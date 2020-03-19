Günden güne corona virüs semptomlarının seyri

ntv.com.tr 19.03.2020 - 15:47 | Son Güncelleme : 19.03.2020 - 17:04
Dünya genelinde yeni tip corona virüs (covid-19) vakalarının sayısı 225 bini geçti. 9 bin aşkın kişinin ölümüne neden olan Covid-19'un yaygın semptomları arasında ateş, halsizlik ve kuru öksürük bulunuyor.
Salgının merkezi Asya’dan Avrupa’ya kayarken, corona virüsün ilk ortaya çıktığı Çin’in Wuhan kentindeki bilim insanları, hastalığın seyrine ilişkin iki araştırma yayımladı.
Wuhan Pulmonary Hastanesi ve Jinyintan Hastanesi’ndeki yetişkin vakalarının incelendiği birinci çalışmada Covid-19’un erken belirtilerinden biri olan yüksek ateşin 12 gün boyunca, öksürüğün ise daha uzun bir süre sürebileceği belirtildi.
Araştırmada, incelenen 191 hastanın yüzde 45’lik bir kısmının 12 gün sonra taburcu olduktan sonra öksürmeye devam ettiği görüldü.
Nefes darlığı sorununun ise 13 gün sonra sona erdiği, ancak hayatını kaybedenlerde ölüm anına kadar devam ettiği ortaya konuldu.
Hastalığın başlamasından itibaren ortalama taburcu olma süresinin 22 gün, ortalama ölüm süresinin ise 18, 5 günolduğu belirlendi.
Diğer taraftan, Wuhan Üniversitesi Zhongnan Hastanesi’nde 138 hastanın incelendiği çalışmada ise araştırmacılar ilk semptomlardan solunum zorluğu belirtilerine kadar geçen ortalama sürenin beş gün olduğunu ortaya koydular. Bunu yedi gün sonra hastaneye yatış ve sekiz gün ise solunum cihazı gerektiren nefes darlığı izliyor. Ancak, uzmanlar hastalarının büyük bir çoğunda, ilk 7 günde semptomlarının çoğunun kaybolduğunu ve iyileştiğini söyledi.
Yedinci gün: Bazı hastalar enfekte olmalarının yedi gün ardından hastaneden yatmalarını gerektiren şiddetli bir nefes darlığı yaşayabilirler. Sağlık kuruluşları, sürekli göğüs ağrısı, nefes darlığı yaşayan ve yüzü ve dudakları mavimsi bir renge dönen hastaların acil bir şekilde tıbbi yardım alması öneriyor.
Diğer taraftan, yedinci gün, hastaların büyük çoğunluğu için - yaklaşık yüzde 85'i - semptomların azalmaya başladığı ve izolasyondan çıkmanın bir olasılık olduğu noktadır.
Sekizinci gün: Corona virüsten yüksek bir şekilde etkilenen insanlarda sekizinci günde, akciğerlerin hayati organlara yeterli oksijen sağlayamadığı Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) belirtileri gelişebilir.
Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre, vakaların yalnızca yüzde 15'i bu noktaya ulaşıyor.