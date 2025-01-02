Günde 3 tane yemek yaşlanmayı geciktiriyor! "Turunçgiller ailesinin küçük mücevheri" olarak biliniyor
Kamkat, Doğu Asya ve Çin'de doğal olarak yayılış gösteren, Turunçgil ailesinin en ufağı olan ve kamkat, kamkat gibi farklı isimleriyle de bilinen çalı formunda bir bitkidir. Hem lezzetli hem de sağlıklı bu meyveyi hayatınıza dahil ederek hem damağınızı şenlendirebilir hem de sağlığınızı destekleyebilirsiniz! Küçük boyutuyla pratik bir atıştırmalık olan kamkat, günde 3 adet tüketildiğinde sağlığınıza büyük katkılar sağlar.
Kamkat, "turunçgiller ailesinin küçük mücevheri" olarak adlandırılır. Kamkat, çiğ olarak tüketilebildiği gibi reçel, marmelat, meyve suyu, şekerleme, kek, pasta yapımında da kullanılır. Çin lokantalarında yemeğin sonunda yenen bir tatlı çeşididir. Kamkat C vitamini yönünden zengin bir bitkidir.