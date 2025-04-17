Günde sadece 100 kez atlayın: İp atlamak sağlığınızı nasıl etkiler?

"İp atlama" denince akla genellikle çocukken oyun oynarken yapılan hareket gelir. Eğlencelidir peki işe yarar bir egzersiz mi? İp atlamak; ucuz, keyifli ve tüm vücudu çalıştıran etkili bir egzersizdir. Üstelik çok fazla yapmanıza da gerek yok. Günde sadece 100 kez ip atlamak, bedeninizi ve zihninizi olumlu yönde değiştirmek için yeterlidir. İşte nedenleri.

Günde sadece 100 kez atlayın: İp atlamak sağlığınızı nasıl etkiler? - 1

KALBİ GÜÇLENDİRİR

Avrupa Uygulamalı Fizyoloji Dergisi'nde yayınlanan 2019 tarihli bir araştırmaya göre , ip atlama; vücut kompozisyonu, iltihaplanma, kan basıncı ve damar fonksiyonu (kan ve lenfin vücutta hareket etme şekli) dahil olmak üzere bir dizi kardiyovasküler hastalık risk faktörünü iyileştirir.


SAĞLIK HABERLERİ

Günde sadece 100 kez atlayın: İp atlamak sağlığınızı nasıl etkiler? - 2

AKCİĞER KAPASİTESİNİ ARTIRIR

Solunum kondisyonunu artırmanın harika bir yolu ip atlamaktır. Uzun süreler boyunca zıpladığınızda kalp atış hızınız ve solunum hızınız ek talebi karşılamak için yükselir çünkü çalışan kaslarınızın pompalanması için daha fazla kan ve oksijene ihtiyacı vardır. Akciğer kapasiteniz bunun sonucunda kademeli olarak artabilir ve daha uzun süreler boyunca egzersiz yapmanızı sağlayabilir.

Günde sadece 100 kez atlayın: İp atlamak sağlığınızı nasıl etkiler? - 3

KİLO VERMENİZE YARDIMCI OLUR

Kalorileri yak! 20 dakikalık bir koşunun 100 ila 150 kalori yaktığını düşünürsek, sabah egzersizinizi neden ip atlama ile değiştirmiyorsunuz? Sadece 10 dakika pratik yaparsanız günde 200 ila 300 kalori yakabilirsiniz. Her gün zıplamak yaklaşık 12 günde bir kilo vermenize yardımcı olur çünkü bir kilo yağ yaklaşık 3.500 kaloriye eşittir. 15 dakika böylesine çarpıcı sonuçlar için basit bir taahhüttür.


Günde sadece 100 kez atlayın: İp atlamak sağlığınızı nasıl etkiler? - 4

KEMİK YOĞUNLUĞUNU ARTIRIN

Yaşlandıkça kemik yoğunluğunuz azalır. Ancak, Biomed Research International tarafından yapılan bir sağlık çalışması , ip atlamanın güçlü kemikleri korumaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Bir sıçramadan sonra inişten kaynaklanan hafif darbe veya stres, ip atlama yük taşıyan bir spor olduğu için kemiklerinizi güçlendirmeye yardımcı olur.


Günde sadece 100 kez atlayın: İp atlamak sağlığınızı nasıl etkiler? - 5

HAFIZAYI GELİŞTİRİR

En iyi beyin sağlığı egzersizleri ritim, strateji ve koordinasyonu bir araya getirir. İp atlamak hassasiyet, koordinasyon ve mekansal farkındalık gerektirir, bu yüzden beyniniz sizinle birlikte çalışır! Bilişsel işlevler zihinsel olarak odaklanmış egzersizle güçlendirilir. İp atladığınızda beyninizin tüm yarım küreleri devreye girer. Yeni numaralar öğrenerek yeteneklerinizi geliştirirseniz beyniniz yeni sinirsel bağlantılar yaratabilir. Günlük pratik aslında hafızayı iyileştirebilir veya hatta koruyabilir.

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