Günde 2 litre su içmek gerekiyor mu? Su tüketimiyle ilgili algıları değiştirecek araştırma

Aberdeen Üniversitesi'nden Prof. John Speakman, BBC Radyo'nun Good Morning Scotland programına yaptığı açıklamada , "Günde iki litre olarak tahmin edilen ilk tahmin, küçük bir yanlış hesaplamadan kaynaklanıyor. İçmemiz gereken su, vücudumuza almamız gereken toplam su miktarı ile yiyeceklerden aldığımız su miktarı arasındaki farktır. Yiyeceklerden ne kadar tükettiklerini tahmin etmek için insanlara ne kadar yediklerini soruyorlardı. İnsanlar ne kadar yediklerini olduğundan az bildirdikleri için yanlış bir tahmin ortaya çıkıyor ve böylece ihtiyaç duyulan su miktarı abartılmış oluyor." ifadelerini kullandı.