Günde ne kadar peynir yemelisiniz? Beslenme uzmanları günlük miktarı açıkladı

“Yıllarca yağsız veya yarım yağlı süt ürünlerini önerdik, ki bunlar pek lezzetli değil. Ve insanlara şunu söylüyorum: Daha fazla kanıt elde edene kadar, şu anda düşük yağlı veya tam yağlı seçeneklerden hangisini tercih ediyorsanız onu seçin,” dedi Mozaffarian. Uzun yıllardır düşük yağlı süt ürünlerine odaklanılmasına rağmen, son kanıtlar yağ içeriğinin – düşük ya da tam yağlı olması fark etmeksizin – sağlık faydaları üzerinde önemli bir etkisi olmadığını gösteriyor.



