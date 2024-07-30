Halk arasında "muz kavunu" deniyor! Tezgahta yerini aldı, doğal hücre yenileyici

Üretici Turgut Dikme de Gönen’in meşhur kavunu olan muz kavununu üretip satanlardan biri. Üretici Turgut Dikme , “Gönenimizin yerli kavunlarını kendim üretiyorum. Körpeağaç Mahallesi’nde 25 dönüm arazimde bu kavunları üretiyorum. Çok emek isteyen bir iş, çok mücadele ettim. Gönen halkı için getirdik, satıyoruz. İnsanlar çok memnun. Aroması çok güzel,” diye konuştu.