Halk arasında "delirten ağrı" olarak biliniyor... Hayatı kabusa dönmüştü, sağlığına kavuştu

İzmir'de hayatının 4 yılını halk arasında "delirten ağrı" olarak da bilinen trigeminal nevraljiyle ızdırap içinde geçiren Zekiye Öztaran, sağlığına kavuştu.

Halk arasında "delirten ağrı" olarak biliniyor... Hayatı kabusa dönmüştü, sağlığına kavuştu - 1

Karabağlar ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Zekiye Öztaran, yaklaşık 4 yıl önce yüzünün sağ yarısında elektrik çarpması şiddetindeki ağrıları nedeniyle hastaneye başvurdu.

Hastanede yapılan tetkiklerde yaşlı kadına, halk arasında "delirten hastalık" olarak da adlandırılan trigeminal nevralji tanısı konuldu.

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Halk arasında "delirten ağrı" olarak biliniyor... Hayatı kabusa dönmüştü, sağlığına kavuştu - 2

Öztaran, ilaç tedavisine rağmen yıllarca ağrılarından kurtulamadı. Ağrıları nedeniyle uyuyamayacak ve iş yapamayacak hale gelen hasta, son olarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Burada Algoloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Gölboyu kontrolünde, gasser ganglion radyofrekans termokoagülasyon tedavisi uygulanan Öztaran, ağrılarından kurtularak sağlığına kavuştu.

Halk arasında "delirten ağrı" olarak biliniyor... Hayatı kabusa dönmüştü, sağlığına kavuştu - 3

"BİR DAHA OLURSA HERALDE YAŞAYAMAM"

Tedavi olmanın mutluluğunu yaşayan Zekiye Öztaran, “İlk önce diş çekimine gittim ve dişimi çektirdim. Yaklaşık 10 gün sonra yüzümde şimşekler çakmaya başladı. Tekrar aynı doktora gittim ve ‘elektrik çarpması var' dedim. Doktorum da beni acil olarak nöroloji uzmanına yönlendirdi. Orada tedavi uyguladılar. Allah kimseye vermesin, düşmanıma bile. Yemek yerken elektrik çarpması gibi bir acı oluşurdu. Arkasından ağrı girerdi. Çok kötü bir şey. Bir daha olursam herhalde ben yaşamam. Şimdi 15-20 gündür elektrik çarpması yok. Fakat biraz ağrılarım var." diyerek eskiye göre gayet iyi olduğunu söyledi.

Hastalığa dair bilgiler aktaran Doç. Dr. Emre Gölboyu, “Hastamızın ağrıları ilaç tedavisine rağmen iyileşmiyordu. Bu hastalık, hastanın yüzünün bir tarafında, ‘şimşek çakması' gibi ağrılar olarak kendini gösterir. Hastalık, kısa süren ancak hayatı zindan eden, yemek yemesini, diş fırçalamasını engelleyebilecek düzeydedir. Hastaların kilo vermesini, bazen yanlışlıkla bütün dişlerinin çekilmesine kadar sebep olabilecek kronik bir hastalık” dedi.

Halk arasında "delirten ağrı" olarak biliniyor... Hayatı kabusa dönmüştü, sağlığına kavuştu - 4

"GERÇEKTEN DELİRTEN BİR HASTALIK"

Zekiye Öztaran'ın oğlu Polat Kocaarapoğlu ise “Annem, sırf bu ağrıları yaşayacak diye sabahları kahvaltı yapmak, duşa girmek istemezdi. Yüzünü yıkayamazdı, dişlerini fırçalayamazdı. Çok az yemek yiyordu ve şiddetli ağrıları başlıyordu. Ağrıdan dolayı yerinden zıplıyordu. Sağ olsun doktorumuz bizimle çok ilgilendi. Şu an ağrıları yok, çok iyi. Gerçekten delirten bir hastalık” ifadelerine yer verdi.

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