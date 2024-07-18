Halk arasında "aşk meyvesi" olarak biliniyor! Kilosu 100 TL'den kasa kasa satılıyor, doğal iltihap sökücü

DÜŞÜK KALORİLİ

Düşük kalorili olması ve lif içeriği sayesinde tokluk hissi verir, bu da kilo kontrolüne yardımcı olabilir.Bazı çalışmalar çarkıfelek meyvesinin anti-inflamatuar özelliklere sahip olabileceğini göstermiştir, bu da iltihaplanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir.



Çarkıfelek meyvesi genellikle taze olarak tüketilir, salatalarda veya tatlılarda kullanılabilir. Ayrıca reçel, marmelat veya şurup şeklinde de değerlendirilebilir. Ancak, herhangi bir sağlık durumu veya özel bir diyetiniz varsa, çarkıfelek meyvesini tüketmeden önce doktorunuza danışmanız önemlidir.