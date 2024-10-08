Halk arasında "altın süt" olarak biliniyor: Balgam, hırıltı ve kuru öksürüğü kesiyor

PARLAK CİLT

Zerdeçal yüzyıllardır güzellik rutinlerinde kullanılmaktadır. Birçok Asya kültüründe, zerdeçal suyu parlak bir ışıltı elde etmek için cilde uygulanırken, zerdeçal macunu akneyi azaltmak ve yara izlerini hafifletmek için kullanılırdı. Günümüzde hala birçok cilt bakım ürününde önemli bir bileşendir.



Zerdeçalın cilt için faydaları, iltihap önleyici özelliklerinin ötesine geçer. Zerdeçalı yüz maskelerine veya peelinglere eklemek, sert kimyasallardan kaçınırken doğal bir ışıltı elde etmenize, akneyi azaltmanıza ve yara izlerinin görünümünü en aza indirmenize yardımcı olabilir.



ÖNEMLİ! Zerdeçalın vücuda pek çok faydası bulunur. Ancak herhangi bir sağlık problemi yaşamamak için zerdeçal tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışın.