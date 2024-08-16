Haftada 2 kez tüketince vücudu 20 yıl gençleştiriyor! Çinko, omega-3, D vitamini bombası

Sağlıklı bir cilde ve vücuda sahip olmak için vücudunuz bazı vitaminlere ihtiyaç duyar. A, C, E, Çinko, Omega-3, Demir gibi vitaminler genç bir cilt için gereklidir. Bu vitaminler bazı besinlerde bolca bulunur. Hem ışıl ışıl görünmek hem de vücudunuzu iyileştirmek için bu besinleri diyet listenize mutlaka ekleyin.

Haftada 2 kez tüketince vücudu 20 yıl gençleştiriyor! Çinko, omega-3, D vitamini bombası - 1

Sağlıklı, parlak bir cilt sadece dışarıdan uyguladığınız şeylerle ilgili değildir; aynı zamanda vücudunuzu içeride neyle beslediğinizle de ilgilidir.

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Haftada 2 kez tüketince vücudu 20 yıl gençleştiriyor! Çinko, omega-3, D vitamini bombası - 2

Bunu başarmak için, cilt sağlığını destekleyen temel besinler açısından zengin, dengeli bir diyet önemlidir.

Vitaminler, mineraller ve antioksidanlar, cildin yapısını korumada, hasardan korumada ve genç ışıl ışıl görünmesine yardımcı olur.

Haftada 2 kez tüketince vücudu 20 yıl gençleştiriyor! Çinko, omega-3, D vitamini bombası - 3

İşte cildiniz için en önemli besinlerden bazılarına ve bunları diyetinize nasıl dahil edeceğinize dair bir rehber.

Haftada 2 kez tüketince vücudu 20 yıl gençleştiriyor! Çinko, omega-3, D vitamini bombası - 4

A VİTAMİNİ: CİLDİ KORUR

A vitamini, cilt onarımı ve bakımı için gereklidir. Hücre yenilenmesini teşvik ederek cildin ölü hücreleri atmasına ve yenilerini üretmesine yardımcı olur; bu da cildinizin pürüzsüz ve canlı kalması için çok önemlidir.

Haftada 2 kez tüketince vücudu 20 yıl gençleştiriyor! Çinko, omega-3, D vitamini bombası - 5

Ek olarak, A vitamini yağ üretimini azaltarak akneyle mücadeleye yardımcı olur ve ince çizgileri ve kırışıklıkları en aza indirme yeteneği nedeniyle birçok yaşlanma karşıtı ürünün temel bileşenidir.

A vitamini zengini besinler

  • Tatlı patates
  • Havuç
  • Ispanak
  • Kara lahana
  • Yumurta
Haftada 2 kez tüketince vücudu 20 yıl gençleştiriyor! Çinko, omega-3, D vitamini bombası - 6

Yeterince A vitamini aldığınızdan emin olmak için, bu yiyecekleri günlük öğünlerinize dahil edin. Örneğin, ıspanaklı ve havuçlu bir salata veya kızarmış tatlı patatesin yanında A vitamini alımınızı önemli ölçüde artırabilir.

Haftada 2 kez tüketince vücudu 20 yıl gençleştiriyor! Çinko, omega-3, D vitamini bombası - 7

C VİTAMİNİ: GÜÇLÜ KOLAJEN

C vitamini, cildi UV ışınları ve kirliliğin neden olduğu serbest radikal hasarından korumaya yardımcı olan güçlü bir antioksidandır. Ayrıca cildi sıkı ve elastik tutan kolajen sentezi için de gereklidir.

Haftada 2 kez tüketince vücudu 20 yıl gençleştiriyor! Çinko, omega-3, D vitamini bombası - 8

Düzenli C vitamini alımı, ince çizgilerin görünümünü azaltmaya, cilt dokusunu iyileştirmeye ve cilt tonunuzu eşitlemeye yardımcı olabilir.

C vitamini kaynağı besinler

  • Portakal
  • Çilek
  • Kivi
  • Dolmalık biber
  • Brokoli
Haftada 2 kez tüketince vücudu 20 yıl gençleştiriyor! Çinko, omega-3, D vitamini bombası - 9

Diyetinize bu meyve ve sebzelerden çeşitli ekleyin. Çilek ve kivi ile bir smoothie veya dolmalık biber ve brokoli ile renkli bir sote günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılamanıza yardımcı olabilir.

Haftada 2 kez tüketince vücudu 20 yıl gençleştiriyor! Çinko, omega-3, D vitamini bombası - 10

E VİTAMİNİ: NEM KAYNAĞI

E vitamini, cildin nem seviyelerini koruma ve oksidatif stresten koruma yeteneğiyle bilinir. Çevresel hasara karşı kapsamlı koruma sağlamak için C vitaminiyle birlikte çalışır. E vitamini ayrıca tahriş olmuş cildi yatıştırmaya ve iyileştirmeye yardımcı olabilen iltihap önleyici özelliklere sahiptir.

E vitamini kaynağı besinler

  • Badem
  • Ayçiçeği çekirdeği
  • Ispanak
  • Avokado
  • Zeytinyağı


Haftada 2 kez tüketince vücudu 20 yıl gençleştiriyor! Çinko, omega-3, D vitamini bombası - 11

Kahvaltınıza bir avuç badem eklemek veya salatanıza biraz zeytinyağı gezdirmek, E vitamini alımınızı artırmanın kolay yollarıdır. Yemeklerinize avokado eklemek de cildinize nemlendirici bir destek sağlayabilir.

