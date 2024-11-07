Günde yalnızca 5 dakika yapmak yeterli! Kan basıncınızı düşürüyor, kalp krizi riskini azaltıyor
Yapılan araştırmalar, günde yalnızca 5 dakikalık bir egzersizin kalp hastalığı riskini yaklaşık yüzde 10 azalttığını ortaya koydu. Uzmanlar, fiziksel yeteneğinize bakmaksızın günlük rutinlerinize merdiven çıkmak ve bisiklet sürmek gibi aktiviteler eklemenin kan basıncını azaltmaya yardımcı olacağını belirtti.
Yeni bir araştırma, alışverişe bisikletle gitmek veya merdiven çıkmak gibi basit aktivitelerin, günlük hayatımıza sadece beş dakika eklenerek kan basıncında iyileşmelere yol açabileceğini gösterdi.