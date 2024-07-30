Halk arasında "muz kavunu" deniyor! Tezgahta yerini aldı, doğal hücre yenileyici
Balıkesir’in Gönen ilçesinde üretilip satılan Gönen kavunu tezgahlardaki yerini aldı. Halk arasında muz kavunu adıyla da anılan Gönen kavunu aroması ve kokusuyla öne çıkıyor. Yaz aylarının sevilen meyvesi olan kavun sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor.
Gönen’e bağlı Körpeağaç Mahallesi’nde yetiştirilen Gönen kavunu mevsimin en güzel kavunu olarak biliniyor. Yaz mevsiminde bolca tüketilen ve halk arasında muz kavunu olarak bilinen Gönen kavunu uygun fiyatıyla tezgahlarda yerini aldı.