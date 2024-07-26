Güneş yanığı, kaşıntı ve iltihaba iyi geliyor! Doğal mikrop öldürücü, 20 dakika bekletmek yetiyor

Kaşıntı, yaz mevsiminde birçok kişinin karşılaştığı yaygın bir sorundur. Dayanılmaz sıcaklık, cilt sorunları gibi pek çok faktör birleşince bazı kişilerin kaşıntıyla mücadelesi daha da zorlaşır. Ağrılı kaşıntıyı azaltmak için genellikle hafif ev ilaçları kullanılabilir. İşte vücudunuzdaki kaşıntıyı hafiften doğal çareler...

Güneş yanığı, kaşıntı ve iltihaba iyi geliyor! Doğal mikrop öldürücü, 20 dakika bekletmek yetiyor - 1

Yaz aylarında kaşıntının yaygın bir nedeni güneş yanığıdır, çünkü ultraviyole (UV) radyasyona uzun süre maruz kalmak cilde zarar verir, iltihaplanma ve kaşıntıya neden olur.

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Güneş yanığı, kaşıntı ve iltihaba iyi geliyor! Doğal mikrop öldürücü, 20 dakika bekletmek yetiyor - 2

Ter kanalları tıkandığında ısı döküntüsü oluşabilir, bu da terin hapsolmasına ve kızarıklık, şişlik ve kaşıntıya neden olur.

Güneş yanığı, kaşıntı ve iltihaba iyi geliyor! Doğal mikrop öldürücü, 20 dakika bekletmek yetiyor - 3

Yaz aylarında artan açık hava aktiviteleri ayrıca sivrisinek, kene ve diğer zararlılardan kaynaklanan böcek ısırıkları riskini artırır ve lokal cilt tahrişine ve kaşıntıya neden olur.

İşte yaz aylarında cildinizi yatıştırmak için birkaç ev yapımı çare.

Güneş yanığı, kaşıntı ve iltihaba iyi geliyor! Doğal mikrop öldürücü, 20 dakika bekletmek yetiyor - 4

SOĞUK KOMPRESLER

Kaşıntılı bölgelere iltihabı yatıştırmak ve rahatsızlığı azaltmak için soğuk, nemli bir bez veya buz torbası uygulayın. Soğuk sıcaklık cildi uyuşturmaya ve kaşıntıyı hafifletmeye yardımcı olarak yaz kaşıntısından anında rahatlama sağlar.

Güneş yanığı, kaşıntı ve iltihaba iyi geliyor! Doğal mikrop öldürücü, 20 dakika bekletmek yetiyor - 5

YULAF EZMESİ

Ilık bir banyoya kolloidal yulaf ezmesi ekleyin ve kaşıntı ve tahrişi gidermek için 15-20 dakika bekleyin.

Yulaf ezmesi, cildi sakinleştiren ve doğal bariyerini geri kazandıran iltihap önleyici bileşikler içerir ve bu da onu güneş yanığı ve böcek ısırıkları dahil olmak üzere çeşitli cilt rahatsızlıkları için etkili bir çare haline getirir.

Güneş yanığı, kaşıntı ve iltihaba iyi geliyor! Doğal mikrop öldürücü, 20 dakika bekletmek yetiyor - 6

ALOE VERA JELİ

Tahrişi hafifletmek ve iyileşmeyi desteklemek için taze aloe vera jelini doğrudan kaşıntılı cilde uygulayın.

Aloe vera, güneş yanığını, böcek ısırıklarını ve diğer yaz kaşıntılarını yatıştıran, hızlı rahatlama sağlayan ve cilt onarımını destekleyen soğutucu ve iltihap önleyici özelliklere sahiptir.

Güneş yanığı, kaşıntı ve iltihaba iyi geliyor! Doğal mikrop öldürücü, 20 dakika bekletmek yetiyor - 7

KARBONATLI SU

Karbonatı suyla karıştırarak bir macun oluşturun ve kaşıntılı bölgelere uygulayarak rahatlatıcı bir rahatlama sağlayın.

Güneş yanığı, kaşıntı ve iltihaba iyi geliyor! Doğal mikrop öldürücü, 20 dakika bekletmek yetiyor - 8

Karbonat, kaşıntıyı ve iltihabı azaltmaya yardımcı olan iltihap önleyici özelliklere sahiptir ve bu da onu güneş yanığı, isilik veya alerjik reaksiyonlardan kaynaklanan yaz kaşıntısı için basit ama etkili bir çare haline getirir.

Güneş yanığı, kaşıntı ve iltihaba iyi geliyor! Doğal mikrop öldürücü, 20 dakika bekletmek yetiyor - 9

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesini suyla seyreltin ve pamuk veya yumuşak bir bez kullanarak kaşıntılı cilde uygulayın.

Güneş yanığı, kaşıntı ve iltihaba iyi geliyor! Doğal mikrop öldürücü, 20 dakika bekletmek yetiyor - 10

Elma sirkesi, kaşıntıyı hafifletmeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olan antibakteriyel ve anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve bu da onu güneş yanığı, böcek ısırıkları ve isilik gibi çeşitli cilt rahatsızlıkları için doğal bir çare haline getirir.

Güneş yanığı, kaşıntı ve iltihaba iyi geliyor! Doğal mikrop öldürücü, 20 dakika bekletmek yetiyor - 11

NANE YAĞI

Nane yağını hindistan cevizi yağı gibi bir taşıyıcı yağ ile seyreltin ve serinletici rahatlama için kaşıntılı bölgelere uygulayın.

Nane yağı, cildi uyuşturmaya ve kaşıntıyı hafifletmeye yardımcı olan ferahlatıcı bir hisse sahiptir ve bu da onu güneş yanığı, ısı döküntüsü veya böcek ısırıklarından kaynaklanan yaz kaşıntısı için yararlı bir çare haline getirir.

Antimikrobiyal özellikleri ayrıca enfeksiyonları önlemeye ve cilt iyileşmesini desteklemeye yardımcı olur.

Güneş yanığı, kaşıntı ve iltihaba iyi geliyor! Doğal mikrop öldürücü, 20 dakika bekletmek yetiyor - 12

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Kaşıntılı cilde nemlendirmek ve tahrişi yatıştırmak için Hindistan cevizi yağı masajı yapın. Hindistan cevizi yağı, cildi nemlendiren ve iltihabı azaltan yağ asitleri içerir, kuruluk, güneş yanığı veya böcek ısırıkları nedeniyle oluşan yaz kaşıntısını hafifletir. Antimikrobiyal özellikleri ayrıca enfeksiyonları önlemeye ve cilt iyileşmesini desteklemeye yardımcı olur.

UYARI! Hassas ve alerjik bir vücudunuz varsa doğal yöntemleri denemeden önce mutlaka bir uzmana danışın.

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