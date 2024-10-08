Halk arasında "altın süt" olarak biliniyor: Balgam, hırıltı ve kuru öksürüğü kesiyor
Yüzyıllardır geleneksel tıbbın bir parçası olan zerdeçal, dünyada "altın baharat olarak biliniyor. Sağlık açısından bir çok faydası bulunan zerdeçal, yara iyileştirmeden sindirime yardımcı olmaya kadar pek çok derdin dermanı.
YARALARI VE CİLT SORUNLARINI İYİLEŞTİRME
Zerdeçal, antiseptik özellikleri nedeniyle doğrudan yaralara ve cilt rahatsızlıklarına uygulanmıştır.
Zerdeçal macunu, enfeksiyonları önlemek ve daha hızlı iyileşmek için kesiklerde, yanıklarda ve döküntülerde kullanılmıştır. Aktif bileşik olan kurkumin, bakterilerle savaşır ve iltihabı azaltır.