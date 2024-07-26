Güneş yanığı, kaşıntı ve iltihaba iyi geliyor! Doğal mikrop öldürücü, 20 dakika bekletmek yetiyor
Kaşıntı, yaz mevsiminde birçok kişinin karşılaştığı yaygın bir sorundur. Dayanılmaz sıcaklık, cilt sorunları gibi pek çok faktör birleşince bazı kişilerin kaşıntıyla mücadelesi daha da zorlaşır. Ağrılı kaşıntıyı azaltmak için genellikle hafif ev ilaçları kullanılabilir. İşte vücudunuzdaki kaşıntıyı hafiften doğal çareler...
Yaz aylarında kaşıntının yaygın bir nedeni güneş yanığıdır, çünkü ultraviyole (UV) radyasyona uzun süre maruz kalmak cilde zarar verir, iltihaplanma ve kaşıntıya neden olur.