Günde 30 dakika yapmak ömrü 16 yıl uzatıyor! Sağlıklı yaşam yolunda büyük adım: Felç, kalp, kanser riskini azaltıyor

DİYABET RİSKİNİ AZALTIR

Hızlı bir tempoda yürümek diyabet riskinizi azaltabilir ve kan şekeri yönetimi için de iyidir. Bu önemli yaşam tarzı değişikliği bu kronik hastalığı önlemeye yardımcı olacaktır.

British Journal of Sports Medicine'de yayınlanan sistematik bir incelemeye göre, oldukça hızlı yürüyen (saatte 3-4 mil veya saatte 4,8-6,4 km) kişilerin, kolay veya rahat yürüyüş yapanlara kıyasla tip 2 diyabet riski %24 daha düşüktü.