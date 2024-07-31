Güneş lekelerini silgi gibi siliyor! Suyla karıştırıp sürün: Ciltte iz, yara, sivilce bırakmıyor

CİLTTEKİ ÖLÜ HÜCRELERİ TEMİZLİYOR

Elma sirkesi, asidik özelliği sayesinde hafif bir eksfoliyatör gibi davranabilir ve ölü cilt hücrelerinin temizlenmesine yardımcı olabilir.



ÖNEMLİ! Elma sirkesi asidik olduğu için doğrudan cilde uygulanmadan önce seyreltilmesi önerilir. Ayrıca, hassas ciltler için alerji veya tahriş riski taşıyabileceğinden, ilk kullanımdan önce küçük bir bölgede test edilmesi faydalı olabilir.