Haftada 2 kez tüketince vücudu 20 yıl gençleştiriyor! Çinko, omega-3, D vitamini bombası

OMEGA- 3 YAĞ ASİTLERİ: İLTİHAP ÖNLEYİCİ

Omega-3 yağ asitleri, cildi nemli ve dolgun tutan cildin lipit bariyerini korumak için çok önemlidir. Ayrıca, kızarıklığı ve tahrişi azaltmaya yardımcı olabilen güçlü iltihap önleyici özelliklere sahiptirler ve bu da onları egzama ve sedef hastalığı gibi iltihaplı cilt rahatsızlıkları olan kişiler için özellikle yararlı hale getirir.