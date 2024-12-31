Halk arasında "delirten ağrı" olarak biliniyor... Hayatı kabusa dönmüştü, sağlığına kavuştu

"BİR DAHA OLURSA HERALDE YAŞAYAMAM"

Tedavi olmanın mutluluğunu yaşayan Zekiye Öztaran, “İlk önce diş çekimine gittim ve dişimi çektirdim. Yaklaşık 10 gün sonra yüzümde şimşekler çakmaya başladı. Tekrar aynı doktora gittim ve ‘elektrik çarpması var' dedim. Doktorum da beni acil olarak nöroloji uzmanına yönlendirdi. Orada tedavi uyguladılar. Allah kimseye vermesin, düşmanıma bile. Yemek yerken elektrik çarpması gibi bir acı oluşurdu. Arkasından ağrı girerdi. Çok kötü bir şey. Bir daha olursam herhalde ben yaşamam. Şimdi 15-20 gündür elektrik çarpması yok. Fakat biraz ağrılarım var." diyerek eskiye göre gayet iyi olduğunu söyledi.



Hastalığa dair bilgiler aktaran Doç. Dr. Emre Gölboyu, “Hastamızın ağrıları ilaç tedavisine rağmen iyileşmiyordu. Bu hastalık, hastanın yüzünün bir tarafında, ‘şimşek çakması' gibi ağrılar olarak kendini gösterir. Hastalık, kısa süren ancak hayatı zindan eden, yemek yemesini, diş fırçalamasını engelleyebilecek düzeydedir. Hastaların kilo vermesini, bazen yanlışlıkla bütün dişlerinin çekilmesine kadar sebep olabilecek kronik bir hastalık” dedi.