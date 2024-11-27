Günde ne kadar peynir yemelisiniz? Beslenme uzmanları günlük miktarı açıkladı

Yıllardır süt ürünlerinin tüketimine ilişkin tavsiyeler, özellikle kalsiyum ve D vitamini açısından kemik sağlığına olan faydaları etrafında dönüyordu. Ancak son zamanlarda beslenme uzmanları arasında gelişen bilimsel araştırmalarla desteklenen tartışmalar, süt ürünlerine olan bağımlılığımızın daha önce düşünüldüğü kadar önemli olmayabileceğini öne sürüyor

Günde ne kadar peynir yemelisiniz? Beslenme uzmanları günlük miktarı açıkladı - 1

Bir zamanlar yaygın olan "süt vücuda iyi gelir" mantrası, son araştırmalar tarafından incelendi ve bazı araştırmacılar sağlıklı bir diyette süt ürünlerinin gerekliliğini sorguladı. Tufts Tıp Fakültesi'nde kardiyolog ve tıp ve beslenme profesörü olan Dr. Dariush Mozaffarian , süt, peynir ve yoğurt gibi süt ürünlerinin onlarca yıldır diyet önerilerinin temel taşı olmasına rağmen herkes için gerekli olmayabileceğini açıklıyor.

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Günde ne kadar peynir yemelisiniz? Beslenme uzmanları günlük miktarı açıkladı - 2

Mozaffarian, CBS News ile yaptığı son röportajda, "Muhtemelen süt ürünlerinden aldığımız tüm kalsiyum ve D vitaminine ihtiyacımız yok," dedi. " Mozaffarian'a göre, beslenmeye ilişkin bu gelişen anlayış, daha önce günlük tüketimin gerekli bir bileşeni olarak süt ürünlerini vurgulayan diyet yönergelerinde bir değişime yol açtı.


Günde ne kadar peynir yemelisiniz? Beslenme uzmanları günlük miktarı açıkladı - 3

Mozaffarian; "Herhangi bir yiyecek gibi, herhangi bir tek öğeyi beslenmenizden çıkarabilir ve yine de sağlıklı bir diyet oluşturabilir, böylece süt ürünleri tüketmenize gerek kalmaz," diye ekledi.


Günde ne kadar peynir yemelisiniz? Beslenme uzmanları günlük miktarı açıkladı - 4

PEYNİR TÜKETİMİNİ TAMAMEN KESMENİZE GEREK YOK

Bu değişim, süt ürünleriyle ilişkilendirilen birçok besini sağlayabilen takviye edilmiş bitki bazlı alternatiflerin yükselişiyle kısmen tetiklendi. Bununla birlikte, Mozaffarian, peynir çekmecenizi tamamen boşaltmamanız gerektiği konusunda uyarıyor, çünkü süt ürünleri hâlâ benzersiz sağlık faydaları sunmaya devam ediyor.

Günde ne kadar peynir yemelisiniz? Beslenme uzmanları günlük miktarı açıkladı - 5

NE KADAR SÜT ÜRÜNÜ TÜKETİLMELİ?

Süt ürünlerinin sağlıklı bir beslenmedeki rolüne dair değişen anlayış göz önüne alındığında, asıl soru şu: Ne kadar süt ürünü tüketmeliyiz? Mozaffarian’a göre, burada önemli olan ölçülü tüketim. Süt ürünlerinden hoşlanan bireylerin, kardiyo-metabolik faydalar sağlamak için her gün şekersiz bir porsiyon yoğurt ve peynir tüketmeyi hedeflemeleri gerektiğini öneriyor. Bu faydaların, kalsiyum veya D vitamini sağlamaktan ziyade genel sağlığı desteklemekle ilgili olduğunu vurguluyor.


Günde ne kadar peynir yemelisiniz? Beslenme uzmanları günlük miktarı açıkladı - 6

“Yıllarca yağsız veya yarım yağlı süt ürünlerini önerdik, ki bunlar pek lezzetli değil. Ve insanlara şunu söylüyorum: Daha fazla kanıt elde edene kadar, şu anda düşük yağlı veya tam yağlı seçeneklerden hangisini tercih ediyorsanız onu seçin,” dedi Mozaffarian. Uzun yıllardır düşük yağlı süt ürünlerine odaklanılmasına rağmen, son kanıtlar yağ içeriğinin – düşük ya da tam yağlı olması fark etmeksizin – sağlık faydaları üzerinde önemli bir etkisi olmadığını gösteriyor.

Günde ne kadar peynir yemelisiniz? Beslenme uzmanları günlük miktarı açıkladı - 7

Bu nedenle, bireyler düşük yağlı ya da tam yağlı süt ürünleri arasında sağlık kaygılarından ziyade kişisel tercihlerine göre seçim yapabilirler.

Günde ne kadar peynir yemelisiniz? Beslenme uzmanları günlük miktarı açıkladı - 8

Önceki yönergeler, fazla kalori ve doymuş yağlardan kaçınmak için düşük yağlı süt ürünlerini önerse de, yeni çalışmalar tam yağlı süt ürünlerinin eskiden düşünüldüğü kadar zararlı olmayabileceğini ve hatta bazı durumlarda ek faydalar sağlayabileceğini öne sürüyor.

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