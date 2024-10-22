Günlük demir ihtiyacının tamamını karşılıyor: Kan hücrelerini yenileyen doğal vitamin deposu
Kansızlık, halsizlik, baş ağrısı, sinirlilik ve baş dönmesi gibi sorunlar demir eksikliğinden kaynaklı olabilir. Doğada bulunan bazı besinler demir açısından zengindir. Bu nedenle vücudun demir ihtiyacını karşılamak için bu besinleri tüketmek gerekir. İşte demir zengini besinler
Demir, vücudun farklı bölgelerine oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin üretimi için gerekli olan önemli bir mineraldir. Eksikliği kansızlık, halsizlik, baş ağrısı, sinirlilik ve baş dönmesi gibi durumlara yol açabilir. Ortalama bir kişinin günlük yaklaşık 18 mg demire ihtiyacı vardır, ancak bu miktar yaşa göre değişebilir.