Halk arasında "doğal antibiyotik" olarak biliniyor! Suyu ayrı eti ayrı faydalı ama damarları yağlandırıyor
Kış aylarıyla birlikte sakatat tüketimi artıyor. Çünkü sakatat tüketiminin vücudun vitamin ve mineral ihtiyacını karşıladığı söyleniyor. Özellikle kış aylarında hastalıklardan korunmak ve bağışıklığı güçlendirmek için tüketiliyor. Peki, sakatat vücuda gerçekten faydalı mı?
Kelle, paça, ciğer, yürek, böbrek ve işkembe gibi sakatatların tüketimi özellikle sonbahar ve kış mevsiminde artıyor. Halk arasında "doğal antibiyotik" olarak tanımlanan sakatarlar, besin değeri açısından da oldukça zengin.
Bağışıklığı güçlendirdiğine inanılan sakatat ürünler vitamin ve mineral zengini.