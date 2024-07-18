Halk arasında "aşk meyvesi" olarak biliniyor! Kilosu 100 TL'den kasa kasa satılıyor, doğal iltihap sökücü
Türkiye'nin üretim merkezlerinden Mersin'in Erdemli ilçesinde yaklaşık 12 dönüm bahçesinin yaklaşık 8 dönümünde açık alanda çarkıfelek veya aşk meyvesi olarak bilinen passiflora yetiştiren üreticinin yüzü güldü. Hasadı başlayan ve kilogramı 100 ile 125 TL arasında satılan ürüne talebin yoğun olduğu belirtildi. Çarkıfelek meyvesi, bilimsel adıyla Physalis peruviana olarak bilinen, aynı zamanda altın çilek veya altın kiraz olarak da adlandırılan bu meyvenin vücuda pek çok faydası bulunuyor.
4 yıl önce memleketi Hatay'dan Mersin'in Erdemli ilçesine yerleşen 5 çocuk babası Mustafa Akdoğan, çocuklarının desteğiyle tropik meyvelerin de olduğu 12 dönümlük örnek bir bahçe oluşturdu.