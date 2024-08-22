Güneş kremleri kansere neden olabilir mi? Son araştırmadan çıkan sonuç şaşırttı

Ancak bunu daha geniş bir çerçevede ele almak çok önemlidir. Benzen maddesi kansere neden olabilecek bir kimyasal olmasına rağmen, piyasadaki tüm güneş kremleri yüksek konsantrasyonlarda bileşen içermez. Çoğu güneş kremi, etkililiğini ve güvenliğini garanti altına almak için kapsamlı testlerden geçer.