Halk arasında "dağ tirmidi" olarak biliniyor! Kilosu 350 TL'den tezgahta yerini aldı, D vitamini takviyesinden bile etkili
Ordu’da, yüksek kesimlerdeki kırsal mahallelerde toplanan ve halk arasında "dağ tirmidi" olarak adlandırılan dağ mantarının sezonu açıldı. Vatandaşlar, topladıkları mantarın fazla olanlarını ise kilosu 350 liradan satışa sunuyor.
Yüksek rakımlı bölgelerde ve bol yağış alan yerlerde yetişen dağ mantarı, yaz aylarında Ordu'da sofraların vazgeçilmez ürünleri arasında yerini alıyor.