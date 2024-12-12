Günlük burç yorumları (12 Aralık 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 12 Aralık 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, bugün ay boğa burcundaki seyahatine devam ediyor. Duygusal açıdan güvende olma ihtiyacımız oldukça yüksek. İştahımız yüksek ancak kilo aldırıcı, şekerli yiyeceklere bağlılık gösterebiliriz. İlişkiler açısından gerilimlere açık bir gün ve maddi anlamda yapacağınız harcamalara dikkat etmeniz önemli olabilir.