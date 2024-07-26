Güneş yanığı, kaşıntı ve iltihaba iyi geliyor! Doğal mikrop öldürücü, 20 dakika bekletmek yetiyor

NANE YAĞI

Nane yağını hindistan cevizi yağı gibi bir taşıyıcı yağ ile seyreltin ve serinletici rahatlama için kaşıntılı bölgelere uygulayın.

Nane yağı, cildi uyuşturmaya ve kaşıntıyı hafifletmeye yardımcı olan ferahlatıcı bir hisse sahiptir ve bu da onu güneş yanığı, ısı döküntüsü veya böcek ısırıklarından kaynaklanan yaz kaşıntısı için yararlı bir çare haline getirir.

Antimikrobiyal özellikleri ayrıca enfeksiyonları önlemeye ve cilt iyileşmesini desteklemeye yardımcı olur.