Haftada 2 kez tüketince vücudu 20 yıl gençleştiriyor! Çinko, omega-3, D vitamini bombası - 12

OMEGA- 3 YAĞ ASİTLERİ: İLTİHAP ÖNLEYİCİ

Omega-3 yağ asitleri, cildi nemli ve dolgun tutan cildin lipit bariyerini korumak için çok önemlidir. Ayrıca, kızarıklığı ve tahrişi azaltmaya yardımcı olabilen güçlü iltihap önleyici özelliklere sahiptirler ve bu da onları egzama ve sedef hastalığı gibi iltihaplı cilt rahatsızlıkları olan kişiler için özellikle yararlı hale getirir.

Haftada 2 kez tüketince vücudu 20 yıl gençleştiriyor! Çinko, omega-3, D vitamini bombası - 13

Omega-3 kaynağı besinler

  • Yağlı balık (somon, uskumru, sardalya)
  • Keten tohumları
  • Chia tohumları
  • Ceviz
Haftada 2 kez tüketince vücudu 20 yıl gençleştiriyor! Çinko, omega-3, D vitamini bombası - 14

Haftada en az iki kez diyetinize yağlı balık eklemeyi deneyin veya smoothielerinize veya yulaf ezmenize keten tohumları ve chia tohumları ekleyin. Cevizler ayrıca hızlı bir omega-3 desteği için harika bir atıştırmalık seçeneğidir.

Haftada 2 kez tüketince vücudu 20 yıl gençleştiriyor! Çinko, omega-3, D vitamini bombası - 15

ÇİNKO

  • Çinko, cilt iyileşmesinde ve onarımında hayati bir rol oynar. Yağ üretimini düzenleyerek ve iltihabı azaltarak akneyle savaşmaya yardımcı olur. Çinko ayrıca genel cilt sağlığını korumak ve enfeksiyonları önlemek için önemli olan bağışıklık sistemini destekler.

    Çinko zengini besinler
  • İstiridye
  • Sığır eti
  • Kabak çekirdeği
  • Nohut
  • Mercimek


Haftada 2 kez tüketince vücudu 20 yıl gençleştiriyor! Çinko, omega-3, D vitamini bombası - 16

Diyetinize çinko açısından zengin yiyecekler eklemek, özellikle akneye yatkınsanız önemlidir. Sığır eti içeren bir yemek veya kabak çekirdeğiyle kaplanmış bir salata, bu temel mineralden iyi bir doz sağlayabilir.

Haftada 2 kez tüketince vücudu 20 yıl gençleştiriyor! Çinko, omega-3, D vitamini bombası - 17

D VİTAMİNİ: GÜNEŞ VİTAMİNİ

D vitamini, güneş ışığına maruz kalındığında ciltte sentezlenir ve cilt hücrelerinin büyümesinde, onarımında ve metabolizmasında rol oynar.

Ayrıca cildin bağışıklık sistemini güçlendirerek bakteri ve diğer patojenlerle savaşmaya yardımcı olur. Ancak aşırı güneşe maruz kalma cilt hasarına yol açabileceğinden, özellikle kış aylarında diyet yoluyla yeterli D vitamini almak önemlidir.

Haftada 2 kez tüketince vücudu 20 yıl gençleştiriyor! Çinko, omega-3, D vitamini bombası - 18

Diyetinize yumurta ve güçlendirilmiş süt gibi D vitamini açısından zengin yiyecekler eklemeyi düşünün.

Güneş ışığının sınırlı olduğu bir bölgede yaşıyorsanız, D vitamini takviyesi gerekebilir, ancak takviyeye başlamadan önce bir sağlık uzmanına danışın.

Haftada 2 kez tüketince vücudu 20 yıl gençleştiriyor! Çinko, omega-3, D vitamini bombası - 19

ANTİOKSİDANLAR: SERBEST RADİKAL SAVAŞÇILARI

C ve E vitaminlerine ek olarak, selenyum ve polifenoller gibi diğer antioksidanlar da cildi oksidatif stresten korumak için çok önemlidir. Bu antioksidanlar, serbest radikalleri nötralize ederek erken yaşlanmaya ve diğer cilt hasarlarına neden olmalarını önlemeye yardımcı olur.

Haftada 2 kez tüketince vücudu 20 yıl gençleştiriyor! Çinko, omega-3, D vitamini bombası - 20

Antioksidan kaynağı besinler

  • Brezilya fındıkları (selenyum için)
  • Yeşil çay (polifenoller için)
  • Bitter çikolata
  • Yaban mersini
  • Üzüm
Haftada 2 kez tüketince vücudu 20 yıl gençleştiriyor! Çinko, omega-3, D vitamini bombası - 21

Yeşil çay içmek veya bir parça bitter çikolatanın tadını çıkarmak cildinize bu koruyucu antioksidanları sağlamaya yardımcı olabilir.

Haftada 2 kez tüketince vücudu 20 yıl gençleştiriyor! Çinko, omega-3, D vitamini bombası - 22

ÖNEMLİ! Sağlıklı bir beslenme programı oluşturmak için mutlaka bir uzmana danışın.

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