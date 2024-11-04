Günde 7 tane yiyince böbrekleri temizliyor: Faydasını duyan mevsiminde tüketiyor
Böbrek hastalıkları genellikle belirti vermeden sinsice ileriliyor. Böbreklerin sağlığını korumak ve hastalık riskini azaltmak için sağlıklı beslenmeyi önemsemelisiniz. Bazı besinler böbrek sağlığını destekleyici özellikler taşır. İşte böbrekleri temizleyen ve toksinleri atan o meyve.
Böbrek hastalıkları son yıllarda ciddi artış gösteriyor. Böbrek, vücuttaki zehirli maddeleri temizleyen, kemiklerin oluşumunda önemli rol oynayan, D vitamini aktivasyonunu sağlayan ve kırmızı kan hücrelerinin üretimini sağlayan eritropoetin hormonunu üreten önemli bir organdır.