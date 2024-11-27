Günde ne kadar peynir yemelisiniz? Beslenme uzmanları günlük miktarı açıkladı
Yıllardır süt ürünlerinin tüketimine ilişkin tavsiyeler, özellikle kalsiyum ve D vitamini açısından kemik sağlığına olan faydaları etrafında dönüyordu. Ancak son zamanlarda beslenme uzmanları arasında gelişen bilimsel araştırmalarla desteklenen tartışmalar, süt ürünlerine olan bağımlılığımızın daha önce düşünüldüğü kadar önemli olmayabileceğini öne sürüyor
Bir zamanlar yaygın olan "süt vücuda iyi gelir" mantrası, son araştırmalar tarafından incelendi ve bazı araştırmacılar sağlıklı bir diyette süt ürünlerinin gerekliliğini sorguladı. Tufts Tıp Fakültesi'nde kardiyolog ve tıp ve beslenme profesörü olan Dr. Dariush Mozaffarian , süt, peynir ve yoğurt gibi süt ürünlerinin onlarca yıldır diyet önerilerinin temel taşı olmasına rağmen herkes için gerekli olmayabileceğini açıklıyor.