H3N2 hızla yayıldı, uzmanlar vitamin uyarısı yaptı. "Gözlerimiz fal taşı gibi açılıyor"

Aşı olanların Influenza A'yı çok hafif ya da hiç geçirmeyeceğini belirten Köksal, "Aşı olmamış bir kişi hasta olmaya adaydır. Kronik hastalığı olanlar, böbrek, karaciğer hastaları ve gebeler ile 5 yaş altındaki çocuklarda hastalık çok ağır geçer." şeklinde konuştu.

Türkiye'de de H3N2 vakaları olduğunu söyleyen Köksal, şöyle devam etti:

“Antibiyotik kesinlikle kullanılmamalı. Hijyene çok dikkat etmek lazım. Toplu alanlada maske kullanılması lazım. Ellerin çok sık yıkanması lazım. Okullarda çocukların uyarılması lazım, çünkü evlerine virüs götürüyorlar.”