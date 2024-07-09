Halk arasında "dağ tirmidi" olarak biliniyor! Kilosu 350 TL'den tezgahta yerini aldı, D vitamini takviyesinden bile etkili

Mantar toplamanın ve temizlemesinin zor olduğunu belirten vatandaşlar, “Dağ mantarı lezzetli olduğu kadar da faydalıdır. Dağ mantarının en bilindik faydalarında birisi D vitamini içeriyor. Daha birçok faydası var. Dağ mantarını özenle toplamak önemli çünkü bazı vatandaşlar zehirli mantarları da topluyor ve sonuç olarak yediklerinde zehirlenebiliyor” diye konuştular.