balık ve yumurta gibi yiyecekler de nispeten yüksek su içeriğine sahiptir.

Örneğin karpuzun %91'i su, yumurtanın ise %76'sı sudur (5Güvenilir Kaynak,6Güvenilir Kaynak).

Son olarak, besinleri metabolize ettiğinizde vücudunuzda az miktarda su üretilir. Buna metabolik su denir.

Besinlerden fazla su alamayan kişilerin, daha fazla su içeren besinler yiyenlere göre daha fazla su içmeleri gerekir.

Günde 2 litre su içmek gerekiyor mu? Su tüketimiyle ilgili algıları değiştirecek araştırma - 6

YETERLİ SU İÇMENİN FAYDALARI

Yeterli su içmenin bazı sağlık yararları vardır:
Optimum düzeyde susuz kalmamak için yeterli su içmeniz gerekir. Genel olarak bu, nefes, ter, idrar ve dışkı yoluyla kaybettiğiniz suyu geri kazanmak anlamına gelir.

Kilo kaybı: Yeterli su içmek daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olabilir , yemekten önce tüketildiğinde iştahı azaltır ve uzun vadeli kilo alma riskini düşürür.


Günde 2 litre su içmek gerekiyor mu? Su tüketimiyle ilgili algıları değiştirecek araştırma - 7

Daha iyi fiziksel performans: Orta düzeyde susuzluk fiziksel performansı bozabilir. Egzersiz sırasında vücudunuzun su içeriğinin yalnızca %2'sini kaybetmek yorgunluğu artırabilir ve motivasyonu azaltabilir.

Baş ağrılarının şiddetinin azalması: Baş ağrısına yatkın olanlar için, ek su içmek, atakların yoğunluğunu ve süresini azaltabilir. Susuz kalmış kişilerde, su baş ağrısı semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Kabızlığın giderilmesi ve önlenmesi: Susuz kalmış kişilerde yeterli su içmek kabızlığın önlenmesine ve giderilmesine yardımcı olabilir.

Günde 2 litre su içmek gerekiyor mu? Su tüketimiyle ilgili algıları değiştirecek araştırma - 8

FAZLA SU İÇMENİN FAYDALARI

Su Zehirlenmesi (Hiponatremi): Vücutta aşırı su birikmesi, sodyum seviyesinin düşmesine yol açabilir. Bu, baş ağrısı, bulantı, kusma ve ciddi durumlarda koma gibi belirtilerle sonuçlanabilir.

Böbrek Yükü: Böbrekler, aşırı suyu atmakta zorlanabilir ve bu durum böbrek hasarına yol açabilir.

Elektrolit Dengesizliği: Aşırı su tüketimi, vücudun elektrolit dengesini bozabilir, bu da kas krampları ve kalp ritmi bozukluklarına neden olabilir.

Günde 2 litre su içmek gerekiyor mu? Su tüketimiyle ilgili algıları değiştirecek araştırma - 9

Şişkinlik ve Rahatsızlık: Aşırı su içmek, mide ve bağırsaklarda şişkinlik hissine yol açabilir, bu da rahatsızlık verebilir.

Sık İdrara Çıkma: Fazla su alımı, sık idrara çıkmaya neden olabilir ve bu da günlük aktiviteleri olumsuz etkileyebilir.

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