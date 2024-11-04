Günde 7 tane yiyince böbrekleri temizliyor: Faydasını duyan mevsiminde tüketiyor

Böbrek hastalıkları genellikle belirti vermeden sinsice ileriliyor. Böbreklerin sağlığını korumak ve hastalık riskini azaltmak için sağlıklı beslenmeyi önemsemelisiniz. Bazı besinler böbrek sağlığını destekleyici özellikler taşır. İşte böbrekleri temizleyen ve toksinleri atan o meyve.

Günde 7 tane yiyince böbrekleri temizliyor: Faydasını duyan mevsiminde tüketiyor - 1

Böbrek hastalıkları son yıllarda ciddi artış gösteriyor. Böbrek, vücuttaki zehirli maddeleri temizleyen, kemiklerin oluşumunda önemli rol oynayan, D vitamini aktivasyonunu sağlayan ve kırmızı kan hücrelerinin üretimini sağlayan eritropoetin hormonunu üreten önemli bir organdır.

SAĞLIK HABERLERİ

Günde 7 tane yiyince böbrekleri temizliyor: Faydasını duyan mevsiminde tüketiyor - 2

Gün boyunca vücudunuzda en çok görevi üstlenen organlardan biri olan böbreklerin sağlığını korumak için beslenme düzenine ve su tüketimine dikkat etmeniz gerekiyor.

Günde 7 tane yiyince böbrekleri temizliyor: Faydasını duyan mevsiminde tüketiyor - 3

Bazı besinler böbreklerin daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyor ve böbreklerde biriken toksinleri atıyor.

Günde 7 tane yiyince böbrekleri temizliyor: Faydasını duyan mevsiminde tüketiyor - 4

Düşük kalorili bir yiyecek olmasının yanı sıra sahip olduğu zengin besin değerleri ve fitokimyasallarla da öne çıkan muşmula böbrek sağlığına iyi gelen meyvelerden biri.

Günde 7 tane yiyince böbrekleri temizliyor: Faydasını duyan mevsiminde tüketiyor - 5

Muşmula, halk arasında döngel, yeni dünya, ezgil ve beşbıyık gibi farklı isimlerle de bilinir. Yaz mevsiminin ilk aylarında çiçek açan ve çoğunlukla sonbahar aylarında toplanan bu meyve, kahverengi-turuncu bir görünüme sahiptir.

Günde 7 tane yiyince böbrekleri temizliyor: Faydasını duyan mevsiminde tüketiyor - 6

Muşmula meyvesi tüketmek vücudunuza çeşitli faydalar sağlar.

Yaprakların özünde yer alan flavanoidler ve C vitamini boğaz ve ağız enfeksiyonların engellenmesinde yardımcıdır.

Vücutta yağ birikimini azaltarak kötü huylu kolesterol (LDL) ve trigliserit seviyesinin azalmasında destekleyici olur.

Günde 7 tane yiyince böbrekleri temizliyor: Faydasını duyan mevsiminde tüketiyor - 7

Damar iç çeperinde yağlanmanın azalmasına ve damar sertleşmesinin önüne geçilmesine destek olur

Muşmula faydalarından en önemlisi anemi problemine karşı destekleyici unsur oluşturmasıdır, böylece kas aktivitesini korumaya yardımcı olur.

Muşmula sirkesinin faydaları arasında anti bakteriyel özellikleri yer alır. Gıdalardan sıklıkla bulaşabilen Pseudomonas suşlarına karşı önleyici bir etkiye sahiptir.

Günde 7 tane yiyince böbrekleri temizliyor: Faydasını duyan mevsiminde tüketiyor - 8

BÖBREK SAĞLIĞINI KORUYAMAYA YARDIMCI OLUR

Muşmula bağışıklığı arttıran, virüslere karşı savaşan ve solunum sistemini koruyan mükemmel bir kış meyvesidir. Muşmulanın içerisinde yer alan bitkisel lifler, kandaki iyi ve kötü kolesterol seviyelerini düzenler. Ayrıca böbrekleri ve karaciğeri etkili bir şekilde temizler. İçerdiği yüksek antioksidan miktarından dolayı muşmula kanser, katarakt, diyabet gibi hastalıklardan korumaya yardımcı olur.

Günde 7 tane yiyince böbrekleri temizliyor: Faydasını duyan mevsiminde tüketiyor - 9

Ayrıca her gün 7 adet tüketilen muşmula meyvesi beyin hücrelerini hafıza kaybından ve diğer nörolojik hastalıklardan korur. Muşmula şurubu öksürüğü tedavi eder.

Günde 7 tane yiyince böbrekleri temizliyor: Faydasını duyan mevsiminde tüketiyor - 10


Muşmula çayı bir balgam söktürücü olarak kullanılır. Muşmula yapraklarından yapılan çay kanseri provoke eden bir toksin atılımını teşvik eder. Muşmula çayı akciğer kanseri, ağız kanseri ve kolon kanserinin önlenmesi için kullanılabilir. Muşmula vücuttaki toksinleri atarak böbrekleri temizler.

Besinler kendi başlarına bir tedavi etkisi sağlamazlar. Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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