Halk arasında "kalp gribi" olarak biliniyor: Belirtileri hafife almayın, hayati tehlikesi var

KALP GRİBİ ERKEKLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Kış aylarında oldukça sık rastlanan gribin yayılım gösterdiği organların başında akciğer ve kalp geliyor. Bunun sonucu gelişen kalp gribi ise daha çok 20-50 yaş arasındaki erkeklerde görülüyor. Uzmanlar buu durumun nedenini, kalp damar hastalıklarının erkeklerde kadınlara oranla daha sık gelişmesi ve erkek kalbinin bu hastalıklara karşı daha duyarlı olması şeklinde açıklıyor.