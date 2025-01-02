Günde 3 tane yemek yaşlanmayı geciktiriyor! "Turunçgiller ailesinin küçük mücevheri" olarak biliniyor

Kamkat, "turunçgiller ailesinin küçük mücevheri" olarak adlandırılır. Kamkat, çiğ olarak tüketilebildiği gibi reçel, marmelat, meyve suyu, şekerleme, kek, pasta yapımında da kullanılır. Çin lokantalarında yemeğin sonunda yenen bir tatlı çeşididir. Kamkat C vitamini yönünden zengin bir bitkidir.



