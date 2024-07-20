Güneş kremleri sağlığınızı riske atabilir! Piyasadaki sahte ürünler tehlike saçıyor, sahte güneş kremlerini ayırt etmenin yolları
Cildi ve vücudu güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumak için güneş kremi kullanmanız gerekir. Uzmanlar yaz kış demeden dört mevsim boyunca güneş kremi kullanılmasını öneriyor. Ancak güneş kremi seçerken son derece dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü piyasada bulunan sahte güneş kremleri cildiniz ve vücudunuz için risk oluşturabiliyor. Peki, sahte güneş kremleri nasıl ayırt edilebilir. İşte bunun için birkaç ipucu...
Güneş kremi, cildi güneşin zararlı etkilerinden korumak için kullanılan kozmetik bir üründür.
Temel amacı, cilt üzerindeki güneşten kaynaklanan zararlı UV (ultraviyole) ışınlarını absorbe etmek veya yansıtmak suretiyle cildi güneş yanıkları, erken yaşlanma belirtileri ve cilt kanseri gibi olumsuz sonuçlardan korumaktır.