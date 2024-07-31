Güneş lekelerini silgi gibi siliyor! Suyla karıştırıp sürün: Ciltte iz, yara, sivilce bırakmıyor

Yaz ayları geldiğinde deniz, kum, güneş derken cildiniz güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumak zor olabiliyor. Cildinizin lekelenmesini önlemek, cilt kanseri riskini ortadan kaldırmak için uzmanlar her mevsim özellikle de yaz mevsiminde güneş kremi kullanmanızı öneriyor. Ancak cildinizi güneşten korumanıza rağmen yine de leke sorunuyla karşı karşıya kalıyorsanız bunun için doğal bir çözüm önerisi var. Evde bulunan bir malzemeyle cildinizdeki lekelerin görünümünü hafifletebiliriniz.

Güneş lekelerini silgi gibi siliyor! Suyla karıştırıp sürün: Ciltte iz, yara, sivilce bırakmıyor - 1

Cildi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumadığınızda leke problemiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Cildinizdeki koyu lekeler aynaya her baktığınızda canınızı sıkabilir.

SAĞLIK HABERLERİ

Güneş lekelerini silgi gibi siliyor! Suyla karıştırıp sürün: Ciltte iz, yara, sivilce bırakmıyor - 2

Yaz aylarınde güneşlenmeyi çok seviyor olabilirsiniz. Ancak güneşlenirken cildiniz için üst düzey bir koruma sağlamalısınız. Güneş kremleri cildi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden koruyan en pratik yollardan biri.

Güneş lekelerini silgi gibi siliyor! Suyla karıştırıp sürün: Ciltte iz, yara, sivilce bırakmıyor - 3

Cildinizi ve vücudunuzu güneşten korumanıza rağmen hale lekelenme sorunuyla karşı karşıya kalıyorsanız bu lekeleri önlemek için doğal çözüm önerileri de var.

Güneş lekelerini silgi gibi siliyor! Suyla karıştırıp sürün: Ciltte iz, yara, sivilce bırakmıyor - 4

Elma sirkesi, doğal cilt bakımı denildiğinde ilk akla gelen doğal öneriler arasında yer alıyor. Elma sirkesi, antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahip olduğu için ciltteki bakterileri temizlemeye yardımcı olabilir. Bu özellik, sivilce ve diğer cilt problemlerinin azalmasına katkıda bulunabilir.

Güneş lekelerini silgi gibi siliyor! Suyla karıştırıp sürün: Ciltte iz, yara, sivilce bırakmıyor - 5

Cilt bakımında kullanılan muhteşem bir doğal kaynak olan elma sirkesi sivilce, sivilce izi, yara, güneş lekelesi, koyu halkalar üzerinde etkili olabiliyor.

Güneş lekelerini silgi gibi siliyor! Suyla karıştırıp sürün: Ciltte iz, yara, sivilce bırakmıyor - 6

ELMA SİRKESİ GÖZENEKLERİ TEMİZLİYOR

Cilt yüzeyinde biriken ölü hücreler gözeneklerin tıkanmasına sebep olur. Tıkanmış gözeneklerde cilt problemlerini ortaya çıkarır.

Güneş lekelerini silgi gibi siliyor! Suyla karıştırıp sürün: Ciltte iz, yara, sivilce bırakmıyor - 7

Elma sirkesi ile yüzünüzü sildiğinizde cildi ölü hücrelerden arındırabilirsiniz. Peeling kadar etkili olan elma sirkesi, cildi tamamen arındırır. Kusursuz ve canlı bir cilde sahip olmanıza yardımcı olur.

Güneş lekelerini silgi gibi siliyor! Suyla karıştırıp sürün: Ciltte iz, yara, sivilce bırakmıyor - 8

LEKELERİ HAFİFLETİP CİLT TONUNU EŞİTLİYOR

Cildinizde akne, sivilce ya da güneş ışınlarından kaynaklı ton eşitsizlikleri oluşabilir. Cildinizdeki koyu halkalar canınızı sıkıyorsa elma sirkesi ile cilt lekelerini açabilirsiniz. Cilt lekeleri için piyasada çok fazla profesyonel ürün bulunsa da elma sirkesinin o ürünlerden etkisi daha da fazladır.

Güneş lekelerini silgi gibi siliyor! Suyla karıştırıp sürün: Ciltte iz, yara, sivilce bırakmıyor - 9

Elma sirkesi cilt lekelerini açarak cildi beyazlatır. Cilt tonunu eşitleyerek her zaman aydınlık bir cilde sahip olmanıza destek olur. Cilt lekeleri için elma sirkesi kullanmak istiyorsanız yine her gece uyumadan önce suyla karıştırarak cildinize uygulayabilirsiniz.

Güneş lekelerini silgi gibi siliyor! Suyla karıştırıp sürün: Ciltte iz, yara, sivilce bırakmıyor - 10

Elma sirkesi güneş sonrasında cilt yüzeyinde oluşan koyu lekeler üzerinde de etkilidir. Düzenli kullanıldığında bu lekelerin görünümünü hafifleterek cilt tonunu eşitler.

Güneş lekelerini silgi gibi siliyor! Suyla karıştırıp sürün: Ciltte iz, yara, sivilce bırakmıyor - 11

YAŞLANMA ETKİLERİNİ ORTADAN KALDIRIYOR

İçerdiği antioksidanlar sayesinde cildin serbest radikallerden korunmasına yardımcı olabilir. Bu, yaşlanma belirtilerinin gecikmesine katkıda bulunabilir.

Güneş lekelerini silgi gibi siliyor! Suyla karıştırıp sürün: Ciltte iz, yara, sivilce bırakmıyor - 12

CİLTTEKİ ÖLÜ HÜCRELERİ TEMİZLİYOR

Elma sirkesi, asidik özelliği sayesinde hafif bir eksfoliyatör gibi davranabilir ve ölü cilt hücrelerinin temizlenmesine yardımcı olabilir.

ÖNEMLİ! Elma sirkesi asidik olduğu için doğrudan cilde uygulanmadan önce seyreltilmesi önerilir. Ayrıca, hassas ciltler için alerji veya tahriş riski taşıyabileceğinden, ilk kullanımdan önce küçük bir bölgede test edilmesi faydalı olabilir.

Güneş lekelerini silgi gibi siliyor! Suyla karıştırıp sürün: Ciltte iz, yara, sivilce bırakmıyor - 13

Kısacası, elma sirkesi cildin sağlığına katkıda bulunabilir, ama her zaman dikkatli ve bilinçli kullanmak en iyisidir.

Güneş lekelerini silgi gibi siliyor! Suyla karıştırıp sürün: Ciltte iz, yara, sivilce bırakmıyor - 14

ELMA SİRKESİNİ CİLDE UYGULARKEN DİKKAT!

Elma sirkesi asidik bir yapıda olduğu için tek başına kullanılmaması önerilir. Elma sirkesini suyla seyrelterek cildinize uygulamalısınız. Bir parça pamuğa suyla seyreltilmiş elma sirkesini sürün ve sadece lekelerin üzerine uygulayın. Cildinizde 10-15 dakika beklettikten sonra suyla arındırın.

DAHA FAZLA GÖSTER