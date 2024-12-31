Halk arasında "delirten ağrı" olarak biliniyor... Hayatı kabusa dönmüştü, sağlığına kavuştu
İzmir'de hayatının 4 yılını halk arasında "delirten ağrı" olarak da bilinen trigeminal nevraljiyle ızdırap içinde geçiren Zekiye Öztaran, sağlığına kavuştu.
Karabağlar ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Zekiye Öztaran, yaklaşık 4 yıl önce yüzünün sağ yarısında elektrik çarpması şiddetindeki ağrıları nedeniyle hastaneye başvurdu.
Hastanede yapılan tetkiklerde yaşlı kadına, halk arasında "delirten hastalık" olarak da adlandırılan trigeminal nevralji tanısı konuldu.