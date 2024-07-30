Günde 30 dakika yapmak ömrü 16 yıl uzatıyor! Sağlıklı yaşam yolunda büyük adım: Felç, kalp, kanser riskini azaltıyor
Tempolu yürüyüş yüksek yoğunluklu egzersizlerin tüm avantajlarını ve faydalarını sunar, ancak vücuda daha az yük bindirir, bu da onu her yaştan insan için mükemmel bir fitness rejimi yapar. Birçok çalışma, kilo kaybı ve kalp sağlığı dahil olmak üzere bu yürüyüş stilinin birden fazla faydasından bahsediliyor.
National Heart Lung and Blood Institute'a göre önerilen maksimum hız 4,5 mph'dir. Bu egzersize ne kadar zaman ayırmanız gerektiğini merak ediyorsanız, günde en az 30 dakikayla başlayın. Bu makalede tempolu yürüyüşün tüm şaşırtıcı faydalarını derledik.