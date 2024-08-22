Güneş kremleri kansere neden olabilir mi? Son araştırmadan çıkan sonuç şaşırttı
Cildi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumak için uzmanlar güneş kremi kullanımını öneriyor. Ancak güneş kremi seçerken son derece dikkatli olmak gerekiyor. Güneş kremiyle ilgili yapılan son araştırmalarda herkesi şaşırtan bir sonuç ortaya çıktı. Eğer güneş kreminizin içerisinde bu madde varsa kansere sebep olabilir.
Güneş kremi, melanom ve skuamöz hücreli kanser gibi diğer cilt kanseri türleri için bir risk faktörü olduğu bilinen UV radyasyonundan cildimizi korumak için gereklidir.