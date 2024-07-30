Günde 30 dakika yapmak ömrü 16 yıl uzatıyor! Sağlıklı yaşam yolunda büyük adım: Felç, kalp, kanser riskini azaltıyor

Tempolu yürüyüş yüksek yoğunluklu egzersizlerin tüm avantajlarını ve faydalarını sunar, ancak vücuda daha az yük bindirir, bu da onu her yaştan insan için mükemmel bir fitness rejimi yapar. Birçok çalışma, kilo kaybı ve kalp sağlığı dahil olmak üzere bu yürüyüş stilinin birden fazla faydasından bahsediliyor.

Günde 30 dakika yapmak ömrü 16 yıl uzatıyor! Sağlıklı yaşam yolunda büyük adım: Felç, kalp, kanser riskini azaltıyor - 1

National Heart Lung and Blood Institute'a göre önerilen maksimum hız 4,5 mph'dir. Bu egzersize ne kadar zaman ayırmanız gerektiğini merak ediyorsanız, günde en az 30 dakikayla başlayın. Bu makalede tempolu yürüyüşün tüm şaşırtıcı faydalarını derledik.

SAĞLIK HABERLERİ

Günde 30 dakika yapmak ömrü 16 yıl uzatıyor! Sağlıklı yaşam yolunda büyük adım: Felç, kalp, kanser riskini azaltıyor - 2

SAĞLIKLI YAŞAM YOLUNDA BÜYÜK BİR ADIM

Genel sağlığa doğru büyük bir adım atmak, basit ama en etkili egzersizlerden biri olan tempolu yürüyüşle başlayabilir. Daha hızlı bir tempoda bir veya iki mil yürümek sadece belinizi inceltmekle kalmaz, aynı zamanda tip II diyabet ve kanser gibi birçok ciddi hastalığı da uzak tutabilir.

Günde 30 dakika yapmak ömrü 16 yıl uzatıyor! Sağlıklı yaşam yolunda büyük adım: Felç, kalp, kanser riskini azaltıyor - 3

Doktorlar birçok hastaya günlük yürüyüşler, tercihen yoğun yürüyüşler yapmaları tavsiyesinde bulunarak reçeteler verirler. Spor salonu ve yoga derslerinin aksine güne tempolu yürüyüşle başlamak zor değildir. Başlangıçta tempolu yürüyüş sizin için çok fazlaysa, yavaş yavaş hızınızı artırabilirsiniz. Fiziksel sağlık yararlarının yanı sıra, tempolu yürüyüş stresi azaltır, bilişselliği geliştirir ve ruh halini iyileştirir.

Günde 30 dakika yapmak ömrü 16 yıl uzatıyor! Sağlıklı yaşam yolunda büyük adım: Felç, kalp, kanser riskini azaltıyor - 4

TEMPOLÜ YÜRÜYÜŞÜN FAYDALARI

Kalp sağlığını iyileştirir.

Temponuzu artırmak kalp sağlığınıza büyük bir destek sağlayabilir ve kalp krizlerini ve diğer kalp rahatsızlıklarını uzak tutabilir.

European Heart Journal'da yayınlanan bir araştırmaya göre, tempolu yürüyüş yapan kişiler, yavaş tempoda yürüyen kişilere kıyasla kalp hastalığından ölme risklerini yarı yarıya azaltabilir. İster genç ister yaşlı olun, günlük tempolu yürüyüş seanslarınız kalp sağlığınız için harikalar yaratabilir.

Günde 30 dakika yapmak ömrü 16 yıl uzatıyor! Sağlıklı yaşam yolunda büyük adım: Felç, kalp, kanser riskini azaltıyor - 5

DİYABET RİSKİNİ AZALTIR

Hızlı bir tempoda yürümek diyabet riskinizi azaltabilir ve kan şekeri yönetimi için de iyidir. Bu önemli yaşam tarzı değişikliği bu kronik hastalığı önlemeye yardımcı olacaktır.

