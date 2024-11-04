Günde 7 tane yiyince böbrekleri temizliyor: Faydasını duyan mevsiminde tüketiyor



Muşmula çayı bir balgam söktürücü olarak kullanılır. Muşmula yapraklarından yapılan çay kanseri provoke eden bir toksin atılımını teşvik eder. Muşmula çayı akciğer kanseri, ağız kanseri ve kolon kanserinin önlenmesi için kullanılabilir. Muşmula vücuttaki toksinleri atarak böbrekleri temizler.



Besinler kendi başlarına bir tedavi etkisi sağlamazlar. Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.