Günde sadece 100 kez atlayın: İp atlamak sağlığınızı nasıl etkiler?

AKCİĞER KAPASİTESİNİ ARTIRIR

Solunum kondisyonunu artırmanın harika bir yolu ip atlamaktır. Uzun süreler boyunca zıpladığınızda kalp atış hızınız ve solunum hızınız ek talebi karşılamak için yükselir çünkü çalışan kaslarınızın pompalanması için daha fazla kan ve oksijene ihtiyacı vardır. Akciğer kapasiteniz bunun sonucunda kademeli olarak artabilir ve daha uzun süreler boyunca egzersiz yapmanızı sağlayabilir.