British Journal of Sports Medicine'de yayınlanan sistematik bir incelemeye göre, oldukça hızlı yürüyen (saatte 3-4 mil veya saatte 4,8-6,4 km) kişilerin, kolay veya rahat yürüyüş yapanlara kıyasla tip 2 diyabet riski %24 daha düşüktü.

Günde 30 dakika yapmak ömrü 16 yıl uzatıyor! Sağlıklı yaşam yolunda büyük adım: Felç, kalp, kanser riskini azaltıyor - 6

KANSERİ ÖNLEYEBİLİR

Birçok kanser nedeni genetik ve çevresel olsa da, diğerleri obezite gibi yaşam tarzı sorunları nedeniyle ortaya çıkabilir. Cancer Research UK'ye göre, çok fazla vücut yağı, hücrelere daha sık bölünmelerini söyleyen büyüme hormonlarının seviyelerini yükseltebilir ve kanser riskini artırabilir.

Cambridge Üniversitesi'nden yeni bir araştırma, her gün 11 dakika tempolu yürüyüş yapmanın felç, kalp hastalığı ve çeşitli kanser riskinizi azaltabileceğini öne sürüyor.

Günde 30 dakika yapmak ömrü 16 yıl uzatıyor! Sağlıklı yaşam yolunda büyük adım: Felç, kalp, kanser riskini azaltıyor - 7

KİLO KAYBINA YARDIMCI OLUR

Tempolu bir yürüyüş rutini eklemek, kalorileri daha hızlı ve daha verimli bir şekilde yakmanıza yardımcı olabilir. Yürüyüş hızınız, yaktığınız kalorilerle doğrudan ilişkilidir.

Medicine & Science in Sports and Exercise araştırmasına göre, insanlar koşu temposunu artırdıklarında daha fazla kalori yaktılar. Burada tempoyu artırmak, koşmak sizin için uygun değilse sadece hızlı yürüyebileceğiniz anlamına da gelebilir.

Günde 30 dakika yapmak ömrü 16 yıl uzatıyor! Sağlıklı yaşam yolunda büyük adım: Felç, kalp, kanser riskini azaltıyor - 8

RUH SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Hızlı bir tempoda yürümek beyniniz için oldukça faydalı olabilir. Yürümek beyninize giden kan dolaşımını iyileştirir. Daha iyi oksijen ve besin aldığında, odaklanmanızı ve hafızanızı geliştirerek iyi performans gösterir. 10 dakikalık hızlı bir yürüyüş seansı zihinsel uyanıklığı, enerjiyi ve pozitif ruh halini artırabilir.

Günde 30 dakika yapmak ömrü 16 yıl uzatıyor! Sağlıklı yaşam yolunda büyük adım: Felç, kalp, kanser riskini azaltıyor - 9

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Tempolu yürüyüş, kemik ve eklem sağlığınızı korumak için de önerilir.

Günde 30 dakika yapmak ömrü 16 yıl uzatıyor! Sağlıklı yaşam yolunda büyük adım: Felç, kalp, kanser riskini azaltıyor - 10

PLOS dergisinde yayınlanan bir araştırma, 5 gün boyunca 30-60 dakika boyunca en az 3 mil/saat hızında hızlı yürümenin kemik gücünü korumaya yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Günde 30 dakika yapmak ömrü 16 yıl uzatıyor! Sağlıklı yaşam yolunda büyük adım: Felç, kalp, kanser riskini azaltıyor - 11

ÖMRÜ UZATIR

Son olarak, hızlı bir tempoda yürümek daha iyi uzun ömürle ilişkilidir.

Günde 30 dakika yapmak ömrü 16 yıl uzatıyor! Sağlıklı yaşam yolunda büyük adım: Felç, kalp, kanser riskini azaltıyor - 12

Communications Biology dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, daha hızlı yürüme temposu, yaşlı yetişkinlerden oluşan büyük bir grupta daha az yaşlanma belirteci ile ilişkilendirildi ve orta yaşa gelindiğinde yaşlanma belirteçlerini 16 yıla kadar azaltabiliyor.

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