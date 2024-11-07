Günde yalnızca 5 dakika yapmak yeterli! Kan basıncınızı düşürüyor, kalp krizi riskini azaltıyor

Yapılan araştırmalar, günde yalnızca 5 dakikalık bir egzersizin kalp hastalığı riskini yaklaşık yüzde 10 azalttığını ortaya koydu. Uzmanlar, fiziksel yeteneğinize bakmaksızın günlük rutinlerinize merdiven çıkmak ve bisiklet sürmek gibi aktiviteler eklemenin kan basıncını azaltmaya yardımcı olacağını belirtti.

Günde yalnızca 5 dakika yapmak yeterli! Kan basıncınızı düşürüyor, kalp krizi riskini azaltıyor - 1

Yeni bir araştırma, alışverişe bisikletle gitmek veya merdiven çıkmak gibi basit aktivitelerin, günlük hayatımıza sadece beş dakika eklenerek kan basıncında iyileşmelere yol açabileceğini gösterdi.

SAĞLIK HABERLERİ

Günde yalnızca 5 dakika yapmak yeterli! Kan basıncınızı düşürüyor, kalp krizi riskini azaltıyor - 2

1,28 MİLYAR YETİŞKİNİ ETKİLİYOR

Yüksek tansiyon dünya çapında 1,28 milyar yetişkini etkiliyor ve erken ölümün en büyük nedenlerinden biri.

Günde yalnızca 5 dakika yapmak yeterli! Kan basıncınızı düşürüyor, kalp krizi riskini azaltıyor - 3

"SESSİZ KATİL"

Felç, kalp krizi, kalp yetmezliği, böbrek hasarı ve diğer birçok sağlık sorununa yol açan yüksek tansiyon, genellikle semptomlarının olmaması nedeniyle sessiz bir katil olarak tanımlanıyor. 

Günde yalnızca 5 dakika yapmak yeterli! Kan basıncınızı düşürüyor, kalp krizi riskini azaltıyor - 4

15 BİN KİŞİ İNCELENDİ

University College London (UCL)  ve Sydney Üniversitesi’nden araştırmacılar, günlük hareketin kan basıncı üzerindeki etkilerini araştırdı.

Çalışmada yaklaşık 15 bin kişiye 24 saat boyunca aktivite izleyicileri takıldı ve sadece beş dakikalık ekstra egzersizlerin kan basıncında iyileşmelere yol açtığı gözlendi.

Günde yalnızca 5 dakika yapmak yeterli! Kan basıncınızı düşürüyor, kalp krizi riskini azaltıyor - 5

KISA SÜRELİ HAREKETLERİN UZUN SÜRELİ ETKİSİ

Uzmanlar, merdiven çıkmak veya gün içinde bir yerden bir yere bisikletle gitmek gibi kısa süreli hareketlerin bile kan basıncı üzerinde önemli bir düşüş sağladığını vurguladı.

Günde yalnızca 5 dakika yapmak yeterli! Kan basıncınızı düşürüyor, kalp krizi riskini azaltıyor - 6

DAHA AZ YORUCU HAREKETLER DAHA ETKİLİ

British Heart Foundation tarafından desteklenen çalışmanın bulguları, Circulation dergisinde yayımlandı.

UCL'den  Dr. Jo Blodgett, "Egzersizin, yürüyüş gibi daha az yorucu hareketler yerine, kan basıncını düşürmede en etkili yol olduğunu gösterdik" dedi.

Öte yandan fiziksel yeteneğiniz ne olursa olsun, kan basıncı üzerinde olumlu bir etki yaratmanın uzun sürmediği belirtildi. 

Günde yalnızca 5 dakika yapmak yeterli! Kan basıncınızı düşürüyor, kalp krizi riskini azaltıyor - 7

"ÇOĞU GÜNLÜK RUTİNLERİMİZ"

Dr. Jo Blodgett "Egzersiz değişkenimizin benzersiz yanı, merdiven çıkmaktan kısa bir bisiklet turuna kadar egzersiz benzeri tüm aktiviteleri içermesidir ve bunların çoğu günlük rutinlere entegre edilebilir." dedi. 

Günde yalnızca 5 dakika yapmak yeterli! Kan basıncınızı düşürüyor, kalp krizi riskini azaltıyor - 8

YÜZDE 10 AZALMA

Araştırmalar, beş dakika ek egzersizin sistolik kan basıncını 0,68 mmHg ve diyastolik kan basıncını 0,54 mmHg düşürebileceğini belirtti. Bu tür bir azalma, kalp hastalığı riskinde yaklaşık yüzde 10’luk bir azalmaya denk geliyor.

Çalışmanın ortak kıdemli yazarı Prof. Emmanuel Stamatakis, "Günde beş dakika ekstra egzersiz yapmanın, yüksek tansiyonun yönetimi için güçlü bir araç olabileceğini gösteriyor," diye konuştu.

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