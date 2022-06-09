Haftada iki porsiyon balık yemek ölümcül cilt kanseri riskini artırabilir: Bilim insanlarını ikiye bölen çalışma

İngiltere’deki Brown Üniversitesi’nden uzmanlar, günlük balık alımı 42,8 g olan kişilerin, günlük balık alımı yalnızca 3,2 g olan kişilere göre yüzde 22 daha yüksek melanom riskine sahip olduğunu buldu. Daha fazla balık yiyenlerde ayrıca, yalnızca cildin dış tabakasında, evre 0 melanom veya melanom in situ (bazen kanser öncesi olarak da adlandırılır), olarak bilinen anormal hücrelerin gelişme riski yüzde 28 arttı.

Melanom, en agresif seyirli ve hayatı en çok tehdit eden cilt kanserine deniliyor.