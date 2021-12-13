Güney Afrika çalışması: Pfizer/BioNTech aşısı Omicron’a karşı yüzde 22,5 etkinlik gösterdi

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bildirdiğine göre Türkiye dahil 63 ülkede görülen Omicron varyantı, küresel bir endişe olmaya devam ediyor. Çok sayıda mutasyona sahip olan varyantın aşılardan kaçabileceği ise ilk kez, Güney Afrika'da yapılan bir çalışmayla net bir şekilde ortaya kondu. Bilim insanları, iki doz Pfizer/BioNTech aşısının Omicron varyantı ile semptomatik enfeksiyona karşı sadece yüzde 22,5 etkinlik gösterdiği açıkladı. Ancak, bu seviyenin hala ciddi hastalığı önleyebileceği belirtilirken, üçüncü doz aşı tavsiyesinde bulunuldu.

Haberler - ntv.com.tr 13.12.2021 - 10:48 | Son Güncelleme : 13.12.2021 - 11:04

Güney Afrika çalışması: Pfizer/BioNTech aşısı Omicron’a karşı yüzde 22,5 etkinlik gösterdi - 1

Güney Afrika'da yapılan yeni bir çalışma, iki doz Pfizer/BionTech aşısının, Omicron varyantı varyantı ile semptomatik enfeksiyona karşı sadece yüzde 22,5 etkinliğe sahip olduğunu gösterdi. Ancak, aşılamanın ciddi hastalığı önleyebileceği belirtildi.

Güney Afrika çalışması: Pfizer/BioNTech aşısı Omicron’a karşı yüzde 22,5 etkinlik gösterdi - 2

Durban'daki Afrika Araştırma Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, çeşitli modellemeler kullanarak aşının etkinliğini tahmin ettikleri küçük bir çalışma hakkındaki  ek verileri yayınladılar.

Güney Afrika çalışması: Pfizer/BioNTech aşısı Omicron’a karşı yüzde 22,5 etkinlik gösterdi - 3

Yapılan çalışma kapsamında 12 katılımcıdan alınan kan plazması örnekleri incelendi. 

Güney Afrika çalışması: Pfizer/BioNTech aşısı Omicron’a karşı yüzde 22,5 etkinlik gösterdi - 4

ANTİKOR SEVİYELERİNDE 41 KAT AZALMA

Bilim insanları, Omicron varyantının , neredeyse iki yıl önce Çin'de tespit edilen corona virüsün orijinal versiyonu ile karşılaştırıldığında, iki doz Pfizer-BioNTech aşısı olan kişilerin kişiler nötrleştirici antikor seviyelerinde yaklaşık 41 kat azalma ile sonuçlandığını buldu.

Güney Afrika çalışması: Pfizer/BioNTech aşısı Omicron’a karşı yüzde 22,5 etkinlik gösterdi - 5

Laboratuvar başkanı Alex Sigal liderliğindeki bilim insanları ekibi, bulgularının Omicron varyantının “aşıların enfeksiyona karşı koruma kabiliyetini esasen tehlikeye attığını” vurguladı. Fakat, büyük olasılıkla ciddi hastalıklara karşı yeterli korumanın devam ettiğini söylediler.

Güney Afrika çalışması: Pfizer/BioNTech aşısı Omicron’a karşı yüzde 22,5 etkinlik gösterdi - 6

Öte yandan ekip, önceki ay Güney Afrika ve Botsvana'daki bilim insanları tarafından ilk örnekleri bulunan ve 25 Kasım'da dünyaya  duyurulan varyantın, Pfizer/BioNTech aşısı tarafından üretilen antikorlardan büyük ölçüde veya tamamen kaçabileceğini gösteren uzman grubu ekip oldu. 

Güney Afrika çalışması: Pfizer/BioNTech aşısı Omicron’a karşı yüzde 22,5 etkinlik gösterdi - 7

Bununla birlikte araştırmacılar, üçüncü doz aşıların bağışıklığı artırabileceğini söyledi. 

Güney Afrika çalışması: Pfizer/BioNTech aşısı Omicron’a karşı yüzde 22,5 etkinlik gösterdi - 8

Diğer taraftan geçen Cuma günü yayınlanan İngiltere verileri,  AstraZeneca/Oxford ve Pfizer/BioNTech ile gerçekleştirilen üçüncü doz aşı uygulamasının Omicron varyantına karşı korumayı yüzde 75'e kadar artırdığını göstermişti.

Güney Afrika çalışması: Pfizer/BioNTech aşısı Omicron’a karşı yüzde 22,5 etkinlik gösterdi - 9

UĞUR ŞAHİN'DEN ÜÇÜNCÜ DOZ AÇIKLAMASI

Yeni tip corona virüsü karşı Dr. Özlem Türeci ile birlikte aşı geliştiren  Alman BioNTech firmasının CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, geçtiğimiz günlerde  Der Spiegel gazetesine  açıklamalarda bulunmuştu.

UĞUR ŞAHİN'DEN OMİCRON VARYANTI AÇIKLAMASI: YENİ AŞI GELECEK Mİ?

Güney Afrika çalışması: Pfizer/BioNTech aşısı Omicron’a karşı yüzde 22,5 etkinlik gösterdi - 10

Dünyayı endişelendiren Omicron varyantına ilişkin konuşan Şahin, güçlendirici aşının ikinci dozdan üç ay sonra yapılmasını önerdi. Bilim insanı, ayrıca yeni varyantlara karşı uyarlanan bir aşı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Güney Afrika çalışması: Pfizer/BioNTech aşısı Omicron’a karşı yüzde 22,5 etkinlik gösterdi - 11
Güney Afrika çalışması: Pfizer/BioNTech aşısı Omicron’a karşı yüzde 22,5 etkinlik gösterdi - 12
Güney Afrika çalışması: Pfizer/BioNTech aşısı Omicron’a karşı yüzde 22,5 etkinlik gösterdi - 13
Güney Afrika çalışması: Pfizer/BioNTech aşısı Omicron’a karşı yüzde 22,5 etkinlik gösterdi - 14
Güney Afrika çalışması: Pfizer/BioNTech aşısı Omicron’a karşı yüzde 22,5 etkinlik gösterdi - 15
Güney Afrika çalışması: Pfizer/BioNTech aşısı Omicron’a karşı yüzde 22,5 etkinlik gösterdi - 16

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