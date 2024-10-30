Günde 2 litre su içmek gerekiyor mu? Su tüketimiyle ilgili algıları değiştirecek araştırma
Uzun yıllardır sağlıklı yaşamın temel unsurlarından biri olarak kabul edilen günde 2 litre su içme önerisi, bilim insanları tarafından yeniden gözden geçiriliyor. İskoçya’daki Aberdeen Üniversitesi’nden araştırmacılar, bu miktarın çoğu insan için fazla olabileceğini ortaya koyan dikkat çekici bir araştırma yayımladı.
Yapılan yeni bir araştırma, günde önerilen sekiz bardak suyun çok fazla olabileceğini ortaya koydu. Aberdeen Üniversitesi'nden bilim insanları, günde iki litre su içmenin, insanların ihtiyaç duyduğu miktardan fazla olduğunu keşfetti.