Hak ettiği ilgiyi görmüyor ama binbir şifası var! Kışın yiyen güçleniyor, hastalık nedir bilmiyor
Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde geçtiğimiz aylarda ekimi yapılan karnabahar da hasat başladı. Karnabahar, zengin vitamin ve mineral içeriği sayesinde vücut için çok faydalı olan sebzelerden biri. Bağışıklığı destekleyen karnabahar, özellikle lif açısından zengin olduğu için sindirim sağlığına da iyi geliyor.
Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri ile İlçe Müdürü Onur Bostancı’nın katılımlarıyla Karnabahar hasadı yapan üreticilerimiz ziyaret edildi.