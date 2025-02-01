Hafızayı geliştirmede işe yarayan 3 besin: Beyni iyileştirip, Alzheimer riskini azaltıyor

B VİTAMİNLERİ

B vitaminleri, özellikle B6, B9 (folat) ve B12, beyin fonksiyonunda önemli bir rol oynar. Homosistein seviyelerini düşürmeye yardımcı olurlar, bu amino asit çok yüksek olduğunda hafıza sorunları ve bilişsel gerileme ile ilişkilendirilmiştir. Bu vitaminler ayrıca ruh halini, hafızayı ve zekayı etkileyen nörotransmitterlerin üretimini destekler.



2012'de yapılan bir araştırmaya göre, düşük B-12 vitamini seviyeleri hem yavaş bilgi işleme hem de zayıf hafıza fonksiyonu ile ilişkilendirilmiştir.



B6 Vitamini: 1,3–2 mg/gün (kümes hayvanlarında, muzda ve patateste bulunur)

Folat (B9): 400 mcg/gün (ıspanak, mercimek ve portakalda bulunur)

B12 Vitamini: 2,4 mcg/gün (yumurta, süt ürünleri ve zenginleştirilmiş tahıllarda bulunur)



Yenmesi gereken en iyi yiyecekler:



