Halk arasında "aşk meyvesi" olarak biliniyor! Kilosu 100 TL'den kasa kasa satılıyor, doğal iltihap sökücü

Türkiye'nin üretim merkezlerinden Mersin'in Erdemli ilçesinde yaklaşık 12 dönüm bahçesinin yaklaşık 8 dönümünde açık alanda çarkıfelek veya aşk meyvesi olarak bilinen passiflora yetiştiren üreticinin yüzü güldü. Hasadı başlayan ve kilogramı 100 ile 125 TL arasında satılan ürüne talebin yoğun olduğu belirtildi. Çarkıfelek meyvesi, bilimsel adıyla Physalis peruviana olarak bilinen, aynı zamanda altın çilek veya altın kiraz olarak da adlandırılan bu meyvenin vücuda pek çok faydası bulunuyor.

Halk arasında "aşk meyvesi" olarak biliniyor! Kilosu 100 TL'den kasa kasa satılıyor, doğal iltihap sökücü - 1

4 yıl önce memleketi Hatay'dan Mersin'in Erdemli ilçesine yerleşen 5 çocuk babası Mustafa Akdoğan, çocuklarının desteğiyle tropik meyvelerin de olduğu 12 dönümlük örnek bir bahçe oluşturdu.

SAĞLIK HABERLERİ

Halk arasında "aşk meyvesi" olarak biliniyor! Kilosu 100 TL'den kasa kasa satılıyor, doğal iltihap sökücü - 2

Üretici Akdoğan, bahçesinde 2 yıl önce deneme amaçlı Türkiye'de çarkıfelek veya aşk meyvesi olarak bilinen passiflora fidanlarından dikti. Örnek fidelerden verim fazla, talep de iyi olunca 12 dönümün yaklaşık 8 dönümüne passiflorayı dikerek yaygınlaştırdı.

Halk arasında "aşk meyvesi" olarak biliniyor! Kilosu 100 TL'den kasa kasa satılıyor, doğal iltihap sökücü - 3

Açıkta diktiği üründen ciddi bir kazanç elde eden Akdoğan, her gün kasa kasa hasat yapmaya başladı. Birçok müşterinin bahçeye gelerek kendi elleriyle topladığı ürünleri satın aldığını belirten Akdoğan, kilogramını 100 TL'ye sattığını söyledi.

Halk arasında "aşk meyvesi" olarak biliniyor! Kilosu 100 TL'den kasa kasa satılıyor, doğal iltihap sökücü - 4

"MEYVEYİ BEKLEDİĞİMİZDEN İYİ ALDIK"

Üretici Mustafa Akdoğan, "İlk başta deneme amaçlı birkaç kök ektik. Verim ve satışı olunca bahçeye demir direkler getirdik. 8 dönüm alana passiflora ile avokado ektik. Şu anda hasat zamanı, hemen hemen her gün topluyoruz. Her günde müşterilimiz gelerek alıyor. Satışımız iyi, piyasası 100 ile 125 TL arasında, biz 100 TL'den veriyoruz. Memnun oluyoruz. Ürünün maşallahı var, meyveyi beklediğimizden iyi aldık. Bu sene sıcak ama ürün yine de iyi" ifadelerini kullandı.

Halk arasında "aşk meyvesi" olarak biliniyor! Kilosu 100 TL'den kasa kasa satılıyor, doğal iltihap sökücü - 5

MÜŞTERİLER BAHÇEDEN KENDİLERİ ALIYOR

Aslen Adanalı olan ancak yurt dışında yaşayan müşterilerden Betül Özyaka, "Bu meyveyi çok seviyorum. Bunlar çok çok değerli meyveler. Yiyen tekrar tekrar yemek ister" dedi.

Halk arasında "aşk meyvesi" olarak biliniyor! Kilosu 100 TL'den kasa kasa satılıyor, doğal iltihap sökücü - 6

Bahçeye gelerek çarkıfelek alan Ümit Yıldız ise, "Erdemli'de yazlığa geliyoruz. Üretici Mustafa ağabeyi de tanıdık, sürekli bahçesine geliyoruz. Burada aradığımız herşeyi bulabiliyoruz, kendi ellerimizle topluyoruz. Passiflorayı denedik, çok hoşumuza gitti. Birçok faydası varmış. Denedik, deneyeli sürekli alıyoruz. Hatta bunun meyve suyu da oluyormuş, onu da deneyeceğiz" diye konuştu.

Halk arasında "aşk meyvesi" olarak biliniyor! Kilosu 100 TL'den kasa kasa satılıyor, doğal iltihap sökücü - 7

GENEL SAĞLIĞI DESTEKLER

Çarkıfelek meyvesi, bilimsel adıyla Physalis peruviana olarak bilinen, aynı zamanda altın çilek veya altın kiraz olarak da adlandırılan bir meyvedir.

Bu meyvenin sağlık üzerinde çeşitli faydaları vardır:

Halk arasında "aşk meyvesi" olarak biliniyor! Kilosu 100 TL'den kasa kasa satılıyor, doğal iltihap sökücü - 8

Çarkıfelek meyvesi, antioksidan açısından zengindir. Antioksidanlar vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltabilir ve genel sağlığı destekleyebilir.

Özellikle C vitamini bakımından zengin bir meyvedir. C vitamini bağışıklık sistemi sağlığı için önemlidir, cilt sağlığını destekler ve demir emilimini artırabilir.

Halk arasında "aşk meyvesi" olarak biliniyor! Kilosu 100 TL'den kasa kasa satılıyor, doğal iltihap sökücü - 9

POTASYUM, FOSFOR, DEMİR KAYNAĞI

Çarkıfelek meyvesi, potasyum, fosfor ve demir gibi mineraller açısından da zengindir. Ayrıca A vitamini ve B kompleks vitaminleri (B1, B3, B9) gibi vitaminleri içerir.

İçerdiği besinlerle bağışıklık sistemini destekleyebilir ve genel sağlığı korumada yardımcı olabilir. A vitamini içeriği sayesinde göz sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

Halk arasında "aşk meyvesi" olarak biliniyor! Kilosu 100 TL'den kasa kasa satılıyor, doğal iltihap sökücü - 10

DÜŞÜK KALORİLİ

Düşük kalorili olması ve lif içeriği sayesinde tokluk hissi verir, bu da kilo kontrolüne yardımcı olabilir.Bazı çalışmalar çarkıfelek meyvesinin anti-inflamatuar özelliklere sahip olabileceğini göstermiştir, bu da iltihaplanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir.

Çarkıfelek meyvesi genellikle taze olarak tüketilir, salatalarda veya tatlılarda kullanılabilir. Ayrıca reçel, marmelat veya şurup şeklinde de değerlendirilebilir. Ancak, herhangi bir sağlık durumu veya özel bir diyetiniz varsa, çarkıfelek meyvesini tüketmeden önce doktorunuza danışmanız önemlidir.

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