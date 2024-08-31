Hak ettiği ilgiyi görmüyor ama binbir şifası var! Kışın yiyen güçleniyor, hastalık nedir bilmiyor

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde geçtiğimiz aylarda ekimi yapılan karnabahar da hasat başladı. Karnabahar, zengin vitamin ve mineral içeriği sayesinde vücut için çok faydalı olan sebzelerden biri. Bağışıklığı destekleyen karnabahar, özellikle lif açısından zengin olduğu için sindirim sağlığına da iyi geliyor.

Hak ettiği ilgiyi görmüyor ama binbir şifası var! Kışın yiyen güçleniyor, hastalık nedir bilmiyor - 1

Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri ile İlçe Müdürü Onur Bostancı’nın katılımlarıyla Karnabahar hasadı yapan üreticilerimiz ziyaret edildi.

SAĞLIK HABERLERİ

Hak ettiği ilgiyi görmüyor ama binbir şifası var! Kışın yiyen güçleniyor, hastalık nedir bilmiyor - 2

Ziyaret sonrası kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Zengin vitamin ve mineral içeriği sayesinde sağlık üzerinde birçok olumlu etkiye sahip olan karnabahar, barındırdığı yüksek miktar K vitamini ve C vitamini sayesinde bağışıklık destekleyici ürün olarak önemli bir yere sahiptir. Ürün gelişimi, rekolte ve fiyattan memnun olan üreticilerimize bol bereketli bir sezon diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Hak ettiği ilgiyi görmüyor ama binbir şifası var! Kışın yiyen güçleniyor, hastalık nedir bilmiyor - 3

Karnabahar, turpgiller familyasının ait olan C vitamini, K vitamini ve folik asit açısından zengin kış sebzeleri arasında yer alır. Beyaz en yaygın renk olsa da karnabaharın turuncu, mor ve yeşil tonlarında da bulunur. Bu çeşitlerin her birinin kendine göre besinsel faydaları bulunur. Rengi ne olursa olsun karnabaharın tadı aynıdır. Karnabahar, vücut sağlığı için pek çok fayda sağlıyor.

Hak ettiği ilgiyi görmüyor ama binbir şifası var! Kışın yiyen güçleniyor, hastalık nedir bilmiyor - 4

DÜŞÜK KALORİLİ VE KİLO KONTROLÜNE YARDIMCI

Sağlıklı bir diyetin parçası olabilecek ve besin değeri açısından çok zengin olan karnabahar düşük kalorili bir sebze olduğu için kilo kontrolü için idealdir.

Hak ettiği ilgiyi görmüyor ama binbir şifası var! Kışın yiyen güçleniyor, hastalık nedir bilmiyor - 5

GÜÇLÜ LİF KAYNAĞI

Bol lif kaynağı olan karnabahar bağırsak hareketleri düzenler. Sindirim sağlığının iyileşmesine yardımcı olur. Vücutta şişkinlik ve ödem birikmesini engeller

Hak ettiği ilgiyi görmüyor ama binbir şifası var! Kışın yiyen güçleniyor, hastalık nedir bilmiyor - 6

Karnabahar, vücudu serbest radikallerden koruyabilecek antioksidanlar içerir. Bu antioksidanlar, yaşlanma sürecini yavaşlatabilir ve çeşitli hastalıklara karşı koruyabilir.

Hak ettiği ilgiyi görmüyor ama binbir şifası var! Kışın yiyen güçleniyor, hastalık nedir bilmiyor - 7

C, K, FOLAT VE BE VİTAMİNİ ZENGİNİ

Karnabahar, C vitamini, K vitamini, folat, ve bazı B vitaminleri gibi vitaminler açısından zengindir. Ayrıca potasyum, manganez ve kalsiyum gibi mineraller de içerir. İltihaplanmayı azaltabilecek bileşikler içerir. Özellikle glukozinolatlar ve flavonoidler gibi maddeler, iltihapla savaşabilir.

Hak ettiği ilgiyi görmüyor ama binbir şifası var! Kışın yiyen güçleniyor, hastalık nedir bilmiyor - 8

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER, KANSERE KARŞI KORUR

İçerdiği lif ve antioksidanlar sayesinde kalp sağlığını destekleyebilir. Ayrıca, kan basıncını düzenleyici etkileri de olabilir. Bazı kanser türlerine karşı koruyucu etkileri olabilecek bileşikler içerir. Özellikle glukozinolatlar, kanser hücrelerinin büyümesini engellemeye yardımcı olabilir.

Hak ettiği ilgiyi görmüyor ama binbir şifası var! Kışın yiyen güçleniyor, hastalık nedir bilmiyor - 9

K vitamini ve kalsiyum içeriği, kemik sağlığını destekler ve kemiklerin güçlü kalmasına yardımcı olabilir.

Hak ettiği ilgiyi görmüyor ama binbir şifası var! Kışın yiyen güçleniyor, hastalık nedir bilmiyor - 10

Karnabaharı çeşitli şekillerde tüketebilirsiniz: haşlayarak, buharda pişirerek, fırınlayarak veya çiğ olarak salatalarda kullanabilirsiniz. Bu sebze, hem lezzetli hem de besleyici bir seçenek sunar.

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