Günde sadece 100 kez atlayın: İp atlamak sağlığınızı nasıl etkiler?
"İp atlama" denince akla genellikle çocukken oyun oynarken yapılan hareket gelir. Eğlencelidir peki işe yarar bir egzersiz mi? İp atlamak; ucuz, keyifli ve tüm vücudu çalıştıran etkili bir egzersizdir. Üstelik çok fazla yapmanıza da gerek yok. Günde sadece 100 kez ip atlamak, bedeninizi ve zihninizi olumlu yönde değiştirmek için yeterlidir. İşte nedenleri.
KALBİ GÜÇLENDİRİR
Avrupa Uygulamalı Fizyoloji Dergisi'nde yayınlanan 2019 tarihli bir araştırmaya göre , ip atlama; vücut kompozisyonu, iltihaplanma, kan basıncı ve damar fonksiyonu (kan ve lenfin vücutta hareket etme şekli) dahil olmak üzere bir dizi kardiyovasküler hastalık risk faktörünü iyileştirir.