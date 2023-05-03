Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 3 Mayıs 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2023) - 1

Ay, Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Bugün bazı düşmanlar kendilerini aleni bir biçimde gösterebilir. Dikkatli olun.  

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com  

SAĞLIK HABERLERİ

Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2023) - 2

KOÇ

Aşk konusunda fikirlerinizi kendinize saklamanız ve sadece onları paylaşabilecek kişilerle konuşmanızı tavsiye ederim. Başkalarının ağzına laf vermemeye bakın derim. 

Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2023) - 3

BOĞA

Bugün inişli, çıkışlı duygularınızla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Yalnız kalmak isteyebilir, duygusallık seviyeniz en üst düzeye çıkabilir. 

Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2023) - 4

İKİZLER

Bugün her şeyi yapın ama evliliğinizi, ortaklığınızı falan gözden geçirmeye kalkmayın. Bugün daha iyi bir iş ve daha iyi bir kazanç kapınızı çalabilir. 

Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2023) - 5

YENGEÇ

İç hedeflerinize odaklanmak isteyebilirsiniz. Bunun için etraflıca düşünmeniz, eyleme geçmek için zaman kollamak isteyebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2023) - 6

ASLAN

Mevcut mali durumunuz bugün pozitif kalmanıza yardımcı olabilir. Merak uyandıran ama zor bir proje sizin ellerinize bugün teslim edilebilir. Kolay gelsin.  

Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2023) - 7

BAŞAK

Son zamanlarda sizi de sıkmaya başlayan rutinlik, bugün son bulabilir. Ani gelişen bir aktivite ya da bir proje ile bu rutinden kurtulmak sizi mutlu edecektir. 

Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2023) - 8

TERAZİ

Bugün resmi makamlardan veya büyük kuruluşlardan olumlu sözler duyabilirsiniz. Varsa bu konularda yapmanız gerekenler üşenmeyin ve yapın. 

Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2023) - 9

AKREP

Bugün psikolojik anlamda iyi hissedebilirsiniz. Hep yapmak isteyip de yapamadığınız şeyleri bugün yapabilir kendinizi ödüllendirebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2023) - 10

YAY

Stressiz bir hayat yaşamak istiyorsanız, sinirli bir yaşlıdan kaçınmanız gerekebilir. Zorlu bir akademik aşamadan başarılı bir şekilde geçenler başarılı olacaktır. 

Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2023) - 11

OĞLAK

Sağlığınızla ilgili endişeleriniz olabilir. Bir doktora görünmek isteyebilirsiniz. Tedaviniz varsa eğer bunu aksatmamanız çok önemli. 

Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2023) - 12

KOVA

Ye, iç, otur nereye kadar. Olmadı, evde iş güç varsa yapın derim bugün. Sağlığınıza özen gösterip, bir iki spor ile ilgili bir şeyler yapsanız ne güzel olur. 

Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2023) - 13

BALIK

Korkularınızın üstüne gitmek isteyeceğiniz bir gün olabilir. Giyim tarzınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. 

DAHA FAZLA GÖSTER