Halk arasında "dağ tirmidi" olarak biliniyor! Kilosu 350 TL'den tezgahta yerini aldı, D vitamini takviyesinden bile etkili

Ordu’da, yüksek kesimlerdeki kırsal mahallelerde toplanan ve halk arasında "dağ tirmidi" olarak adlandırılan dağ mantarının sezonu açıldı. Vatandaşlar, topladıkları mantarın fazla olanlarını ise kilosu 350 liradan satışa sunuyor.

Halk arasında "dağ tirmidi" olarak biliniyor! Kilosu 350 TL'den tezgahta yerini aldı, D vitamini takviyesinden bile etkili - 1

Yüksek rakımlı bölgelerde ve bol yağış alan yerlerde yetişen dağ mantarı, yaz aylarında Ordu'da sofraların vazgeçilmez ürünleri arasında yerini alıyor.

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Halk arasında "dağ tirmidi" olarak biliniyor! Kilosu 350 TL'den tezgahta yerini aldı, D vitamini takviyesinden bile etkili - 2

Fatsa ilçesinin kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlar, topladığı dağ mantarlarını kavurma ve turşu olarak tüketiyor.

Halk arasında "dağ tirmidi" olarak biliniyor! Kilosu 350 TL'den tezgahta yerini aldı, D vitamini takviyesinden bile etkili - 3

Yağmurun ardından kendiliğinden yetişen mantarlar, hem sofraları süslüyor, hem de satılarak ekonomiye katkı sağlanıyor.

Halk arasında "dağ tirmidi" olarak biliniyor! Kilosu 350 TL'den tezgahta yerini aldı, D vitamini takviyesinden bile etkili - 4

Vatandaşlar, şuan dağ mantarının az olduğunu ve kilogram fiyatının 350 lira olduğunu belirterek, “Dağ mantarı ormanlarımızda, fındık bahçelerimizde dağlarda olan bir mantar türü. Özellikle bir dahaki sene olsun diye kökünü geride bırakıp öyle söküyoruz.

Halk arasında "dağ tirmidi" olarak biliniyor! Kilosu 350 TL'den tezgahta yerini aldı, D vitamini takviyesinden bile etkili - 5

Dağ mantarı yağmur yağmayan sıcak havalarda çıkmaz, kesinlikle yağmur yağması önemli. Şuanda sezonun ilk dağ mantarları tezgahlarda satışa sunuldu, kilosu 350 liradan satılıyor.

Halk arasında "dağ tirmidi" olarak biliniyor! Kilosu 350 TL'den tezgahta yerini aldı, D vitamini takviyesinden bile etkili - 6

Şu an az miktarda olduğu için fiyatı pahalı, ilerleyen günlerde bol olunca fiyatı düşecektir” ifadelerine yer verdiler.

Halk arasında "dağ tirmidi" olarak biliniyor! Kilosu 350 TL'den tezgahta yerini aldı, D vitamini takviyesinden bile etkili - 7

Mantar toplamanın ve temizlemesinin zor olduğunu belirten vatandaşlar, “Dağ mantarı lezzetli olduğu kadar da faydalıdır. Dağ mantarının en bilindik faydalarında birisi D vitamini içeriyor. Daha birçok faydası var. Dağ mantarını özenle toplamak önemli çünkü bazı vatandaşlar zehirli mantarları da topluyor ve sonuç olarak yediklerinde zehirlenebiliyor” diye konuştular.

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