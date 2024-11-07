Günde yalnızca 5 dakika yapmak yeterli! Kan basıncınızı düşürüyor, kalp krizi riskini azaltıyor

DAHA AZ YORUCU HAREKETLER DAHA ETKİLİ

British Heart Foundation tarafından desteklenen çalışmanın bulguları, Circulation dergisinde yayımlandı.

UCL'den Dr. Jo Blodgett, "Egzersizin, yürüyüş gibi daha az yorucu hareketler yerine, kan basıncını düşürmede en etkili yol olduğunu gösterdik" dedi.

Öte yandan fiziksel yeteneğiniz ne olursa olsun, kan basıncı üzerinde olumlu bir etki yaratmanın uzun sürmediği belirtildi.