Halk arasında "kalp gribi" olarak biliniyor: Belirtileri hafife almayın, hayati tehlikesi var
Halk arasında "kalp gribi" olarak bilinen ve pek çok kişinin önemsiz bir hastalık olarak gördüğü bu virüs kalp yetmezliğine kadar götürüyor. Kış aylarında oldukça sık rastlanan gribin yayılım gösterdiği organların başında akciğer ve kalp geliyor. Uzmanlar influenza adı verilen virüsün yol açtığı gribin bir mevsim hastalığı olarak önemsenmediğini ancak hesapta olmayan ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor.
Özellikle kış aylarında soğuk algınlığı veya grip gibi yaygın viral enfeksiyonlar sonrası görülme ihtimali bulunan bu durum, halk arasında “kalp gribi” olarak biliniyor. Kalp gribin nadir görülen ancak ciddi sonuçlara yol açabilecek bir sorun. Grip virüsü kalp kasını doğrudan etkiliyor.