Günlük burç yorumları (12 Aralık 2024)

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bugün kendinizle ilgili bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz ancak aile ve iş sorumluluklarınız kendinize zaman ayırmanıza engel olabilir. İştahınız oldukça açık ve yemek yeme isteğiniz yüksek olacaktır.