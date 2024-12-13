Halk arasında "kalp gribi" olarak biliniyor: Belirtileri hafife almayın, hayati tehlikesi var

Halk arasında "kalp gribi" olarak bilinen ve pek çok kişinin önemsiz bir hastalık olarak gördüğü bu virüs kalp yetmezliğine kadar götürüyor. Kış aylarında oldukça sık rastlanan gribin yayılım gösterdiği organların başında akciğer ve kalp geliyor. Uzmanlar influenza adı verilen virüsün yol açtığı gribin bir mevsim hastalığı olarak önemsenmediğini ancak hesapta olmayan ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor.

Halk arasında "kalp gribi" olarak biliniyor: Belirtileri hafife almayın, hayati tehlikesi var - 1

Özellikle kış aylarında soğuk algınlığı veya grip gibi yaygın viral enfeksiyonlar sonrası görülme ihtimali bulunan bu durum, halk arasında “kalp gribi” olarak biliniyor. Kalp gribin nadir görülen ancak ciddi sonuçlara yol açabilecek bir sorun. Grip virüsü kalp kasını doğrudan etkiliyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Halk arasında "kalp gribi" olarak biliniyor: Belirtileri hafife almayın, hayati tehlikesi var - 2

Kalp gribi, tıp literatüründe “viral miyokardit” olarak adlandırılan ve genellikle viral enfeksiyonlar sonucunda ortaya çıkan bir kalp kası iltihabı olarak tanımlanıyor.

Halk arasında "kalp gribi" olarak biliniyor: Belirtileri hafife almayın, hayati tehlikesi var - 3

Virüsler, kimi zaman doğrudan kalp kasını enfekte ederek ya da bağışıklık sisteminin aşırı tepkisine neden olarak miyokarditi tetikleyebiliyor. En sık rastlanan etkenler arasında Coxsackie virüsleri, adenovirüsler ve influenza virüslerinin yer alıyor.

Halk arasında "kalp gribi" olarak biliniyor: Belirtileri hafife almayın, hayati tehlikesi var - 4

KALP GRİBİ ERKEKLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Kış aylarında oldukça sık rastlanan gribin yayılım gösterdiği organların başında akciğer ve kalp geliyor. Bunun sonucu gelişen kalp gribi ise daha çok 20-50 yaş arasındaki erkeklerde görülüyor. Uzmanlar buu durumun nedenini, kalp damar hastalıklarının erkeklerde kadınlara oranla daha sık gelişmesi ve erkek kalbinin bu hastalıklara karşı daha duyarlı olması şeklinde açıklıyor.

Halk arasında "kalp gribi" olarak biliniyor: Belirtileri hafife almayın, hayati tehlikesi var - 5

SOĞUK ALGINLIĞIYLA BENZER BELİRTİLER

Kalp gribi, hafif bir soğuk algınlığı belirtileri ile başlayabilir. Bu belirtiler daha sonra yerini nefes darlığı, çarpıntı ve özellikle de batıcı özelliğe sahip göğüs ağrısına bırakır. Bazı durumlarda grip benzeri belirtiler geride kalırken, altta yatan kalp kası hasarı devam eder. Şiddetli vakalarda, kalp yetersizliği veya düzensiz kalp ritimleri gibi ciddi sonuçlara yol açabilir.

Halk arasında "kalp gribi" olarak biliniyor: Belirtileri hafife almayın, hayati tehlikesi var - 6

KALICI SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR

Kalp gribi tedavi edilmezse, kalp kasında kalıcı hasara, kalp ritim bozukluklarına ve kalp yetmezliği gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle özellikle viral enfeksiyonlar sonrasında ortaya çıkan şiddetli semptomlarda zaman kaybetmeden, kontrol amaçlı olarak bir uzmana danışmak gerekir.

Grip gibi yaygın enfeksiyonların yalnızca solunum yollarını değil, aynı zamanda kalp sağlığını da etkileyebileceğinin akıldan çıkartılmaması gerekiyor.

Halk arasında "kalp gribi" olarak biliniyor: Belirtileri hafife almayın, hayati tehlikesi var - 7

KALP GRİBİ BELİRTİLERİ

  • Halsizlik,
  • Yorgunluk,
  • Nefes darlığı,
  • Göğüs ağrısı,
  • Çarpıntı 
Halk arasında "kalp gribi" olarak biliniyor: Belirtileri hafife almayın, hayati tehlikesi var - 8

Kalp gribi her yaş grubunda görülebilir, ancak bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler, altta yatan kronik hastalıkları bulunanlar ve aşırı stres altında olanlar daha fazla risk altındadır. Tedavi edilmediği takdirde, kalp kasının zayıflamasına yol açarak kalp yetmezliği gibi ciddi sonuçlara neden olabilir.

Halk arasında "kalp gribi" olarak biliniyor: Belirtileri hafife almayın, hayati tehlikesi var - 9

KALP GRİBİ NASIL ÖNLENİR?

Uzmanlar, kalp gribinden korunmak için bağışıklık sistemini güçlü tutmanın önemine dikkat çekiyor. Grip aşısı yaptırmak, hijyen kurallarına uymak ve dengeli beslenmek gibi basit adımlar hastalığın önüne geçebilir. Ayrıca grip gibi enfeksiyon geçirirken ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak, kalp üzerindeki yükü azaltabilir.

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