Günlük demir ihtiyacının tamamını karşılıyor: Kan hücrelerini yenileyen doğal vitamin deposu

KIRMIZI ET

Önemli bir demir kaynağı olan kırmızı et, özellikle kansızlığı olanlar için faydalıdır. Kırmızı et, demirin yanı sıra birçok amino asit ve protein de sunar. Her 100 gram et için geyik eti 4,98 mg, sığır eti yaklaşık 2,47 mg ve kuzu eti 1,78 mg demir içerir.