Güneş kremleri sağlığınızı riske atabilir! Piyasadaki sahte ürünler tehlike saçıyor, sahte güneş kremlerini ayırt etmenin yolları

Güneş kremi kullanımı, özellikle güneşe maruz kalma süresi arttığında veya güneşin en güçlü olduğu saatlerde (genellikle öğle saatleri) cilde uygulanması önemlidir.

Düzenli ve doğru kullanıldığında güneş kremleri, cildinizi güneşten kaynaklanan zararlı etkilerden korumaya yardımcı olur ve cilt sağlığını korumada önemli bir rol oynar.